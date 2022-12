‘Historische’ overwinning voor milieuorganisaties: EU-leiders verbieden invoer van producten die bijdragen aan ontbossing

Bedrijven die hun producten in de Europese Unie willen verkopen, moeten binnenkort kunnen verklaren dat de bestanddelen ervan niet afkomstig zijn van akkerland dat na 2020 is ontbost. Anders kunnen ze zich verwachten aan hoge boetes.

Het gaat om producten en grondstoffen als runderen, cacao, koffie, palmolie, soja en hout, en afgeleide producten als leder, chocolade en meubels. Met “precieze geografische informatie over de landbouwgrond” moeten importeurs aantonen waar de grondstoffen vandaan komen. Daarnaast moeten ze bewijzen dat de rechten van inheemse bewoners niet geschonden zijn bij de productie of ontginning ervan.

“De nieuwe wet zal ervoor zorgen dat een reeks belangrijke goederen die op de markt worden gebracht, niet langer zullen bijdragen tot ontbossing en aantasting van bossen in de Unie en elders in de wereld”, aldus de Europese Commissie. “Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zullen alle betrokken bedrijven strenge zorgvuldigheidseisen moeten stellen als zij producten op de EU-markt brengen.”

‘Historische stap’

De bescherming van bossen staat hoog op de agenda van de VN-conferentie over biodiversiteit die woensdag van start gaat in de Canadese stad Montreal. Bossen houden broeikasgassen vast en hun teloorgang verergert de klimaatverandering.

Natuurorganisaties zijn dan ook opgetogen over de nieuwe regels. “We hebben geschiedenis geschreven met deze eerste wet ooit tegen ontbossing”, zegt het WWF. Ook Greenpeace spreekt van een “historische stap”: “Door deze wet zullen sommige kettingzagen stilvallen en zullen bedrijven niet langer profiteren van ontbossing.”

Toch hadden de natuurorganisaties gehoopt dat de wet nog verder zou gaan. Zo vinden ze dat de definitie van ‘aantasting van bossen’ momenteel veel te los is, waardoor “de voortzetting van de niet-duurzame kap van natuurlijke bossen mogelijk wordt gemaakt”. Dat het ook alleen maar gaat over producten die bijdragen tot ontbossing en van ecosystemen als savannes en wetlands voorlopig nog geen sprake is, stelt eveneens teleur, aldus de organisaties.

Het politieke akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten. Daarna krijgen bedrijven achttien maanden de tijd hebben om de regels uit te voeren. De Europese Commissie zal intussen evalueren of er nog extra producten aan het lijstje moeten worden toegevoegd, of als nog andere ecosystemen dan bossen binnen het toepassingsgebied moeten vallen.