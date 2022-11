Hij schortte de dienstplicht op, maar werd achtervolgd door schandalen: oud-minister Leo Delcroix overleden

Voormalig minister van Defensie en cd&v-coryfee Leo Delcroix is overleden. De Kempenaar maakte zich populair toen hij dertig jaar geleden de dienstplicht opschortte, maar zag zijn politieke carrière tanen nadat hij over zijn milieubox was gestruikeld. Delcroix overleed donderdag rond 20 uur, bevestigt zijn broer Herman. Hij werd 72.

De belangrijkste verwezenlijking van Delcroix is dat hij in 1992 de dienstplicht opschortte. Nog onder Dehaene I voerde hij een hervorming van het Belgische leger door en bevroor hij het defensiebudget voor vijf jaar. Hij zette het leger vaker in voor vredesoperaties, onder meer in voormalig Joegoslavië, Somalië en Rwanda.

Delcroix, geboren in Kalmthout op 21 november 1949, had licentiaatsdiploma’s klassieke filologie, rechten en economie onder de arm en had ervaring als bedrijfsleider en docent toen hij in 1984 nationaal partijsecretaris van de toenmalige CVP werd. In 1991 werd hij gecoöpteerd senator, een jaar later minister van Defensie in de regering-Dehaene I.

Leo Delcroix als minister van Defensie op de eedaflegging van koning Albert II, 9 augustus 1993. Dat jaar zwaait de laatste lichting dienstplichtigen af. Beeld Photo News

Gedwongen ontslag na schandaal

In 1995 werd Delcroix, die tot de rechterzijde van de cd&v wordt gerekend en meermaals het cordon sanitaire onder vuur nam, met een ruime verkiezingsscore verkozen tot Vlaams Parlementslid. Dat bleef hij tot 1999. Toch kwam Delcroix al eind 1994 negatief in het nieuws vanwege het bezit van een villa in Bormes-les-Mimosas, aan de Côte d’Azur. Aan die villa hadden Vlaamse postbodes in het zwart gewerkt, die daarvoor verlof zonder wedde hadden genomen. Op aandringen van zijn toenmalige partijvoorzitter Johan Van Hecke nam Delcroix in 1999 ontslag als minister en stapte hij in het bedrijfsleven.

Hij werd ook genoemd in andere gerechtelijke onderzoeken die te maken hadden met al dan niet illegale partijfinanciering, zoals de facturenzwendel in de milieuboxenaffaire, het smeerpijpdossier, de miljarden van de Kempense Steenkoolmijnen en de Superclub-KS-affaire. In de meeste zaken werd hij nooit officieel beschuldigd.

Milieuboxenaffaire

Voor zijn rol in de milieuboxenaffaire werd Delcroix in 2003 schuldig bevonden aan schriftvervalsing. Het Limburgse bedrijf Plascobel mocht in 1991 als onderaannemer de groene milieuboxen maken en betaalde in ruil onrechtstreeks de factuur voor een reclamefilmpje voor de toenmalige CVP. In eerste aanleg werd Delcroix daarvoor veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel. In beroep werd Delcroix in juni 2004 vrijgesproken, mede omdat de feiten verjaard waren. “Hierdoor ben ik weer maagdelijk”, verklaarde hij toen, en hij sloot een terugkeer in de actieve politiek niet uit. Die kwam er niet, maar elke Vlaamse sportvisser, naaister en hobbyklusser dankt wel een handige groene plastic box aan Delcroix.

Wegens zijn rol in de milieuboxenaffaire stapte Delcroix op als zakelijk directeur van de Maastricht School of Management, waar hij een opstappremie van 150.000 euro kreeg. In 2010 werd hij ondervoorzitter van nv De Scheepvaart, voorloper van De Vlaamse Waterweg. Datzelfde jaar werd hij ook voorzitter van de Hasseltse universiteit.

Leo Delcroix in mei 2010 tijdens een bezoek aan de Wereldexpo in Shanghai. Beeld BELGA

In 2013 kwam Delcroix opnieuw in opspraak omtrent zijn rol als leider van het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai in 2010. Hij werd daarover in 2012 ondervraagd door het Rekenhof, dat stelde dat “zoveel regels met voeten werden getreden dat controle van de financiën onmogelijk was”.

Desondanks werd hij twee maanden later door de regering aangesteld als commissaris-generaal voor de Wereldexpo 2015 in Milaan.

In 2019 legde Delcroix zijn functie bij de universiteit wegens gezondheidsproblemen neer, bij De Scheepvaart stapte hij een jaar later op. De begrafenisplechtigheid voor Leo Delcroix vindt aanstaande woensdag plaats in de kerk te Genk. Delcroix laat een vrouw en drie kinderen na.