‘Hij was kritisch voor de tekortkomingen van België, maar ook van de gemeenschap’: de man die de Marokkaanse gastarbeider een stem gaf

Tien jaar geleden gaf Mohamed Abdeslam Zoubir een stem en een gezicht aan duizenden Marokkaanse gastarbeiders. Zijn overlijden maakt dan ook veel los. ‘Door hem vielen alle puzzelstukjes samen.’

“Hij was een soort superster binnen onze diaspora, zeker in Antwerpen”, zegt mensenrechtenactivist Yassine Boubout. Mohamed Abdeslam Zoubir, die eerder deze week overleed op 85-jarige leeftijd, doet bij de meeste mensen wellicht geen belletje rinkelen, maar binnen de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap heeft hij een speciale status. Die heeft hij te danken aan een tweedelige VRT-docu uit 2011: Triq Slama Mohamed, of ‘Reis veilig Mohamed’.

Vandaag is het migratieverhaal van de eerste generatie Marokkaanse migranten vrij bekend, dankzij Het verhaal van Vlaanderen of Kinderen van de migratie, maar op dat moment vormt Zoubirs relaas een scharniermoment voor een vergeten groep. “Van waar zijn onze voorouders gekomen? En waarom zijn ze naar hier gekomen?” Het zijn simpele, maar onbeantwoorde vragen die Zoubir – in 1963 als Marokkaanse arbeidsmigrant in België beland – probeert te beantwoorden.

De docu, sinds donderdag opnieuw te zien op VRT Max, schetst het verhaal van een wees die nog voor de bilaterale akkoorden via Duitsland in Hasselt belandt en elke dag drie uur op – en dus ook drie uur af – naar Charleroi pendelt om te werken. Er is oog voor de warme ontvangst in de buurt én voor het zware labeur en de eenzaamheid, voor het verlies van Marokko én de baten van België.

Boubout herinnert zich levendig hoe hij de beelden, als vijftienjarige in de islamles, met grote ogen bekeek. “Ik linkte het meteen aan het verhaal van mijn eigen vader, die ik op jonge leeftijd verloor. Ik wist amper iets over zijn migratieverhaal, en dat van onze diaspora. Niet omdat er schaamte over was, maar er heerste wel een zekere beslotenheid. Ook voor mijn klasgenoten was het een onthulling: dit is dus wat onze ouders voor ons gebouwd hebben.”

Kapot goed Vlaams

Het is een positief gemeenschapsverhaal dat de eerste, maar ook tweede of derde generatie op dat moment hard mist. Zelfs op Nederlandse internetfora vind je daar kruimels van terug. “Ik huil altijd tranen met tuiten als ik deze docu weer zie”, schrijft iemand er. Of: “Eindelijk iemand die Marokkanen in een positief daglicht stelt.” Dat Zoubir “kapot goed Vlaams” kan, levert hem hier en daar ook wat hartjes op.

Loutfi Belghmidi, die de docu ooit maakte met David Verhaeghe en vandaag voor Microsoft werkt, herinnert zich dat het geen evidente zoektocht was. “Ik heb een paar duizend kilometer door Vlaanderen gereden, maar de rode draad in de voorgesprekken was: gebrekkig Nederlands.” Wie Het verhaal van Vlaanderen zag, weet dat daar een reden voor is: voor taal was amper ruimte in het integratieproces.

In Borgerhout vond Belghmidi, zelf tweede generatie, uiteindelijk in Zoubir zijn geknipte protagonist. Eerder deed hij zijn verhaal al in 2007 in een minder bekende reportage uit 2007, Mijn verhaal van Mohammed Ihkan.

“Ik merkte meteen dat hij een heel intelligente man was”, vertelt Belghmidi. “Hij kon goed reflecteren over zijn persoonlijke migratieverhaal zonder daarbij te polariseren. Hij was bijvoorbeeld niet alleen kritisch voor de tekortkomingen van België, maar ook van de Marokkaanse gemeenschap. Dat vond ik best verrassend.”

Dat genuanceerde migratieverhaal werd ook aan andere keukentafels verteld, maar vaak “in stukken en brokken”, zegt Mariam El Osri, districtsschepen voor Groen in Borgerhout. “Hier vielen alle puzzelstukjes plots samen, het verhaal van die generatie kreeg een forum. Dat weekte heel wat fierheid los, het gevoel dat we hier wel degelijk op onze plaats zijn.”

El ghorba

Op het moment dat de documentaire wordt uitgezonden, zit ‘de Marokkaan’ in het verdomhoekje. De gemeenschap voelt zich gereduceerd tot een belediging – lees: racisme – en vergeten als bouwsteen van België. In de traditionele media was er dan ook amper plaats voor die stem, er was nog geen Adil en Bilall, nog geen Danira.

“Ik weet nog dat ik van een kameraad – zo’n typische, stoere Marokkaan – een emotioneel bericht kreeg. Eindelijk begreep hij de beweegredenen van zijn vader”, zegt Belghmidi. Aan dat gevoel hangt een uitdrukking in het Arabisch vast, vertelt Boubout: El ghorba, ruwweg te vertalen als ‘het vreemde’. De worstelingen die vasthangen aan een stap op onbekende grond, worden door Zoubir gevat.

De impact van die nalatenschap is niet te onderschatten. Niet alleen op het gesprek over migratie, ook voor het gesprek over de dualiteit van de Belgo-Marokkaanse identiteit. “Ik denk dat elke diaspora wel door een soort identiteitscrisis gaat”, zegt Boubout daarover. De vraag die op dat pad lig – “wie ben ik nu eigenlijk? – valt volgens hem pas te beantwoorden als “je de roots ten volle begrijpt”.

Daarom hoeven beide identiteiten – Belgische en Marokkaanse – niet per se in de weegschaal te liggen. Aflevering één van Triq Slama Mohamed belicht de Belgische haven, aflevering twee de Marokkaanse roots. Die gelijke verdeling lijkt te vertellen: het één doet geen afbreuk aan het ander.

In die zin overstijgt de figuur Zoubir ook vandaag nog steeds het nogal enge frame waar media – ook deze krant – zich weleens aan laten vangen, door bijvoorbeeld een WK-wedstrijd tussen België en Marokko als ‘keuze’ voor te schotelen. Belghmidi: “Steeds meer Marokkaanse jongeren vragen zich af: waarom kunnen we niet gewoon de twee zijn?”

Triq Slama Mohamed is te zien op VRT Max