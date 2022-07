Hitte of niet, recreatieparken laten minder bezoekers toe: ‘We kunnen niet anders’

Het warme weer dwingt recreatiedomeinen om extra maatregelen te nemen. Bestuurders zetten meer redders in en roepen op om vooraf tickets te reserveren, al zullen heel wat bezoekers straks teleurgesteld worden. Na meerdere incidenten geldt op veel plekken een capaciteitsbeperking. ‘We kunnen niet anders.’

Weermodellen geven aan dat de temperatuur deze week tot 30 graden kan oplopen en dus weet Igor Geubbelmans wat hem te doen staat. De directeur van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol schakelt meer personeel in en voorziet een post van het Rode Kruis om de vele bezoekers welkom te heten. Hij roept daarbij op om vooraf tickets te reserveren, want de plaatsen zijn sinds dit voorjaar beperkt. Om de veiligheid op het domein te garanderen, is er slechts plaats voor 7.000 dagtoeristen.

“Daarvoor was er geen bezoekerslimiet, maar in de zomer voor de pandemie waren er drie à vier dagen waarop er meer dan 8.000 gasten waren”, zegt Geubbelmans. Hij vertelt daarom dat de capaciteitsbeperking niet vaak voor problemen zorgt, al reageert niet iedereen even enthousiast op de beleidswijziging. Op een van de eerste warme dagen in juni waren er kort na het middaguur al 7.000 dagtoeristen aanwezig, waarna geweigerde bezoekers over het hek kropen en de politie ingeschakeld werd.

De kassamedewerkers aan het Zilvermeer hoeven bezoekers niet vaak wandelen te sturen, maar bij verschillende andere recreatieparken in Vlaanderen is dat wel het geval. De vier Oost-Vlaamse domeinen met een zwemvijver verlaagden hun capaciteit in mei zo tot een derde van de normale bezetting. Daarnaast werd een reservatiesysteem ingevoerd en zijn er verplichte identiteitscontroles.

Vechtpartijen

In tegenstelling tot Geubbelmans verklaart gedeputeerde An Vervliet (N-VA) de aanpassingen door op recente incidenten te wijzen. Er waren meerdere vechtpartijen en in juni voelden de redders zich op een van de warmste dagen niet meer veilig genoeg om hun werk uit te voeren. Herhaaldelijke identiteitscontroles, camerabewaking en sfeerbeheerders worden misschien niet met een onbezonnen dagje zonnekloppen geassocieerd. Volgens Bruno Pessendorffer, woordvoerder van de Blaarmeersen in Gent, zijn ze echter noodzakelijk. “Op maatschappelijk vlak zijn er een aantal zaken geëvalueerd. Mensen hadden vroeger meer respect voor anderen. We kunnen niet anders dan nu maatregelen nemen.”

De vraag is alleen of hogere hekken bouwen het probleem op lange termijn oplost. Een actiegroep lobbyt momenteel om een eind te maken aan de afgebakende zwemzone in de Blaarmeersen. De ‘repressie en verkneutering’ zorgen er volgens de groepsleden voor dat de druk toeneemt. Stadssociologen wezen daarnaast al op het beperkte aantal recreatiefaciliteiten in de hoofdstad. Een groot deel van de relschoppers komt volgens politiediensten uit Brussel, maar daar staat slechts één tijdelijk geopend openluchtzwembad. Pessendorffer gelooft eveneens dat meer publiek toegankelijke baden een verademing kunnen zijn voor de bevolking, al maken ruimtelijke beperkingen het lastig om ze ook effectief te bouwen.

Tot die tijd behelpen de uitbaters van de recreatiedomeinen zich met nog meer sfeerbeheerders en paspoortcontroles. “Er zullen altijd mensen zijn die dat vervelend vinden, maar we proberen gasten zo goed mogelijk te bedienen. Bij de identiteitscontroles speelt er nu muziek, waardoor bezoekers soms zeggen dat het net een festival is”, aldus Pessendorffer. De organisatie achter recreatiedomein De Nekker in Mechelen wil sommige verstrengingen dan weer op lange termijn aanhouden. De identiteitscontroles zijn er volgens gedeputeerde Mireille Colson (N-VA) om te blijven. Anders wordt het moeilijk om nog mensen op een zwarte lijst te zetten. “Jammer dat we dit door het gedrag van enkelen moeten doen, maar veiligheid primeert.”