‘Hij is vloeiend Engelstalig en kent Brussel door en door’: Pedro Sánchez, hoop van de Spaanse sociaaldemocratie

De Spaanse sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez verraste vriend en vijand door met vervroegde verkiezingen de rechtse oppositie een coalitie met extreemrechts te ontzeggen. ‘Hij weigert in ‘flinkse’ verhalen te vervallen.’

‘Pedro Sánchez tiene las siete vidas del gato!’ Pedro Sánchez heeft de zeven levens van een kat! Er heerste zondagavond eerst ongeloof en daarna uitbundigheid bij de ­kiezers van de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Spaanse sociaaldemocraten. Alle peilingen voorspelden een verkiezingsoverwinning voor de conservatieve oppositie van de ­Partido Popular (PP). Die won wel de meeste ­zetels, maar haar beoogde uiterst-rechtse ­coalitiepartner Vox verloor er fors, zodat beiden samen geen meerderheid hebben.

Nu zijn de kaarten om een nieuwe Spaanse regering te vormen het best geschud voor huidig premier Sánchez (51), die enkele zetels won en samen met zijn linksere coalitiepartner Sumar op zoek gaat naar de steun van de Catalaanse partij Junts om een werkbare coalitie samen te stellen. Of dat lukt, zal in grote mate afhangen van Sánchez’ politieke schaaktalent, dat hij vorige week nog maar eens bewees door met de vervroegde verkiezingen op 23 juli een abrupte, maar lonende gok te nemen om zijn slag thuis te kunnen halen.

“Sánchez is nu de onbetwiste leider van de PSOE en zelfs een rolmodel voor Europese socialisten”, zegt historicus en Spanjekenner Vincent Scheltiens (Universiteit Antwerpen), “maar is dat niet altijd zo geweest, want eigenlijk is hij een comeback kid.”

Oude Peugeot

In zijn jonge jaren, eind jaren 90, werkte Sánchez nog voor een consultancybedrijf in New York. Ook was hij even aan de slag bij de VN-gezant voor Bosnië. Zijn eerste stapjes in de politiek waren Europees. Als assistent van een PSOE-europarlementslid haalde hij toen aan de ULB in Brussel nog een diploma politieke wetenschappen. Daarna volgden een steile carrière en persoonlijk geluk, met een huwelijk met María Begoña Gómez Fernández, die nu directrice is van een universitaire opleiding en met wie hij twee dochters heeft.

Na een periode als gemeenteraadslid in Madrid werd de ambtenarenzoon in 2009 parlementslid, om zich vervolgens op te werken tot partijleider in 2014. Het was een tijd waarin de PP-regering op last van de EU genadeloos bespaarde. Maar na twee chaotische verkiezingen zonder duidelijke meerderheid in 2015 en 2016 leek de politieke opmars van Sánchez plots snel voorbij.

Sánchez weigerde toen een nieuwe PP-regering te steunen en hengelde openlijk naar een partnerschap met het opkomende, linksere Podemos. Dat was niet naar de zin van de grote PSOE-partijbaronieën en de invloedrijke oud-regeringsleider Felipe González. “González is Sánchez vijandig gezind”, zegt Scheltiens. “Hij is bitter opgeschoven naar centrumrechts en tot vandaag voorstander van een soort nationaal pact tussen de PSOE en de PP.”

Na zijn defenestratie wist Sánchez zich desondanks snel opnieuw kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Hij won het pleit nadat hij in een oude Peugeot partijafdelingen van het hele land afreed om zo veel mogelijk leden toe te spreken.

Scheltiens: “Daarbij was hij niet uitgesproken links, zoals Podemos. Op de links-rechts-schaal is Sánchez een zeer bedaarde centrumlinkse figuur. Hij is zeker geen avonturier, en ook iemand die altijd de evenwichten van de Spaanse transitie na de jaren van de Franco-dictatuur (1939-1975) respecteerde, zoals de postdictatoriale amnestie van 1977 en de grondwet van 1978.”

Wel neemt hij geen blad voor de mond. Berucht is hoe Sánchez zich na zijn defenestratie in 2016 nog verder van de toenmalige Madrileense politieke salons isoleerde, door in het veelbekeken tv-programma Salvados een Spaanse politieke omerta te doorbreken. In het interview bekende hij dat hij “onder druk was gezet door bepaalde machten om geen meerderheid met Podemos te vormen”. Hij noemde daarbij ook man en paard: de Banco Santander, Telefónica en de krant El País. Scheltiens: “Intussen bespeelt Sánchez de ­fragiele evenwichten binnen het politieke en mediaspeelveld als geen ander.”

Zijn grootste stunt tot dusver kwam op 1 juni 2018, toen hij vanuit de oppositie met een motie van wantrouwen de regering van PP-premier Mariano Rajoy Brey kon wegstemmen. De daaropvolgende verkiezingen, een jaar later, wezen tot twee keer toe geen duidelijke winnaar aan, waarna Sánchez een minderheidskabinet vormde met Podemos: de eerste coalitieregering in Spanje sinds de terugkeer naar de democratie. Achter de schermen kreeg hij daarbij hulp van zijn mentor en voormalig premier José Luis Rodríguez Zapatero (premier van 2004 tot 2011).

