Historisch laag peil van grootste waterreservoir in VS onthult verborgen geheimen en gruwelijke vondsten

Opnieuw zijn er menselijke resten gevonden, deels in de modder aan de oevers van Lake Mead. Ze kwamen bloot te liggen omdat het waterpeil maar blijft zakken door de aanhoudende droogte in het westen van de VS. Het gaat al om het derde lijk dat er is aangetroffen sinds mei. Toen zagen schippers een verroeste ton. Daarin bleek het stoffelijk overschot te zitten van een man die ergens midden de jaren 70 of begin de jaren 80 was doodgeschoten. Met de duidelijke signatuur van een maffiamoord. Die periode was een van de meest gewelddadige in Las Vegas, met ongekende straatcriminaliteit en moorden in de onderwereld.

Een week later stuitten twee zussen, die aan het peddelen waren op het meer, op andere menselijke resten. De dames dachten aanvankelijk dat het om botten van een dikhoornschaap ging, maar dat klopte niet. “De kans is groot dat als het waterpeil verder daalt, we nog meer menselijke resten zullen vinden”, zei Ray Spencer, luitenant bij de politie van Las Vegas, in mei. Hij kreeg gelijk. Eerder deze week was het opnieuw prijs. Naar die resten wordt nog onderzoek gedaan.

Satellietbeelden van NASA van Lake Mead van begin juli 2000 en begin juli 2022 tonen aan hoe drastisch het waterpeil van het stuwmeer is gedaald.

Begin deze zomer kwam ook al een gezonken schip uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar boven het water uitsteken. Het vaartuig werd ooit nog gebruikt om de Colorado te onderzoeken, de rivier van waaruit het water in Lake Mead afkomstig is. Het waterreservoir is gecreëerd door de bouw van de bekende Hooverdam en strekt zich tot 180 kilometer achter de dam uit.

Sinds 1948 ligt er ook een neergestorte B-29 op de bodem van Lake Mead. Het vliegtuig toont zich voorlopig nog niet, maar daglicht geraakt nu voor het eerst tot aan het toestel onder water. Toen het meer gevormd werd eind de jaren 30 waren er bovendien archeologen in het gebied aan het werk. Het is dus best mogelijk dat er ook nog archeologische vondsten komen bovendrijven.

Beeld AFP

De hoop is wel dat er gewoon weer meer water in het bekken komt en Lake Mead zijn geheimen voor zichzelf houdt. Maar de vooruitzichten zijn somber. De Coloradorivier heeft al twee decennia te kampen met droogte en de verwachting is dat het waterpeil van Lake Mead zal blijven zakken.

Het waterpeil van het enorme reservoir is al meer dan 52 meter gedaald sinds 1983, het jaar waarin de Coloradorivier de noodoverlaat van de dam deed overstromen. Overmatig waterverbruik, extreme hitte en minder smeltwater door sneeuw hebben het stroomgebied van de Colorado zwaar belast. Bijna 40 jaar later is Lake Mead teruggevallen tot ongeveer 27 procent van zijn capaciteit.