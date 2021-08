Hittegolf en natuurbranden teisteren Middellandse Zeegebied: hier liggen de gevarenzones

Athene bedekt onder een dikke laag rook, de ‘ergste branden in de Turkse geschiedenis’ en hitterecords van 45 graden en hoger. Door de aanhoudende hittegolf en de natuurbranden die Zuid-Europa al acht dagen op rij teisteren, moesten al tienduizenden Europeanen hun huizen verlaten. Op deze plaatsen woeden de branden het ergst.

Bekijk hier beelden van de bosbranden in Turkije:

Griekenland

Het antieke Olympia - werelderfgoed want het is de bakermat van de Olympische Spelen - wordt momenteel beschermd door een ‘verdedigingslinie’ van brandweerlieden. Toch kregen de bewoners van het nabijgelegen en gelijknamige dorp al een sms van de Griekse burgerbescherming die hen beval hun woningen zo snel mogelijk te verlaten vanwege de naderende vlammen.

The #heatwave affecting #Greece began on Tuesday 27 July and is forecast to remain until Friday 6 August. 11 days in total 🌡️🌡️🌡️@EMY_HNMS report that this will be one of the strongest heatwaves in 40 years



See the latest forecast at https://t.co/q4RsOCfuxE pic.twitter.com/BsNlWgHfbu — World Meteorological Organization (@WMO) 4 augustus 2021

Griekenland zucht, net als veel andere landen in de regio, momenteel onder de ergste hittegolf sinds de jaren tachtig. Woensdag was het er ruim 45 graden celsius. In het hele land woeden zeker 81 branden waarvan de gevaarlijkste de bosrijke buitenwijken van Athene inmiddels heeft bereikt. “De mensen op de grond hebben essentieel werkt verricht door de nachtmerrie-achtige branden in de bossen van de voorsteden te bestrijden”, zei premier Kyriakos Mitsotakis. Hij bezocht woensdag het gebied en zag dat het vuur al zeker honderd huizen en bedrijven had verwoest.

Schapen op het eiland Evia ten noorden van Athene. Beeld AP

Turkije

En in Turkije, waar woensdag in de stad Marmaris het hitterecord werd gebroken met een temperatuur van 45,5 graden Celsius, vielen al zeker acht doden door de hitte en natuurbranden. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei in een televisie-interview dat de branden “de ergste zijn in de geschiedenis van het land”.

Een bosbrand in de Turkse provincie Mugla heeft, ondanks massale brandweerinzet, een elektriciteitscentrale bereikt. De centrale, die met kolen wordt gestookt, is gisterenavond ontruimd maar de autoriteiten vrezen dat het vuur de voorraad kolen kan bereiken. Inwoners van een nabijgelegen plaats aan de Egeïsche Zee zijn uit voorzorg per boot geëvacueerd.

De branden begonnen donderdag en troffen in eerste instantie vooral rurale gebieden, maar door de harde wind is het vuur sindsdien naar de drukbezochte kust geblazen. De Turkse regering meldde gisteren dat de afgelopen tijd meer dan 180 branden zijn uitgebroken, waarvan de meeste ook weer zijn geblust. Er worden meer dan 5.000 manschappen ingezet om het vuur te bestrijden. De Turkse brandweer krijgt daarbij ook internationale hulp. Meerdere landen, waaronder Rusland, Kroatië en Spanje, hebben blusvliegtuigen gestuurd.

Turkse media hebben het over opzettelijke brandstichting door terroristen, al konden officiële bronnen dit niet bevestigen.

Een brandweerman loopt langs de bosbrand die inmiddels de elektriciteitscentrale heeft bereikt. Beeld AFP

Albanië

In Albanië werden ook al honderden mensen geëvacueerd en stierf ten minste een inwoner vanwege de rook. In het Zuid-Albanese dorp Asim Zeneli stierf een 64-jarige man aan brandwonden nadat hij volgens lokale media had geweigerd zijn brandende huis te verlaten. De bosbranden in het zuiden van Albanië zijn inmiddels geblust, maar op het Adriatische schiereiland Karaburun in het noorden ontstonden nieuwe branden

Kosovo

In Malisheva, gelegen in Centraal-Kosovo, meldde de politie woensdag dat een man is gestikt terwijl hij probeerde zijn brandende schuur te redden. In Kosovo is vermoedelijk sprake van brandstichting omdat boeren traditioneel hun velden ‘schoonmaken’ door ze na de oogst aan te steken. Hiervoor is een arrestatie verricht.

Italië

Ook in Italië richt het nauwelijks te controleren vuur veel verwoesting aan. In het Zuid-Italiaanse Molise vroeg de regiopresident of de noodtoestand er kan worden uitgeroepen en op het kurkdroge Sicilië, waar de temperatuur rond de 40 graden schommelt, moest de brandweer alleen al op dinsdag ruim tweehonderd keer uitrukken.

Begin deze week woedde de brand nog in Pescara, in centraal-Italië. Beeld AP

Europese hulp

“We volgen de situatie met veel bezorgdheid”, twitterde Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag. Vanuit heel Europa worden momenteel helikopters, vliegtuigen en brandweermannen naar het Middellandse Zeegebied gestuurd.

Following the situation with great concern. European solidarity is at work to fight these terrible fires.



We are with you. https://t.co/WWCKOu1cjF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 4 augustus 2021

Uit een recent rapport van de het International Panel of Climate Change van de VN komt naar voren dat de mediterrane landen naar alle waarschijnlijkheid steeds vaker te maken krijgen met extreme hitte door klimaatverandering. En hoewel bos- en natuurbranden van alle tijden zijn, leiden hoge temperaturen tot meer geschikte omstandigheden: een aanhoudende hete periode zuigt als een spons het vocht uit de omgeving, waardoor het landschap uitdroogt. Hiermee is de kans op brand groter. Ook houdt de periode waarin branden kunnen ontstaan langer aan.

Ook het Europees Milieuagentschap wijst erop dat veel recente branden in Europa worden veroorzaakt door de uitzonderlijke weersomstandigheden. Extreme droogte en langdurige hittegolven leiden bovendien tot bosbranden in gebieden waar ze voorheen weinig voorkwamen, zoals Midden- en Noord-Europa. De branden dragen op hun beurt weer bij aan klimaatverandering: de vuurzeeën stoten grote hoeveelheden koolstofdioxide uit.