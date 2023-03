‘Hij is tegen de hiërarchie van de groep ingegaan’: ‘Pronker’, de Reuzegommer die hulp ging zoeken voor Sanda Dia

Toen duidelijk werd dat Sanda Dia naar het ziekenhuis moest, was er één Reuzegommer die tegen de groepsdruk in de autosleutels pakte en achter het stuur plaatsnam. ‘Ik heb alles gedaan wat ik kon en dat was te weinig’, zo getuigde ‘Pronker’ op het proces.

Op het eerste proces in Hasselt legde wetsdokter Werner Jacobs uit dat Sanda Dia (21) iets na achten ’s avonds al ten dode was opgeschreven. De dosis door vissaus opgenomen zout was op het moment dat hij de schachtenput verliet al dodelijk. De Reuzegommers dachten niet aan zout, ze vormden hun meningen die avond, 5 december 2018, op basis van hun eigen ervaringen als schacht. Ze dachten dat enkel de kou een risicofactor kon zijn, haalden hem uit de put en lieten hem opwarmen aan het kampvuur. Het probleem was: de drie schachten zaten naakt in de put, ook Sanda Dia.

Frituur

V.K., alias ‘Pronker’, destijds 21, nam amper deel aan het doopritueel in Vorselaar. Nadat hij naar de winkel was gestuurd, arriveerde hij om 19.10 uur. Om 20.32 uur waren hij en ‘Sondage’ (A.V.), een andere jonge Reuzegommer, via Waze aan het zoeken naar Frituur Moleneinde. Aangezien niemand de barbecue aan de praat kreeg, hadden ze de sleutels van de BMW X3 van een andere Reuzegommer toegestopt gekregen en een achttienvoudige frietbestelling. Om 20.36 uur kreeg ‘Sondage’ telefoon van preses ‘Zaadje’ (J.J.). Die vroeg naar de kleren van Sanda Dia, die nog in de wagen lagen, dus haastten ze zich snel terug naar de blokhut.

Het duo moet daar rond 20.46 uur zijn aangekomen. De Reuzegommers waren heel vaag in hun verklaringen over wie voor- of tegenstander was van Dia naar het ziekenhuis te brengen. Het is onduidelijk hoeveel tijd aan die discussie verloren is gegaan. Maar er zijn objectieve data. Sanda Dia is in de BMW 120 van ‘Strontvlieg’ neergelegd op de neergeklapte achterbank.

Geneeskundestudent M.P., alias ‘Ketter’, was rond die tijd al tot het besluit gekomen dat Sanda Dia naar het ziekenhuis moest, en snel. Het zou duren tot de terugkeer van ‘Pronker’ en ‘Sondage’ – zonder frieten – voor actie werd ondernomen. ‘Pronker’ zou zich razendsnel de sleutels van de BMW 120 hebben toegeëigend en achter het stuur zijn gaan zitten. ‘Zaadje’ zette zich naast hem, ‘Janker’ ging naast Sanda Dia liggen.

Data laten verder zien dat ‘Zaadje’ om 20.57 uur met de telefoon van ‘Pronker’ naar 112 belt, wellicht op diens bevel. Op de bandopname van de 112 is de stem van een erg stuntelige J.J. te horen die het heeft over “een van onze mensen is bij de doop flauwgevallen” en “spauwneigingen” heeft. Analyse van ANPR-camera’s toont dat Pronker gemiddeld 60 kilometer per uur heeft gereden, langs landbouwpaden en door een zone 30. Hij moet hebben gereden als een gek.

Hiërarchie

“Wie heeft zijn grote bakkes opgezet?”, pleitte ‘Pronkers’ advocaat Pascal Nelissen Grade donderdag. “Mijn cliënt. Hij is tegen de hiërarchie van de groep ingegaan. Als een van de jongsten, terwijl we weten dat anciënniteit bij Reuzegom zo bepalend was voor hiërarchie. Binnen de groep werd gezegd: ‘Stel u niet aan, bij ons was het nog kouder’. Het doodsvonnis van Sanda Dia was al getekend, dat weten we nu. Maar dat kon mijn cliënt niet weten.”

‘Pronker’ trad in de rechtszaal betraand naar voor. Net als de anderen richtte hij zich allereerst tot de ouders van Sanda Dia: “Ik heb vierenhalf jaar lang heel veel willen zeggen. Nu wil ik enkel spijt betuigen. Ik sta hier met heel veel schaamte. Zodra ik er was, heb ik alles gedaan wat ik kon en dat was te weinig. Ik ben in het ziekenhuis niet van hem geweken. Ik wou dat ik meer had kunnen doen. Ik zag Sanda doodgraag.”

‘Pronker’ studeert notariaat. Een veroordeling op dit proces zou zijn loopbaan met vijf jaar kunnen vertragen. Vrijdag gaan de pleidooien verder.