Hilde Vautmans (Open Vld) volgt Jelle Engelbosch op als tijdelijk waarnemend burgemeester van Sint-Truiden

Tweede schepen en Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) wordt tijdelijk waarnemend burgemeester van Sint-Truiden. Dat is woensdag in haar omgeving bevestigd. Vautmans neemt de functie tijdelijk over van Jelle Engelbosch (N-VA), die vorige week zijn ontslag als waarnemend burgemeester en schepen van de Limburgse stad had aangekondigd.

Eerder was Engelbosch in zicht gekomen als opvolger van Veerle Heeren, die ontslag had genomen als burgemeester. Heeren kwam tijdens de coronacrisis in opspraak omdat ze zichzelf en enkele kennissen voorrang verleende bij de vaccinatiecampagne. Toen bekend werd dat oud-burgemeester Jef Cleeren en partijgenoot een lening aanging bij de stad, was dat het schandaal te veel.

Nog voor Engelbosch de eed zou afleggen als burgemeester, geraakte hij zelf verwikkeld in een schandaal. Als schepen voor ruimtelijke ordening zou hij bij de aankoop van een perceel grond “mogelijk misdrijven” hebben gepleegd, volgens een onderzoek van Audit Vlaanderen. Er was sprake van onder meer misleiding, het bewust negeren van verkoopregels en schriftvervalsing. Op de regionale televisie kondigde Engelbosch aan een stap terug te doen. Maandag verscheen hij ook niet op de gemeenteraad.

Hilde Vautmans zal de functie nu invullen totdat er een nieuwe burgemeester is aangeduid.