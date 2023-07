Hippe infrastructuurprojecten en een keihard veiligheidsbeleid: dit is hoe Nayib Bukele El Salvador regeert

Hij is misschien wel de eerste influencer-president ter wereld. De politieke methode van het staatshoofd van El Salvador is een mix van mediagenieke projecten en keihard veiligheidsbeleid, getuige deze drie prestigeprojecten van pr-strateeg Nayib Bukele.

Nayib Bukele (41), de president van El Salvador, slaagt erin om autoritair én razend populair te zijn. Niet alleen zijn binnenlandse waarderingscijfers zijn torenhoog (90 procent volgens een recente Costa Ricaanse peiling), op zijn socialemediakanalen vergaarde hij meer volgers dan zijn land inwoners heeft. El Salvador telt 6,3 miljoen mensen, Bukele heeft bijna 7 miljoen volgers op Facebook, Instagram, Twitter en TikTok.

Tegelijkertijd kijken academici met groeiende zorgen naar het fenomeen Bukele dat sinds zijn aantreden in 2019 het parlement en de rechtspraak opslokte. Vorige week kandideerde hij zich voor de verkiezingen van 2024. De grondwet verbiedt een tweede termijn, maar in het El Salvador van Bukele, waarin de hoogste rechters door hem zijn aangesteld, kan het. Sterker nog: de aankondiging werd met luid applaus ontvangen.

Hoe komt het dat Bukele zo populair is? Als staatshoofd perfectioneerde de voormalige marketingman zijn politieke methode: een combinatie van hippe infrastructuurprojecten en een keihard veiligheidsbeleid. Als influencer-president weet hij zijn coole imago optimaal uit te venten. Met gelikte video’s oogst hij bewondering én navolging in buurlanden.

Prestigeproject 1: surfparadijs Surf City

Een tropisch klamme middag. Langs het kiezelstrand van het plaatsje El Tunco verrijzen hoge dozen van staal, hout en gipsplaat. In de verte bedwingen surfers de brekende golven, hier op de boulevard slalommen badgasten tussen werkende mannen in gele T-shirts. Achter op hun shirts staat #PlanCeroOcio: ‘Plan nul ontspanning’.

De mannen in het geel zijn gevangenen. Ze bouwen in opdracht van de overheid (onder het programma ‘Cero Ocio’) aan de tribunes en uitkijkposten voor de ISA World Surfing Games 2023. Het lijkt voor de bouwvakkers geen gekke deal: een dag werken betekent twee dagen strafvermindering. Bovendien is het strand van El Tunco de hemel vergeleken bij de propvolle Salvadoraanse gevangenissen.

Toch wringt er iets.

De veroordeelden bouwen niet alleen aan de Salvadoraanse samenleving, ze bouwen aan het glimmende imago van een van de machtigste en populairste leiders van Latijns-Amerika, president Nayib Bukele. De constructies die zij in korte tijd onder toeziend oog van gewapende agenten uit de grond stampen, zijn onderdeel van wat Bukele ‘Surf City’ heeft gedoopt.

‘We hebben een Bukele nodig in Argentinië. Ik bewonder je enorm’ TikTok-volger Brisa Ledezma, Argentinië

Meer dan een plek is Surf City een slimme marketingcampagne. Een fysieke ‘Surfstad’ bestaat niet, er is wel een sliert van slaperige dorpjes langs de Salvadoraanse kust. Met vlotte logo’s, flitsende video’s en een nieuwe snelweg richting de oceaan, creëerde de president een nieuw imago voor een kuststrook die surfers al kenden vanwege de constante golven.

Bukele heeft goed het handboek voor populisten bestudeerd, zegt de Salvadoraanse politicoloog Karen Estrada via de telefoon. “Hij construeert prachtige imaginaire beelden, plakt nieuwe namen op bestaande plaatsen, maakt handig gebruik van El Salvadors natuurlijke rijkdom.” Die mooie plaatjes verhullen een minder fraaie werkelijkheid. “De rechtsstaat bestaat vrijwel niet meer. Laten we hopen dat de strafvermindering voor deze mannen geen loze belofte zal blijken.”

Gekleed in Surf City-T-shirt en -hoed werkt Douglas Palma (33) deze dagen als bouwopzichter. Het dorpje El Tunco, vertelt de ambtenaar van het ministerie voor Toerisme, is door Bukele uitgeroepen tot plek van “nationaal toeristisch belang”. De gevangenen, zegt hij “komen om te helpen”.

‘President Bukele, ik bewonder wat u doet voor uw land. Respect’ Twitter-volger Sam Hallvaanni, Canada

En niet alleen in El Tunco, in heel het land werken de mannen in het geel aan Bukele’s wegen, scholen en stadions. “Elke overheidsinstantie kan gebruik van hen maken”, zegt Palma. De president vangt twee vliegen in één klap, concludeert politicoloog Estrada. “Met zijn programma ‘Nul ontspanning’ toont hij zijn harde hand én poetst hij het toeristische imago van El Salvador op.”

