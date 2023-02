Hoe beleefden deze mensen de energiecrisis? ‘Ik hoop dat we zo geen jaren meer moeten leven’

De gasprijs blijft dalen en de regering dooft de steunmaatregelen uit. Vorig jaar hielden deze mensen hun hart vast voor een exploderende factuur, hoe kijken ze nu terug? ‘We hebben ons schrap gezet in de hoop dat het allemaal wel zou meevallen.’

Joris Lambin (34, zorgkundige, woont samen): ‘Ik heb me suf gepiekerd maar de eindafrekening viel mee’

“Door de energiecrisis ben ik ingetrokken bij mijn partner. Ik had niet het plan om al te gaan samenwonen, maar door een samenloop van omstandigheden hebben we sneller die stap gezet. Net toen de gasprijzen de hoogte in schoten werd ik geopereerd aan mijn voet en viel ik een half jaar terug op een ziekte-uitkering, waardoor ik nog maar 60 procent van mijn brutoloon had. Plots werd het financieel wel erg krap, en ik ben er van geschrokken hoe snel je zo in de problemen kan belanden. Ik heb mij in die periode suf gepiekerd, en eerlijk: had ik op voorhand geweten hoe nipt het zou worden, dan had ik die operatie misschien wel uitgesteld.

“Gelukkig is alles goed gekomen: ik ben weer aan het werk en toen ik de huur van mijn appartement opzegde, bleek de eindafrekening goed mee te vallen: ik kreeg zelfs wat geld terug. Dat was een enorme last die van mijn schouders viel. Vandaag deel ik alle kosten met mijn vriend, dat scheelt natuurlijk enorm veel. Mijn loon is inmiddels ook geïndexeerd, dat was ook zeer welkom.

“We letten nog steeds op ons energieverbruik - we zijn allebei van nature zuinige mensen, we hebben zeker niet de neiging om elke dag een bad te nemen. Maar we zijn niet meer zo streng als in het begin van de winter. Toen werd het bijna een wedstrijdje ‘om het langst de chauffage uitzetten’. We hebben het volgehouden tot half december en toen begon het te vriezen. Daarvoor hielden we onszelf warm met dekentjes en dikke truien. Gelukkig werken we overdag niet thuis. En eigenlijk gaat dat wel, je wordt die koudere temperaturen snel gewoon. Ik denk dat we het hebben aangepakt zoals de meeste mensen: je gaat uit van het allerslechtste scenario en je zet je schrap, in de hoop dat het uiteindelijk allemaal wel meevalt.”

Natasja Achten (47, bediende en alleenstaande mama van drie kinderen): ‘Mijn energieleverancier heeft ons voorschot nog niet verlaagd, helaas’

“Ik wacht nog altijd op mijn eindafrekening. Ik hoop dat die meevalt, we zijn de laatste maanden alleszins enorm zuinig geweest. De chauffage staat hier enkel aan in de woonkamer en de keuken, en meestal slechts een paar uur, nooit de hele avond. Warmer dan 18 graden is het hier nooit maar ik merk dat we dat ondertussen wel wat gewend zijn. Die 21 graden van vroeger is toch wat te veel. Mijn energieleverancier heeft de voorschotten nog niet verlaagd, nee. Jammer, want dat zou ik wel heel fijn vinden.

“Al bij al is de winter beter meegevallen dat het jaar voordien. Toen was ons maandelijks voorschot al gestegen van 130 naar 280 euro. Ik stond er toen financieel ook slechter voor dan nu en we hadden het erg lastig om rond te komen. Die winter hebben we de verwarming gewoon niet opgezet, soms was het hier maar 16 graden. Dat is echt te koud, en ik ben blij dat het deze keer niet zover is moeten komen. Ik verwacht dat ik wel nog wat zal moeten opleggen, maar voorlopig vertrouw ik er op dat het niet al te veel zal zijn.

“Ik zie stilaan het licht aan het einde van de tunnel: die energiepremie van de regering was zeer welkom - voor ons betekende dat toch een maand gratis energie - en ook de indexering van mijn loon geeft ons wat meer financiële ademruimte. Al die kleine beetjes helpen ons de maand door, al komen we er nog altijd niet. Elke maand nog zit ik aan mijn spaarrekening, al is het steeds minder. Ik let alleszins nog heel goed op: kleren koop ik via Vinted en eten scoor ik vaak goedkoper via Too Good To Go.

“Mijn kinderen begrijpen gelukkig wel dat we zuinig moeten zijn. De oudste is inmiddels het huis uit, en mijn dochter van 22 snapt het maar al te goed. De jongste is 14, hij heeft een elektrisch vuurtje op zijn kamer dat hij mag aanzetten als het echt te koud is. Maar we zijn ooit echt arm geweest, en dat willen we echt niet meer meemaken.”

Helena* (40, werkt halftijds, heeft een partner en vier kinderen): ‘Ik hoop dat we zo geen jaren meer moeten leven’

“Vorig jaar waren we even in paniek: ons huurhuis is slecht geïsoleerd en er viel een energierekening van 8.000 euro in de bus. Al ons geld was op en de gasprijzen bleven maar stijgen. Vandaag denk ik dat we er net zullen geraken.

“Ons voorschot hebben we zo laag mogelijk gehouden, we betalen nu een dikke 500 euro per maand, veel minder dan de 2.500 die de leverancier ons voorstelde. Eind maart verwachten we de afrekening, ik denk dat we nog zo’n 5.000 euro zullen moeten ophoesten. Dat geld hebben we door heel zuinig te leven opzij kunnen zetten. Maar het blijft onzeker: we hebben regelmatig de website van de leverancier gecheckt, op een dag is het tarief zelfs drie keer veranderd.

“We hebben een houtkachel gekocht om op heel koude dagen de woonkamer wat te verwarmen, de verwarming hebben we voorts zo laag mogelijk gehouden maar op een bepaald moment was het amper 14 graden in de kamer van onze peuter, dat is niet meer gezond. Ik was ook bang voor schimmel. Onze huisbaas heeft voorgesteld om isolatiemateriaal te betalen, maar we zouden dat wel zelf moeten plaatsen. Dat is niet haalbaar: mijn man werkt soms zeven dagen op zeven. We hebben daar simpelweg de tijd niet voor.

“Het was echt rekenen en puzzelen dit jaar. Mijn man heeft ook geld van zijn zaak gebruikt om de energierekening te kunnen betalen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als de prijzen niet opnieuw stijgen, dan gaan we het halen dit jaar. Maar ons spaargeld zal weer op zijn, en dan kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen. Dat maakt me soms moedeloos, ja. We kunnen niet echt een kant op: we hebben geen geld voor een verhuis, mijn oudste kinderen willen hun rijbewijs halen,... Ik hoop dat we zo geen jaren meer moeten leven.”

*Helena is een schuilnaam