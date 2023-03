Historisch VN-verdrag geeft leven in de oceanen weer hoop: ‘Dit is een gamechanger die de oceanen zo hard nodig hebben’

Veel natuurbeschermers begonnen al te wanhopen maar zaterdagavond lokale tijd was het eindelijk zover in New York. Na meer dan vijftien jaar praten, vijf toppen, drie eerdere mislukte slotsessies en meer dan 38 uur onafgebroken onderhandelen bereikten de Verenigde Naties een akkoord voor een verdrag over de bescherming en de duurzame ontwikkeling van de oceanen. “Het schip heeft de vaste wal bereikt”, stelde de Singaporese voorzitter Rena Lee opgelucht vast.

Delegaties van circa 160 landen werden het in New York eens over een bindend raamverdrag voor de bescherming van de biodiversiteit in de high seas, de internationale wateren ‘buiten nationale rechtsmacht’ die twee derde van de oceanen beslaan. De oceanen zijn van immens belang voor al het leven op de planeet - ze produceren de helft van de zuurstof, reguleren het klimaat en voeden miljarden mensen - maar nog geen 1,2 procent is beschermd. Dat maakt ze kwetsbaar voor vervuiling en overbevissing. Met het afgesproken verdrag kunnen in de oceanen beschermde mariene gebieden (zeereservaten) worden ingesteld.

Menselijke roofbouw

Dit maakt het akkoord tot cruciale voorwaarde voor het in december op de VN-biodiversiteitstop van Montreal afgesproken doel om 30 procent van de zeeën en oceanen (en het land) in 2030 een beschermde status te geven (‘30 x 30’), zodat ze beschut worden tegen de gevolgen van menselijke roofbouw - en wellicht zelfs kunnen herstellen. Volgens natuurkoepel IUCN wordt bijna 10 procent van de soorten in de oceanen met uitsterving bedreigd, waaronder 15 procent van de koralen, 67 procent van de beenvissen en 90 procent van de haaien en roggen. En dan zijn ontelbare soorten in de oceanen nog niet eens bekend.

Het akkoord kwam vanwege alle economische belangen moeizaam tot stand. Het belangrijkste struikelblok was de kloof tussen rijke landen en ontwikkelingslanden over de vraag hoe de bescherming van de oceanen staat tegenover een duurzame exploitatie, welke economische activiteiten in beschermde gebieden al dan niet zijn toegestaan, en hoe die exploitatie zo eerlijk mogelijk te maken. Daarbij ging het naast de overdracht van (mariene) technologie vooral over de verdeling van de opbrengsten van ‘genetische hulpbronnen’ - het biologisch en genetisch materiaal van sponzen, koralen, zeewier, krill en algen dat van belang is voor talloze biotechnologische en farmaceutische toepassingen.

Zeekoe. Beeld Ahmed Shawky

Duurzaam beheer

Het akkoord dat er nu ligt bevat de belangrijkste elementen die nodig zijn voor de bescherming en het duurzaam beheer van de oceanen: het internationaalrechtelijk raamwerk om beschermde mariene gebieden te kunnen aanwijzen en af te spreken wat daar al dan niet mag; regels over hoe geplande economische activiteiten worden getoetst en gemonitord; en afspraken over een faire verdeling van de opbrengsten.

Het belangrijkste wat niet lijkt te zijn gelukt is ruimhartige financiering van het proces. Rijke, ontwikkelde landen bleken niet bereid ontwikkelingslanden tegemoet te komen met de gewenste miljarden. Hoewel de EU donderdag nog wel 820 miljoen euro toezegde voor de oceaanbescherming om de onderhandelingsimpasse te doorbreken. Daar staat tegenover dat het akkoord niet op geld is afgeketst.

Insiders wezen er gisteren direct op dat het werk na het akkoord van New York pas begint. De delegaties moeten nog eens terugkomen om het verdrag formeel aan te nemen en afspraken te maken over de verdere uitwerking. Vervolgens start het ratificatieproces: landen moeten het verdrag in eigen wetgeving verankeren. Ervaring leert dat die ratificaties soms uitblijven (de VS hebben het VN-biodiversiteitsverdrag nooit geratificeerd). Pas als een gekwalificeerde meerderheid van 40 tot 60 landen het verdrag heeft getekend, treedt het officieel in werking.

Zeereservaten

Het is cruciaal dat dit proces zo snel mogelijk wordt doorlopen om het 30 procent-doel te kunnen halen. Volgens Greenpeace moet hiervoor tot 2030 elk jaar minstens 11 miljoen vierkante kilometer oceaan worden beschermd. Die zeereservaten moeten op de juiste plekken komen en verbonden worden, want veel soorten, zoals walvissen, migreren. “De klok tikt voor 30 x 30. We hebben straks nog een half decennium en kunnen niet achterover leunen”, aldus Laura Meller van Greenpeace.

Het besluit van dit weekend mag niettemin historisch worden genoemd. “Dit verdrag is de gamechanger die de oceanen zo hard nodig hebben”, zei Fabienne McLellan van ngo OceanCare. In een wereld die geopolitiek verdeelder is dan ooit zijn de VN-lidstaten er, tweeënhalve maand na het akkoord van Montreal, opnieuw in geslaagd hun onderlinge verdeeldheid te overstijgen en te laten zien dat de natuur iets is wat hen uiteindelijk allemaal verbindt. Een teken van hoop.