Beeld Mellon

Vandaag heeft de premier van lopende zaken het roer stevig in handen. Na de slechte beurt bij de regio- en gemeenteverkiezingen eind mei nam Sánchez zelf de beslissing om de verkiezingen te vervroegen, volgens Scheltiens “zonder de gebruikelijke partijpalavers. Sánchez zag dat hij een ingrijpende beslissing moest nemen, wilde hij intern de troepen achter zich houden.”

Dat niemand protesteerde, heeft veel te maken met zijn indrukwekkende regeringspalmares. “Sánchez maakte met de laatste coalitie de pandemie, de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne én de inflatie door. Toch is het vandaag de eerste EU-lidstaat die vandaag een inflatie onder de 2 procent vertoont. Knap gedaan.”

De armsten werden beschermd door een lagere btw op voeding en subsidies voor het openbaar vervoer. Er kwam ook een sociaal akkoord om de langdurige plaag van onzeker werk aan te pakken: vorig jaar daalde het aantal tijdelijke contracten met 1,2 miljoen en steeg het aantal vaste met 1,6 miljoen. Spanje is nu ook Europa’s grootste groeier van wind- en zonne-energie, met dit jaar al een aandeel van boven de 50 procent.

Sánchez liet ook verbeterde abortus- en transgenderrechten uitwerken, en werd het eerste land in Europa dat werknemers het recht geeft op verlof in geval van ernstige menstruatiepijn. Er kwamen ook regels die het makkelijker maken voor migranten om van de zwarte markt over te stappen naar legaal werk; de verdienste van Podemos-minister van werk Yolanda Díaz Pérez die in deze verkiezingen opkwam met Sumar.

“Sánchez is nu incontournabel geworden voor het gezicht van staatsmanschap in Spanje, daar waar de rechtse oppositiepartij PP de voorbije jaren in een soort nationalistische, trumpiaans-populistische opbodpolitiek terechtkwam”, zegt Scheltiens nog. “Sánchez reageerde daarop door niet alleen zijn linkse flank af te dekken, maar ook het centrum.”

Catalonië aan zet

Een tweede levenslijn die Sánchez volgens Scheltiens goed in handen blijft houden, is de band tussen Spanje en Europa. “Voor de EU-top is Sánchez vandaag de beste Spaanse gesprekspartner over zaken die er écht toe doen. Bij de PP spreken de kopstukken enkel Iberische talen en zijn ze de voeling met Brussel kwijt. De vloeiend Engelstalige Sánchez kent Brussel door en door. Hij zal het Spaanse EU-voorzitterschap nu gebruiken om zijn positie in Spanje nog meer te versterken. Hij heeft een unieke positie, die hij niet cadeau kreeg: hij heeft ervoor moeten knokken. Alle PSOE-bolwerken die nu scoren zitten niet toevallig op de Sánchez-lijn, zoals de afdeling in Catalonië.”

Het is in Catalonië dat de beslissing nu zal vallen of Spanje naar nieuwe verkiezingen gaat, dan wel opnieuw een Sánchez-regering krijgt. Omdat noch links, noch rechts een meerderheid heeft, moet Sánchez noodgedwongen rekenen op de zeven zetels van het Catalaanse Junts, de partij van EP-lid Carles Puigdemont die in België in ballingschap leeft, omdat de Spaanse justitie hem nog altijd uitgeleverd wil zien voor de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

Volgens Scheltiens is een pact mogelijk, door bemiddeling van Sumar. “Het is ook voor Junts belangrijk dat zij door een weigering niet de kingmakers van een PP-Vox-kabinet worden dat vrouwen- en holebirechten onderuithaalt. Ik denk dus niet dat Sánchez op de knieën zal moeten zitten om Junts in Barcelona te overhalen, maar misschien wel bij Puigdemont, die de PSOE vooralsnog weigert te steunen.”

Voor de Europese sociaaldemocraten wordt Sánchez intussen een voorbeeld van hoop in bange dagen. “Maar, en daar zou Conner Rousseau ook best eens aan denken”, stipt Scheltiens aan, “het is wel in een context van een bitter gevecht tegenover conservatief rechts, dat er niet voor terugdeinst om zich te alliëren met extreemrechts. Sánchez zou nu kunnen zeggen dat hij een pact sluit met de PP en ze een hoge prijs laat betalen door zelf premier te blijven, maar dat doet hij bewust niet. Hij weigert in grote rechtse of ‘flinkse’ verhalen te vervallen. Als je luistert naar Rousseau, hoor je soms de ‘flinkse’ Deense premier Mette Frederiksen, maar dat is niet de lijn van Sánchez. Toch zie ik Rousseau binnenkort al graag met hem mee op een campagnefoto gaan staan.” (lacht)