Het resultaat mag er wezen. Wanneer enkele weken later honderden surfers concurreren om de wereldtitel, schitteren de witte gebouwen in de tropische zon. Het hemelsblauwe logo van Surf City prijkt er groot bovenop, goed te zien in de dronevideo’s die Bukele deelt op zijn sociale media.

Prestigeproject 2: dierenkliniek Chivo Pets

Het ziet er zo fantastisch uit dat je hier zo behandeld zou willen worden. Eerste hulp, diagnostiek, poliklinieken, chirurgie, de modernste apparatuur, een open speelplaats – en dat alles in een strak gebouw waar aan alle kanten licht naar binnen valt. Maar het publieke Chivo Pets-ziekenhuis in hoofdstad San Salvador is er alleen voor huisdieren.

Baasjes kunnen hier terecht met hun zieke dieren voor het symbolische bedrag van 0,25 dollar. De enige voorwaarde: ze moeten betalen in bitcoin. Chivo Pets (Engels is volop aanwezig in de Bukele-marketing) verwijst niet alleen naar huisdieren, maar ook naar een ander merk uit de Bukele-stal: de Chivo-app, El Salvadors eigen bitcoin-wallet.

‘Adopteer me, Meneer Bukele’

Instagram-volger Daniele Avila, Venezuela

In september 2021 hing de cryptowereld aan Bukele’s lippen toen hij de bitcoin invoerde als tweede officiële munt naast de dollar. In het straatbeeld verschenen Chivo-pinautomaten, burgers kregen bij het downloaden van de Chivo-app 30 dollar (28 euro) in bitcoin cadeau.

Bukeles bitcoin-avontuur is in meerdere opzichten een mislukking, zegt de Salvadoraanse econoom Tatiana Marroquín via de telefoon. “Vrijwel niemand in El Salvador gebruikt bitcoin. Ook zien we geen substantiële groei aan cryptotoerisme.” In één opzicht was het experiment wel een succes. “Het merk El Salvador heeft een boost gekregen. Internationaal wordt het land gelinkt aan bitcoin.”

Nayib Bukele. Beeld Getty Images

De president kocht met overheidsgeld 100 miljoen euro aan bitcoin en beloofde met de opbrengst een publiek dierenhospitaal te bouwen. Een kleine twee jaar later lijdt de staat 30 miljoen verlies op de bitcoins. Toch opende Bukele in februari vorig jaar zijn Chivo Pets. Een Instagram-video toont een stoere hond met grote bril en de president in spijkerbroek. Onder de snel wisselende beelden klinkt het popnummer ‘Pump It’ van de Black Eyed Peas.

In de kliniek is de 25-jarige Monica Galán het vrolijke gezicht van de Bukele-publiciteit. De buitenlandse pers mag deelnemen aan een van haar rondleidingen, maar moet vooraf wel camera’s en telefoons inleveren. In de hal wachten baasjes, honden en enkele katten op hun consult. Galán gaat voorop. “Dit is mijn favoriete afdeling”, zegt ze met een stralend gezicht: “De kapper.”

Chivo Pets telt volgens Galán vierhonderd medici en tweehonderd ondersteunende medewerkers. “Uw huisdier krijgt hier een luxebehandeling”, belooft een video. Buiten staat de 46-jarige Monica Guevara in de rij met kat Michita. “Ze is gesteriliseerd. We komen om de hechtingen te laten verwijderen.” Chivo Pets is wat haar betreft “excellent”.

‘Een echte Superman’ TikTok-volger Alejandra Olivares, Mexico

De dierenkliniek vervult een behoefte, geeft econoom Marroquín toe. “Maar zeker niet de eerste behoefte van Salvadoranen.” Het hospitaal is bovendien niet met bitcoin betaald, vertelt ze, maar met een internationale lening, zo bleek uit zeldzame communicatie van het ministerie van Financiën. “Bitcoin, Chivo Pets, Surf City – het zijn zwarte gaten waarin publiek geld zonder enige verantwoording verdwijnt.”

Voor Bukele de politiek in ging, voerde hij als baas van enkele pr-bedrijven politieke campagnes voor anderen. Als burgemeester, eerst van een voorstad van San Salvador, later van de hoofdstad zelf, maakte hij zich populair door op de pof te investeren in glimmende façades en meer agenten op straat. Als president past hij dezelfde strategie toe.

De schuldenlast bij internationale geldschieters drukt inmiddels voor 30 procent op de begroting, zegt Marroquín. “De regering heeft geen economisch plan”, stelt de econoom. Waartoe dienen Bukele’s projecten uiteindelijk? Ze kan er kort over zijn: “De populariteit van Bukele.”

