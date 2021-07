Hillsborough-drama eist na meer dan 30 jaar nieuw slachtoffer: Liverpool herdenkt 97 fans

Aan het begin van een bekerwedstrijd tegen Nottingham Forest in het overvolle stadion van Sheffield Wednesday brak er paniek uit op de tribune waardoor veel Liverpool-fans onder de voet werden gelopen. Van hen kwamen er 94 ter plaatse om, één overleed enkele dagen later in een ziekenhuis en nog iemand in 1993. En nu, 32 jaar later, is Divine toegevoegd aan de lijst mensen die aantoonbaar als gevolg van de ramp het leven hebben gelaten.

Behalve de vele doden vielen er ook nog meer dan 750 gewonden. Na lang en gedegen nieuw onderzoek kwam een jury in 2016 tot de conclusie dat de tragedie te wijten was aan falen van de politie en niet aan dronken fans of hooligans. Zes van de verantwoordelijken werden een jaar later in staat van beschuldiging gesteld wegens onder meer ernstige nalatigheid met dodelijke gevolgen.

De ramp had ook tot gevolg dat in de Engelse stadions de hekken werden weggehaald en er alleen nog zitplaatsen kwamen.