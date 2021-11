Hij komt, hij komt! Maar de Sint heeft niet alles mee: waarom de speelgoedhandel spaak loopt

“Vorige week kwamen er nog negen containers toe van Spinmasters, met het populaire speelgoed van Paw Patrol”, zegt Simon Verbaeys van winkelketen Supra Bazar. “Dat had hier normaal al in oktober moeten zijn.”

De aanslepende coronacrisis hindert ook de speelgoedhandel, vooral wanneer de stoomboot uit het Oosten komt. Het gaat dan niet alleen om producten van Spinmasters, maar ook van Mattel (onder meer Barbie en Hot Wheels) en Hasbro, producent van de populaire Nerf-geweren. Coronamaatregelen in Chinese bedrijven en havens, en de ontregelde scheepvaart doen de aanvoer van sommige producten sputteren. “We hebben nochtans alles nog vroeger dan gewoonlijk besteld”, zegt Verbaeys. “Maar het is koffiedik kijken wanneer leveringen precies zullen toekomen.”

Lego

Voor andere populaire artikelen, zoals Lego, is de schaarste een jaarlijks fenomeen. “Lego komt van binnen Europa, maar hun fabrieken zijn op dit moment al bezig met het speelgoed voor volgend jaar”, weet Verbaeys. “Daardoor kunnen er in de loop van december gaten in het aanbod ontstaan.”

Bij Supra Bazar hebben ze zich op de onregelmatige aanvoer als gevolg van de coronacrisis voorbereid. “Bij producten met verstoorde bevoorrading duiden we in onze folder met een logootje aan dat mensen de website moeten checken”, zegt Verbaeys. “Zodra iets binnenkomt, verschijnt het online. Maar het is zeker niet zo dat mensen in een halflege winkel terechtkomen. De meeste artikelen zijn voorradig.”

De meeste winkels treden niet graag in detail over lege plekken in het schap uit schrik klanten af te schrikken. Onder meer speelgoedwinkelketen Fun, met 31 winkels in Vlaanderen, geeft liever geen commentaar.

Uit een recente bevraging door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijkt dat driekwart van de handelaars in uiteenlopende branches met bevoorradingsproblemen kampt. Dat is ook zo bij Antwerpse In Den Olifant, dat naar eigen zeggen inzet op duurzaam kwaliteitsspeelgoed. “Ook veel kwaliteitsproducten of onderdelen ervan komen uit het Verre Oosten”, zegt zaakvoerder Nele Vekemans. “Zo komt heel wat houten speelgoed uit Thailand. We zitten momenteel bijvoorbeeld zonder houten poppenwagens. Ik durf mensen niet te beloven wanneer specifieke producten er opnieuw zullen zijn. Gelukkig laten onze klanten zich doorgaans graag adviseren over alternatieven.”

Mirakels

Ook bij onlineplatform Bol.com is te horen dat sommige artikelen de komende weken mogelijk niet beschikbaar zullen zijn. “Ons voordeel is dat we met verschillende verkooppartners werken”, zegt woordvoerder Joost Morel. “Door die spreiding is de kans groot dat een tweede aanbieder een artikel nog in stock heeft wanneer het bij een eerste is uitverkocht. Problemen bij toeleveranciers kunnen er wel toe leiden dat we wat uitverkocht is, niet meer kunnen bijbestellen. Bestel dus zeker op tijd.”

Bij speelgoedwinkelketen Dreamland sporen ze procrastinerende hulpsinten eveneens aan niet pas op vijf december in actie te schieten. “We kunnen niet uitsluiten dat bepaalde producten met vertraging binnenkomen”, zegt woordvoerder Patti Verdoodt van Colruyt Group. “Er komen nog continu leveringen toe. De medewerkers in onze vestigingen zullen mensen zo goed mogelijk helpen bij hun zoektocht en kunnen zeker alternatieven aanraden wanneer toch iets zou ontbreken.”

Wie aan de Sint de nieuwste spelconsole heeft gevraagd, verwacht mirakels van de goedheilig man. Een wereldwijd tekort aan computerchips speelt de hele elektronicabranche parten. “Van de nieuwe Playstation 5 komt met mondjesmaat af en toe een palletje binnen”, zegt Verbaeys. “Voor de nieuwste Nintendo is het hetzelfde verhaal. Wat binnenkomt, plaatsen we uitzonderlijk niet online, maar verdelen we onder onze vijf winkels, als service voor onze trouwe klanten. Binnen een paar dagen is telkens alles uitverkocht.”