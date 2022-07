Hitte teistert Zuid-Europa: tienduizenden hectare bos gaan in vlammen op, ouderen bezwijken onder hoge temperaturen

Duizenden mensen in Portugal, Spanje, Frankrijk en Marokko zijn geëvacueerd en de brandweer is massaal uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Portugal en Spanje krijgen ook hulp van andere landen. Het kan niet voorkomen dat de bosbranden op sommige plaatsen alleen maar groter worden.

In het departement Gironde in het zuidwesten van Frankrijk bijvoorbeeld, stond zaterdag 10.000 hectare bos in brand – een dag eerder was dat nog 7.300. In totaal zijn er uit het gebied al ruim 12.000 mensen geëvacueerd, onder wie duizenden vakantiegangers, met name kampeerders.

Frankrijk heeft al weken te maken met bosbranden als gevolg van de droogte, die op haar beurt het gevolg is van de extreem hoge temperaturen. De afgelopen dagen is het in sommige delen van Europa en Noord-Afrika meer dan 47 graden geweest.

‘Onwaarschijnlijk slechte situatie’

In Portugal begonnen de branden vorige week. Daar is volgens de natuurbeschermingsorganisatie ICNF in totaal al ruim 40.000 hectare land verwoest. Voor het hele vasteland geldt al sinds zondag de op twee na hoogste noodtoestand. 800 Portugezen hebben hun huizen moeten verlaten.

Pedro Pimpão, de burgemeester van het dorpje Pombal in centraal Portugal noemt de situatie ‘onwaarschijnlijk slecht’. “Huizen branden af en mensen zijn gewond geraakt, zowel brandweermannen als burgers.” Enkele dorpen in de streek zouden volledig geïsoleerd zijn geweest, waardoor inwoners zelf hun huizen moesten beschermen, omdat de brandweer het gebied lange tijd niet kon bereiken.

In het zuiden van Portugal lijkt het vuur redelijk onder controle, maar in het noorden woedt het vuur door. De brandweer komt materieel en mensen tekort. Spanje is al te hulp geschoten, en de Europese Unie heeft dit weekeinde nog twee blustoestellen uit Italië naar het land gestuurd.

Beeld DM

Vakantiegangers

Spanje kampt zelf ook met bosbranden: aan de Costa del Sol moesten vrijdag 2.300 mensen vluchten voor het vuur dat zich verspreidde in de heuvels bij Málaga. De vlammen verwoestten binnen een paar uur ongeveer 1.000 hectare bos. Vakantiegangers op het strand van Torremolinos konden grote kolommen rook zien opstijgen, maar dankzij de sterk landinwaartse winden liepen de badplaatsen geen gevaar.

De hitte eist ook op een andere manier slachtoffers: er zijn in Spanje al zeker 360 mensen overleden door de extreme warmte, meldt het gezondheidsinstituut Carlos III. Alleen vrijdag al telde het instituut 123 doden. De autoriteiten houden er rekening mee dat het aantal doden verder zal oplopen. Tijdens de eerste hittegolf in juni bezweken ruim zevenhonderd mensen. Die reeks extreem hete dagen kwam ongebruikelijk vroeg.

Witte villa’s onder aan de brandende heuvels van de Costa del Sol, waar helikopters proberen het vuur te blussen. Beeld AP

Hitte treft ook Italië, Griekenland en Marokko

Andere landen rond de Middellandse zee worden ook getroffen door de hitte: het water in de rivier de Po in het noorden van Italië staat extreem laag en de regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in het gebied. In Griekenland woeden er branden in Feriza, zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Athene, en bij Rethymno, in het noorden van Kreta, zijn zeven dorpen geëvacueerd.

Ook in het noorden van Marokko zijn meerdere dorpen geëvacueerd in de provincies Larache, Ouezzane, Taza en Tetouan. Eén dorp in het gebied Ksar El Kebir is volledig verwoest.