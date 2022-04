Historische ommekeer: ‘Zweden wil in juni NAVO-lid worden’, ook Finland begint debatten

Andersson zelf wilde het bericht nog niet bevestigen. Zij zei op een persconferentie in Stockholm met de Finse premier Sanna Marin dat geen overhaast besluit wordt genomen terwijl “grondig maar snel” wordt beoordeeld wat het best is voor de veiligheid van Zweden.

De beslissing zou een historische omwenteling voor zowel Zweden als Anderssons partij zijn, die als grootste partij in het parlement tot nu toe altijd tegen NAVO-lidmaatschap was. Zweden is al ruim tweehonderd jaar neutraal, maar sinds de Russische aanval op Oekraïne gaan steeds meer stemmen op om toe te treden tot de NAVO. De rechtse oppositie had premier Andersson vorige maand nog om aansluiting gevraagd, maar toen vond ze nog dat dat de veiligheid in Europa zou bedreigen.

De minderheidsregering in Stockholm heeft al militair materieel naar Oekraïne gestuurd, waaronder 5.000 antitankwapens, helmen, uitrusting en veldrantsoenen. Zweden brak daarmee met het beleid geen wapens te sturen naar landen die in oorlog zijn verwikkeld. De laatste keer dat Zweden dit deed was in 1939, toen de Sovjet-Unie Finland binnenviel.

De Zweedse premier Magdalena Andersson vanmiddag in Stockholm. Beeld AP

Veiligheidsanalyse

Ook in dat land, dat een grens van 1.340 kilometer heeft met Rusland, is een discussie gaande over NAVO-lidmaatschap. Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde vandaag een nieuwe veiligheidsanalyse waarin Finlands internationale situatie sinds de Russische invasie van Oekraïne wordt besproken. In het document wordt geen stelling voor of tegen lidmaatschap ingenomen, al wordt er wel op gewezen dat “als Finland en Zweden NAVO-lid worden, de drempel voor militaire actie in de Oostzee zou verhogen, wat de stabiliteit van de regio op de lange termijn ten goede zou komen”.

Het parlement in Helsinki bespreekt de analyse vanaf volgende week. Premier Marin zei in Stockholm dat binnen enkele weken een besluit wordt genomen over een lidmaatschapsaanvraag: “Dit is een kwestie van weken, en niet van maanden”, klonk het vastbesloten. Volgens haar moeten Finland en Zweden samen optrekken, al lijkt het animo in Finland nog net iets groter dan in Zweden.

‘Hartelijk welkom’

De dertig huidige NAVO-landen zullen Finland en Zweden hartelijk welkom heten als ze inderdaad willen toetreden, verwacht NAVO-chef Jens Stoltenberg. België en de meeste andere lidstaten houden zich in het openbaar nog op de vlakte om niet de indruk te wekken dat ze de twee Noordse landen willen sturen, maar tonen zich binnenskamers welwillend. De toetreding hoeft ook niet veel tijd te kosten omdat beide landen al nauw met de NAVO samenwerken via een partnerschap.

Ze hoeven volgens Stoltenberg ook niet te vrezen dat ze er tussen aanvraag en feitelijke toetreding alleen voorstaan en dan een prooi worden voor een ontstemd Rusland. “We zullen manieren vinden” om die zorgen weg te nemen, verzekerde hij eerder. Rusland heeft beide landen, die doorgaans vertegenwoordigd zijn bij NAVO-bijeenkomsten, al herhaaldelijk gewaarschuwd geen lid te worden van de NAVO, en dat er dan “politieke en militaire gevolgen” zullen zijn. De Finse premier zei dat haar land in dit stadium daarom al rekening moet houden met actie van Moskou.