Prestigeproject 3: detentiecentrum CECOT

Prachtig zo’n surftoernooi, mooi dat Chivo Pets, maar niets maakt zoveel indruk als Bukeles Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), het detentiecentrum voor terrorisme. Het enorme complex heeft plek voor 40.000 gevangenen en is daarmee de grootste gevangenis ter wereld. Bukele liet het CECOT vorig jaar in zeven maanden tijd bouwen op 23 hectare landbouwgrond, ongeveer 70 kilometer ten oosten van de hoofdstad.

De video waarin de president de gevangenis bezoekt, lijkt rechtstreeks uit Hollywood te komen: geblindeerde voertuigen arriveren met loeiende sirenes en zwaailichten in het holst van de nacht bij het betonnen complex. Dronebeelden tonen hoge muren, uitkijktorens, enorme barakken, een overdaad aan felle verlichting. De president, wederom in spijkerbroek, kijkt toe terwijl agenten in gevechtstenue zich bewegen door grijze gangen.

‘Een van de weinige landen ter wereld die zich daadwerkelijk ontwikkelen, vooruitgaan, dingen bouwen, beter worden’ Twitter-volger Camille Scholtz, Nederland

De eerste duizenden gevangenen die werden overgebracht naar het complex kregen een andere ontvangst. Ook die werd vastgelegd voor de Bukele-marketing: de video toont hoe de vermoedelijke bendeleden, enkel gekleed in lange onderbroeken, met honderden tegelijk de gebouwen worden ingedreven.

Nadat eind maart 2022 in één weekend 87 mensen werden vermoord, riep Bukele de noodtoestand uit en schortte grondwettelijke rechten op. De president verklaarde de oorlog aan de machtige straatbendes MS-13 en Barrio 18, die sinds de jaren negentig met moord en afpersing over grote delen van het land heersten. Hij stuurde leger en politie de bendeterritoria in om massale razzia’s uit te voeren.

Sindsdien verlengde het parlement al vijftien keer de noodtoestand. De staat arresteerde 70.000 mensen, onder wie mogelijk tienduizenden onschuldige Salvadoranen zonder criminele banden. Maar het resultaat op straat is verbluffend: de bendes zijn ontmanteld, het aantal moorden is naar een minimum gedaald.

Megagevangenis CECOT is het imponerende symbool van dat succes. Maar ook hier waakt de staat over het beeld. Bukele liet tot nog toe slechts enkele media toe tot het complex. Het gros van de pers stuit op de weg richting de gevangenis op militairen en politieagenten die buitenstaanders op afstand houden. Het nieuwe asfalt snijdt door stoffige weilanden met magere koeien. In de verte zijn een muur en een toren te zien.

De nabijgelegen arme wijk El Milagro is plots een van de veiligste plekken van El Salvador. Op een versleten bank naast het lokale schooltje wacht Alirio Antonio Hernández (39) op zijn dochter. “We kunnen weer veilig naar buiten”, zegt hij. Toch heeft hij bedenkingen. De autoriteiten vielen ook deze buurt binnen. Hij mist sindsdien zijn buurman. “Hij werd zomaar meegenomen.”

Naast Hernández zit de 81-jarige Josefa de Chacón op het doorgezakte leer. Ze verkoopt avocado’s uit een kruiwagen. Enkele jaren geleden werd ze beroofd door gewapende mannen. “Ze namen alles mee. De grapjassen lieten alleen een halve kilo zout achter.” Bukele heeft El Salvador bevrijd, zegt ze.

‘De president waar alle Latijns-Amerikaanse landen behoefte aan hebben’ Instagram-volger Fabio Silva, Brazilië

Maar die nieuwe vrijheid kent een hoge prijs, stelt de Uruguayaanse mensenrechtenadvocaat Tamara Taraciuk Broner, verbonden aan denktank The Inter-American Dialogue. “Bukele’s harde hand werkt op de korte termijn, maar de mensen die hem vandaag toejuichen, kunnen morgen worden opgepakt”, zegt ze via de telefoon. “En dan is er geen enkel instituut over dat hun rechten verdedigt.”

Van alle mooie dingen die pr-man Bukele te bieden heeft, is zijn jacht op de bendes het meest gewild. Ook in buurlanden kijken politici verlekkerd naar dit Salvadoraanse wonder. Presidentskandidaten in Guatemala, Ecuador en Argentinië dwepen in hun campagnes met het Bukele-model en scoren er goed mee in de peilingen.

Het is precies waar Taraciuk Broner voor vreest: dat ook in andere landen burgers bereid blijken hun rechten in te ruilen voor een hard veiligheidsbeleid. “Democratieën hebben meer moeite om resultaten te leveren”, zegt ze. “Het is moeilijk opboksen tegen het snelle succes en de sexy propaganda van Bukele. De grote uitdaging voor Latijns-Amerika is: hoe bied je veiligheid binnen een rechtsstaat?”

De Salvadoraanse president beschouwt de vele kritiek van internationale mensenrechtenorganisaties als pluimen voor zijn beleid. Begin juni kondigde hij een nieuwe gevangenis aan, dit keer voor witteboordencriminelen.