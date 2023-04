‘Hij wordt mogelijk langzaam vergiftigd’: Russische oppositieleider Aleksej Navalny ‘in kritieke toestand’, vrezen medestanders

Navalny had net twee weken in een isoleercel doorgebracht in het maximaal bewaakte IK-6-gevangenenkamp van Melechovo, 250 kilometer ten oosten van Moskou. Meteen na zijn overbrenging werd er een ambulance naar de strafkolonie geroepen, wat volgens zijn medestanders een bijzonder slecht teken is. Roeslan Sjaveddinov, een van zijn naaste medestanders, zegt aan The Guardian sindsdien geen nieuws meer over Navalny’s toestand te hebben gekregen. “Zijn toestand is kritiek, we maken ons allemaal immens veel zorgen”, zegt hij.

Volgens Sjaveddinov weigert de gevangenisdirectie Navalny naar een gespecialiseerd ziekenhuis te sturen. Nochtans zou dat de enige manier zijn om hem te behandelen, verklaart ook zijn woordvoerster Kira Jarmysj aan persbureau Reuters. Volgens Jarmysj lijdt Navalny zoveel maagpijn omdat hij mogelijk langzaamaan vergiftigd wordt.

Hoe meer gevangeniseten Navalny binnenkrijgt, hoe erger de pijn naar verluidt wordt. Bewijzen van de vergiftiging zijn er om evidente redenen niet, maar voor Jarmysj valt het niet uit te sluiten dat Navalny telkens kleine dosissen van een giftige stof binnenkrijgt via het gevangeniseten om hem maximaal te laten lijden.

Beeld van Aleksej Navalny (links) met zijn echtgenote Joelia in februari 2022. Beeld AFP

Geen medicijnen

Sinds maandag mag de oppositiepoliticus ook geen andere maaltijden meer kopen. “Hij eet nu niets meer aangezien hij geen pakketten met voedsel mag aannemen en ook zelf geen voedsel mag kopen in de winkel in de gevangenis. Het voedsel dat hij van de gevangenis krijgt, maakt zijn maagpijn alleen maar erger.”

Jarmysj zegt ook dat medicijnen die zijn moeder naar de gevangenis stuurde door het gevangenispersoneel niet werden opgehaald bij het postkantoor en werd teruggestuurd. “Hij zit in totale isolatie en we weten niet wat er met hem gebeurt. Ik ben doodsbang omdat niemand weet wat er gebeurt. Poetin heeft geen rode lijnen. Navalny is onschuldig en zit alleen in de gevangenis vanwege Poetins persoonlijke haat.”

Het Kremlin zegt de gezondheidstoestand van Navalny niet op te volgen en verwees vragen van Reuters door naar het federale gevangenisagentschap. Vandaar kwam er geen commentaar, maar eerder zei het agentschap telkens enkel dat “Navalny de zorg krijgt die hij nodig heeft”.

Eerder deze week raakte bekend dat Navalny 8 kilogram is afgevallen na 15 dagen in de isoleercel te hebben doorgebracht. Zijn medestanders tweetten eerder deze week in zijn naam dat hij “van de bewakers geen eten mag kopen, ook niet met geld dat ik heb verdiend”.

Novitjsok

Navalny zit een 11,5-jarige gevangenisstraf uit in het kamp van Melechovo, dat bekendstaat om zijn martelpraktijken. De Russische oppositieleider werd begin 2021 opgepakt in Moskou nadat hij was teruggekeerd van Berlijn, waar hij werd verzorgd na een eerdere vergiftigingspoging met de zenuwstof novitjsok door de Russische geheime dienst.

Hij werd veroordeeld wegens beschuldigingen van fraude en minachting voor de rechtbank. De veroordeling van de voormalige advocaat wordt algemeen gezien als een poging een populaire Kremlin-criticus het zwijgen op te leggen. Tegelijkertijd dient zijn straf als voorbeeld voor eventuele volgers.

Navalny’s aanhangers zien hem als een Russische versie van Nelson Mandela die op een dag uit de gevangenis zal worden bevrijd om het land te leiden. Omgekeerd zien de Russische autoriteiten hem en zijn aanhangers als extremisten met banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA die Rusland willen destabiliseren. Ze hebben zijn beweging verboden, waardoor veel van zijn aanhangers naar het buitenland zijn moeten vluchten.