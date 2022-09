Podcast Het inzicht (35 min)

▶ Historicus Bruno De Wever: ‘Een expert die cafépraat gaat verkopen, ondergraaft zichzelf’

Historiscus Bruno De Wever is te gast in aflevering 2 van de podcast ‘Het inzicht’. Beeld Thomas Sweertvaegher

Historicus Bruno De Wever bestudeerde het Vlaams-nationalisme in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. In de podcast ‘Het inzicht’ vertelt hij bij Joël De Ceulaer over fake news en de waarheidscrisis, hoe we allemaal in onze eigen verhalen leven en waarom hij zich liever bescheiden opstelt in het maatschappelijk debat.