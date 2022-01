‘Hij kookt matig en is zo stil als een houten pop’: Chinese vrouw zit plots in lockdown met blind date

De vrouw deed deze week haar verhaal aan een plaatselijke krant. Ze was voor een week in de stad Zhengzhou om er verschillende dates te ontmoeten. “Ik word een dagje ouder en ben nog vrijgezel”, aldus Wang. “Mijn familie had me daarom voorgesteld aan tien dates.”

De vijfde date zal Wang ongetwijfeld niet snel vergeten. Omdat de man zijn kookkunsten aan haar wou tonen, ging Wang voor hun eerste afspraakje naar zijn woning. Terwijl ze gezellig zaten te tafelen, werd er een strikte lockdown opgelegd en werd de omgeving afgesloten.

China hanteert een zero-covidbeleid. Dat betekent dat steden snel en onverwacht in hermetische lockdowns geplaatst kunnen worden wanneer er besmettingen gedetecteerd worden. De vrouw zat dus vast, en moest de lockdown noodgedwongen doorbrengen met haar blind date.

Goede zorgen

Vervolgens begon Wang op WeChat korte video’s te posten over haar leven in lockdown. De video’s werden in een mum van tijd een hit op sociale media. Ze werden door miljoenen mensen bekeken.

Haar date komt in de video’s overigens goed uit de verf: ze toont hoe hij voor haar kookt, het huishouden doet en werkt terwijl ze dutjes doet. Maar ondanks alle goede zorgen sloeg de vonk niet over. “Dit is geen ideale situatie”, vertelt ze in een van haar video’s. “Hij kookt matig en is zo stil als een houten pop.”

Intussen haalde Wang enkele video’s offline, nadat de man heel wat telefoontjes kreeg van vrienden. “Het heeft impact op zijn leven, dus heb ik de video’s offline gehaald”, aldus Wang. “Bedankt aan iedereen voor de aandacht. Ik hoop dat de uitbraak snel voorbij is en dat mijn alleenstaande zussen ook snel een relatie vinden.” Hoelang de twee uiteindelijk met elkaar opgescheept zaten, is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat een lockdown in China tot een absurde situatie leidt. Vorige maand circuleerde ook al het verhaal van een Chinese man die tijdens een verhuizing plots vast kwam te zitten in een lockdown. Hij kreeg zelfs niet de tijd om zijn koffers uit de wagen te halen en moest een dekbed lenen van de buren.