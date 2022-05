Hoe beleg je in tijden van hoge inflatie? Experts helpen u op weg: ‘Het is niet het moment om zwaar in aandelen te gaan’

Een nieuwe week en andermaal bloedrode cijfers op de beurzen. De Bel 20 gaf in één dag 3,4 procent prijs. Hoe kan een mens zijn zuurverdiende centen nog beschermen tegen inflatie? ‘Veilige havens zijn moeilijk te vinden. Het is zeker niet het moment om zwaar in aandelen te gaan.’

Door het historisch lage rendement op spaarboekjes was het jarenlang de beursfee, maar TINA (There Is No Alternative) lijkt met de noorderzon vertrokken. Op het moment dat de inflatie spaarcenten genadeloos laat verdampen, gaat ook op Wall Street en op de Europese beurzen dagelijks geld in rook op. De Brusselse sterindex Bel 20 is in een half jaar tijd ruim 11 procent in waarde gedaald. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq werd in dezelfde tijd zelfs een vijfde lichter. Véronique Goossens, hoofdeconoom van Belfius: “We staan op een keerpunt: er is een nieuw tijdperk aangebroken op de beurs. De jaren van het ‘gratis geld’ van de centrale banken zijn voorbij. Dat besef sijpelde de jongste maanden wel binnen, maar door de agressieve renteverhoging van de Fed (de Amerikaanse centrale bank, red.) vorige week is dat nog eens onderstreept.”

Véronique Goossens (Belfius): ‘Het glas lijkt vandaag halfleeg, maar je kan het evengoed als halfvol beschouwen, want economen gaan nog steeds uit van groei in China en de VS.’ Beeld RV

Een hele reeks oorzaken verklaart volgens Goossens de bokkensprongen die beurskoersen al weken maken, omdat veel investeerders het noorden kwijt zijn op hun beleggerskompas. “Er zit veel twijfel en pessimisme in de markten en dat zorgt voor volatiele beurzen. Er is de renteverhoging in de VS, maar ook China dat opnieuw zwaar te lijden heeft door de strijd tegen corona. De productie slabakt er door de lockdowns en dat zorgt opnieuw voor logistieke problemen in de rest van de wereld. De Chinese consument houdt ook de hand op de knip. De oorlog in Oekraïne en de bevoorrading van Europa die in het gedrang komt – vooral wat de energie betreft, maar ook andere grondstoffen – zorgen dan weer voor een bedrukte sfeer op onze beurzen.”

Veel onzekerheid

“Onzekerheid is wat ze op de beurs niet graag hebben, en laat die er vandaag net in overvloed zijn”, zegt Alain Praet, docent aan de KU Leuven. “Het zijn interessante tijden voor mijn studenten, we spreken dagelijks over de actualiteit, maar voor de beleggers is het afzien. Beurskoersen ontstaan op basis van verwachtingen van beleggers en daar komen veel emoties bij te pas. Koersen zijn doorgaans te euforisch bij goed nieuws en overreageren ook als het slecht gaat.”

Vooral technologie-aandelen gaan vlot in de uitverkoop. “Zo is Netflix zwaar afgestraft (-50 procent in een maand tijd, red.). Iedereen ging uit van een succesmodel en grote winsten in de toekomst, maar hun cijfers waren niet zo goed. Als de rente stijgt, dan zijn toekomstige winsten minder waardevol. Veel jonge beloftevolle bedrijven kregen de voorbije jaren – mede door de centrale banken die enorm veel geld in omloop brachten – al snel miljardennoteringen terwijl ze geen winst maken en veel cash verbranden. Daar is de correctie het hardst. Just Eat Takeaway is in een jaar tijd driekwart beurswaarde kwijt. Het staat vast dat beleggen op de lange termijn altijd rendabel is gebleken. Dat moet ook, want dat hogere rendement is de compensatie omdat je als belegger meer risico loopt. We hebben zeer goede beursjaren achter de rug, maar het zou me niet verwonderen als er nu enkele minder vette jaren aanbreken met een negatief rendement voor de indexen. Als mensen meer geld nodig hebben voor hun maandelijkse uitgaven, dan blijft er ook minder over om in aandelen te stoppen.”

Het aandeel van Netflix is in een maand tijd gehalveerd. Beeld REUTERS

Doemscenario

Wat kan je doen om je spaarcenten te beschermen? Véronique Goossens stipt aan dat de aflossingen voor een lening door de inflatie goedkoper worden, maar op de beurs is het lastig. Waar de voorbije jaren bedrijven met stijgende koersen de norm waren, is het nu veel lastiger huiswerk te maken. “Veilige havens zijn moeilijk te vinden”, zegt Goossens. “Goud biedt traditioneel bescherming als de beurs sputtert, maar nu beweegt de goudprijs nauwelijks. Ook grondstoffen – fors gestegen al – doen vandaag weinig en ook in cryptomunten heerst het pessimisme. Als angst regeert, moet je vooral het hoofd koel houden. Het is niet het moment om zwaar in de aandelen te gaan, maar gespreid kopen wanneer de aandelen nog wat zakken, kan zeker. Ik zou gaan voor bedrijven die hun prijzen kunnen verhogen en defensieve aandelen in de voeding: het leven wordt duurder en het consumentenvertrouwen is laag, maar eten en drinken moeten we toch.”

Goossens drukt er ook op dat we niet zomaar blind het doemscenario moeten geloven. “Het glas lijkt vandaag halfleeg, maar je kan het evengoed als halfvol beschouwen, want economen gaan nog steeds uit van groei in China en de VS. Door de zwakke euro zouden onze bedrijven kunnen profiteren. Enkele jaren geleden leken we ook in de perfecte storm te zitten met het handelsconflict tussen de VS en China, de pandemie en grote problemen in de Duitse automobielsector, maar daarna spurtten de beurzen naar omhoog. Wie toen in paniek verkocht, heeft daar vandaag spijt van.”