Hij roept het al 17 jaar, maar zondag is het zover: Richard Branson gaat de ruimte in

Hij zat in de woonkamer van zijn ouders, toen hij als 19-jarige zag hoe Neil Armstrong de eerste mens op de maan werd. ‘Op een dag doen we dat allemaal’, dacht hij. 52 jaar later doen we het nog niet allemaal. Maar hij wel - of toch bijna. Zondag maakt de Britse miljardair Richard Branson (70) zijn eerste toeristisch tripje naar de ruimte. ‘Mijn vrouw heeft al gezegd dat ze niet naar mijn begrafenis komt.’

Wanneer Virgin Galactic in 2004 wordt opgericht zegt Richard Branson dat in 2007 de eerste mensen naar de ruimte zullen reizen. “Binnen vijf jaar gaan we drieduizend nieuwe astronauten uit verschillende landen tellen.” Een jaar later zegt hij dat de eerste commerciële ruimtereis in 2008 zal plaatsvinden. In 2008 heeft hij het over 2010. In 2010 zijn we “nog achttien maanden verwijderd” van de eerste ruimtetoerist. In 2017 zegt Branson dat het nog drie, hoogstens zes maanden zal duren voor hij in de ruimte vertoeft.

Prognoses zijn niet de sterkste kant van Richard Branson. Dat weet de man zelf ook. “Het zou gênant zijn mocht iemand al mijn uitspraken uit het verleden over wanneer we naar de ruimte zullen reizen zou opschrijven”, zegt hij daarover. Het is maar hoe je het bekijkt. Zeggen dat je de ruimte in gaat en dat zeventien jaar later op eigen houtje ook effectief doen? Zo vreselijk gênant vinden wij dat nu ook weer niet.

Het is niet dat Branson nooit eerder de ruimte had kunnen ingaan. Eind jaren 80 krijgt hij telefoon van de ambassadeur van de Sovjet-Unie in Londen. “Wat zou je ervan denken om de allereerste toerist in de ruimte te worden?”, gooit Michael Gorbatsjov hem voor de voeten. Branson is op dat moment al een van de rijksten op aarde. Een decennium voordien heeft hij het platenlabel Virgin opgericht – waarmee hij The Rolling Stones en Sex Pistols binnenrijft. Hij heeft zijn vliegmaatschappij al opgericht, een privé-eiland gekocht en probeert op het moment van het telefoontje het ene record na het andere te het breken: met een zeilboot de Atlantische Ocean over, met een luchtballon de wereld rond, van Dover naar Calais in een amfibievoertuig… De ruimte kan er nog wel bij, denken ze in de Sovjet-Unie.

“Ik zou een opleiding van achttien maanden moeten volgen die me in totaal 50 miljoen dollar en een beetje zou kosten”, vertelt Branson daarover in het magazine Wired. “Ik kon het mij permitteren, maar op dat moment dacht ik dat andere mensen het verspilling van het geld zouden vinden. We deden juist heel wat liefdadigheidswerk in Afrika. Zoveel geld uitgeven aan een ruimtereis voelde een beetje vies.” Later krijgt hij spijt. Al wordt op dat moment wel de kiem gelegd voor wat er dit weekend te gebeuren staat.

“Ik vond het jammer dat noch Rusland noch de Verenigde Staten geïnteresseerd waren in het toegankelijk maken van ruimtereizen voor miljoenen mensen. Ik begon er met mensen over te babbelen. Ik zei: ‘Stel dat je de kans had om een retourtje naar de ruimte te boeken, en je zou het kunnen betalen: wie zou dan gaan?’ 95 procent van alle handen gingen de lucht in.”

Vier doden

De droom om ruimtereizen te democratiseren, blijft in Bransons hoofd spelen. Will Whitehorn, de man die bij Virgin verantwoordelijk is voor de bijzondere projecten, voelt het een en het ander aankomen en wil halfweg de jaren 90 het zekere voor het onzekere nemen: hij wil de merknaam Virgin laten registreren in de ruimtevaart. Maar dat lukt niet. De naam Virgin blijkt al een handelsmerk te zijn. Tien jaar voordien vastgelegd door … Richard Branson.

Het is uiteindelijk 2004 wanneer Branson samen met Scaled Composites, een bedrijf dat zich bezighoudt met experimentele luchtvaarttuigen, het nieuwe Virgin Galactic boven de doopvont houdt. De weg naar ruimtetoerisme blijkt uiteindelijk veel langer en veel lastiger dan Branson vooraf had gedacht. De zoektocht naar een geschikt ruimtetuig eist zelfs vier levens. In 2007 komen drie ingenieurs om bij een explosie op de begane grond, in 2014 een piloot bij een testvlucht. Het hield honderden aardlingen – onder wie naar verluidt sterren als Brad Pitt, Justin Bieber, Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie – niet tegen om zich een retourkaartje van 170.000 euro aan te schaffen.

Zij zijn nog niet aan de beurt, want hoewel de vlucht van zondag een mijlpaal wordt, is het officieel nog steeds een testrit, met aan boord uitsluitend medewerkers van Virgin Galactic. Volgend jaar zouden de commerciële vluchten dan echt van start gaan. Voor het zover is, zou Branson graag zijn kinderen Holly en Sam, dertigers, meenemen. Zijn vrouw Joan staat er minder voor te springen. “Zij is het type persoon dat doodsangsten zou uitstaan op zo’n vlucht. Zij is de laatste om zoiets te doen”, vertelde Branson eerder deze week. “Maar ze kent mij al lang en goed genoeg. Ze heeft gezegd: ‘Als je gek genoeg bent om zulke ongelooflijke dingen te doen, dan doe je het maar. Maar ik kom niet naar je begrafenis.’”