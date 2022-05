Hoe begeleidt u iemand naar een geslaagd rijexamen? ‘Altijd dezelfde route doen is tijdverlies’

Wilt u uw kind leren autorijden? Dan moet u, als het van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) afhangt, straks eerst een cursus bij de rijschool volgen. Hoe wordt u de ideale begeleider naar een geslaagd rijexamen?

Houd uzelf een spiegel voor

Ons land is een van de weinige waar autobestuurders in spe hun rijbewijs kunnen halen zonder ooit een voet in een autorijschool te hebben gezet. Menige chauffeur rijdt nog steeds zijn of haar eerste meters onder begeleiding van moeder of vader.

Dat die eerste rijlessen weleens tot spanningen leiden, weten we sinds het VRT-programma Het leven zoals het is: autorijschool. “Jozef, Jozef, Jozef... Godverdomme, wat doet ge toch? Zet uw clingoteur aan!”, schreeuwt vader Johnny zijn zoon toe als die de verkeerde afslag dreigt te nemen.

Voor Jeroen Smeesters, voorzitter van de federatie van rijscholen Federdrive, houdt het meteen een belangrijke les in voor ouders die erover denken hun kind te leren autorijden. “Je moet je echt afvragen of je dat zelf wilt”, zegt hij. “Je moet niet alleen goed kunnen rijden, maar het ook begrijpelijk kunnen uitleggen.”

Stel u ook de vraag of u een rolmodel bent. Het is lastig om uw kind erop te moeten wijzen dat het niet sneller dan 50 mag rijden als u op die plek zelf doorgaans 70 haalt. “Ouders komen dan af met het argument dat ze meer ervaring hebben of dat ze hun rijbewijs al gehaald hebben, maar zo geef je de boodschap mee dat het verantwoordelijke rijgedrag kan stoppen eens je je rijbewijs gehaald hebt.”

Sla nog eens een theorieboek open

“De meeste mensen slaan nooit meer een theorieboek open als ze hun rijbewijs eenmaal gehaald hebben. Toen we vormingen aan begeleiders gaven, stelden we dan ook vast dat negen op de tien ouders de theorie niet voldoende meer kennen”, zegt rij-instructeur George (45) van rijschool Affect.

Dat bleek ook uit het VRT-programma Factcheckers, dat 101 mensen opnieuw een theoretisch examen liet afleggen. Van de 101 deelnemers slaagden er slechts 21.

“Heel wat ouders zijn niet mee met nieuwe regels die er de laatste jaren bij zijn gekomen, zoals wat je moet doen bij fietsstraten, woonerven of verkeersdrempels”, zegt Smeesters. “Maar net zo goed stellen we vast dat velen de basisregels over voorrang minder goed beheersen dan ze zelf denken.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil daarom een verplichte vorming voor begeleiders invoeren. Al volstaat die wellicht niet om alle nieuwe regels aan te leren en de bestaande regels van het verkeersreglement op te frissen. Rij-instructeurs raden ouders die hun kind willen begeleiden daarom aan om mee te volgen als hun kind zich voorbereidt op het theoretisch examen.

Traag begonnen, half gewonnen

“Mensen willen vaak veel te snel gaan in het technische gedeelte”, zegt Smeesters. “Ze willen hun kind zo spoedig mogelijk op de openbare weg laten rijden. Maar als je stoppen en vertrekken nog niet perfect onder de knie hebt, en je valt stil op drukke kruispunten, dan kun je snel je vertrouwen kwijtraken en duurt het veel langer.”

Beter is dus om het stoppen, starten en draaien onder de knie te krijgen op een rustige plaats, ver van mogelijke obstakels of grachten. Ook raden de instructeurs aan om de verschillende technieken, zoals met de pedalen werken of scherpe bochten nemen, apart te oefenen, in plaats van alles tegelijk.

Werk op basis van leermomenten

Geregeld oefenen, het liefst twee à drie keer per week, is nodig om alle technieken erin te krijgen. Beter twee sessies van twee uur dan een keer per week vier uur. Sowieso wordt de leerperiode mogelijk langer, want minister Peeters plant om autochauffeurs in spe pas na vijf maanden een examen te laten afleggen. Nu is dat slechts drie maanden.

Toch gaat het volgens Smeesters niet om het aantal kilometers of uren dat je iemand doet rondrijden, wel om hoeveel leermomenten je daarbij inbouwt. “Altijd dezelfde route rijden is tijdverlies. Het is veel nuttiger om minder te doen, maar wel bij iedere sessie iets specifieks te oefenen, zoals achteruit parkeren. En dan elke week het moeilijkheidsniveau iets opschroeven. Zo ga je veel sneller vooruit.”

Overreageer niet bij fouten

“Wat voor de hand ligt voor u, omdat het een automatisme geworden is, is dat niet voor iemand die net leert rijden. Plaats uzelf dus in de plaats van uw leerling”, zegt Smeesters.

Als uw zoon of dochter een fout maakt in het verkeer, is het dus van belang om niet te overreageren, maar om samen precies te analyseren waar de fout lag. “Als iemand bruusk moet remmen bij een kruispunt, dan is dat vaak omdat hij of zij bijvoorbeeld de basistechniek voor terugschakelen en vertragen nog niet voldoende beheerst”, zegt rij-instructeur George. “Dat kan een aanleiding zijn om een stap terug te zetten en aan die techniek te werken.”

Beter beginnen dan eindigen bij de rijschool

“De meeste mensen proberen zelf alles aan te leren, en sturen hun zoon of dochter dan naar de rijschool om manoeuvres te leren”, zegt Smeesters. “Dat is eigenlijk verkeerd, want vaak zijn dan al zo veel stappen overgeslagen of foute dingen aangeleerd die nog moeilijk af te leren zijn.”

Rij-instructeurs raden daarom aan om de basis te leren in de rijschool en vervolgens de opleiding thuis voort te zetten. “Het is zoals bij koken: de basistechnieken moeten allemaal goed zitten, al de rest is afwerking.”