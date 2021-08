Hij is onuitstaanbaar voor sommigen, maar zijn succes is overweldigend. Niels Destadsbader: ideale schoonzoon of sluwe verkoper?

De één ziet in hem de ideale schoonzoon, de ander begrijpt zijn overweldigende succes totaal niet. Toch is het moeilijk om te ontsnappen aan de alomtegenwoordige Niels Destadsbader (33). Wij ondernemen een poging om het fenomeen uit te leggen.

Niels Destadsbader mocht het nieuws zelf bekendmaken in het Radio 2-programma De vijver van Siska: na een avontuur van enkele jaren bij VTM zal hij dit najaar exclusief terugkeren naar de VRT, waar het destijds allemaal voor hem begon. Een transfer van formaat. Er wordt nog wild gespeculeerd over het bedrag waarmee de VRT over de brug moest komen om de presentator te overtuigen.

In principe zou de deal alleszins binnen de perken moeten blijven: in de beheersovereenkomst die de openbare omroep met de overheid heeft, staat opgetekend dat de VRT zich marktconform en kostenbewust moet opstellen.

Nog maar drieëndertig is hij, maar toch is Destadsbader een fenomeen zoals we ze zelden voorbij zien komen in Vlaanderen: hij zingt, acteert én presenteert, en is daardoor vooral heel erg zichtbaar in de Vlaamse showbizzwereld. Dit jaar scoorde hij met ‘De wereld draait voor jou’, een samenwerking met Regi Penxten, al zijn vierde Radio 2 Zomerhit. Later dit jaar zal hij op VTM nog het tweede seizoen van The Masked Singer presenteren, waarna hij wederkeert naar de Reyerslaan. Over wát hij daar precies gaat doen, is weinig geweten, maar wat wel zeker is, is dat u in elk geval niet minder Niels Destadsbader te zien zal krijgen.

Moeilijke start

Om het fenomeen Destadsbader te verklaren, moeten we even terug in de tijd. Niels kreeg als kind de diagnose van ADD; in de klas was hij luidruchtig en een regelmatige stoorzender tijdens de lessen. Slechts één leerkracht wist al die jeugdige onstuimigheid te beteugelen, en samen gooiden ze het op een akkoordje. Als hij de hele week bij de les kon blijven, mocht hij op vrijdag een nummer zingen voor zijn klasgenoten. Die aanpak werkte wonderwel, en de droom om later voor een publiek te staan was geboren.

Toch ging die verovering van het podium in het begin allesbehalve vanzelf. Toen Destadsbader zeventien was, deed hij mee aan de selecties voor Idool op VTM, maar hij beet in het stof. Ook zijn auditie aan het Koninklijk Conservatorium in Gent werd geen succes. Toen hem gevraagd werd welke boeken hij zoal las en welke muziek hij graag hoorde, antwoordde hij dat hij geen lezer was en vooral naar Marco Borsato en Clouseau luisterde. “Een gebrek aan maturiteit en bagage”, was het verdict waarmee de jonge Destadsbader huiswaarts moest keren.

Daarna verkocht hij dan maar een tijd voetbalschoenen, terwijl hij zich inschreef op elke mogelijke auditie te lande en demo’s maakte die hij bij iedereen met wat zeggenschap in de muziekwereld in de bus dropte. Zijn jonge fans leerden hem uiteindelijk kennen als Ketnet-wrapper, door zijn rollen in Spring en Familie en uiteindelijk met zijn allereerste hoofdrol in de Studio 100-serie Amika. Ook muzikaal zette hij toen zijn eerste stappen. In 2009 scoorde hij zijn eerste bescheiden hit met ‘Jij bent van mij’, en later met ‘Verover mij’, een vertaalde cover van K’s Choice die hij tijdens zijn passage in Liefde voor muziek te berde bracht.

Succesformule

“Ooit heeft Niels nog meegedaan aan Steracteur sterartiest”, herinnert Peter Van de Veire zich, die al jarenlang tot de entourage van Destadsbader behoort. “Zijn auditie was schabouwelijk, hij zong echt gruwelijk slecht. Maar Niels wist dat zelf ook, en heeft zich sindsdien enorm bijgeschoold. Het klinkt misschien cliché, maar het is enkel door dat harde werk dat het hem nu zo voor de wind gaat.”

Al lijkt Destadsbader vooral ook over een gezonde dosis zelfkennis te beschikken, die hij vervolgens op vernuftige wijze weet te vermarkten. “Ik vind mezelf niet de beste zanger, en een groot acteur al evenmin”, vertelde hij ooit in een groot onderhoud met weekblad Humo. “Maar ik vind mezelf wel een goede presentator, en vooral een goede entertainer. Zet me op een podium en ik kan een publiek bezighouden.”

Beeld Penelope Deltour

“Niels is een echte verkoper”, merkt Regi op, die behoorlijk wat tijd met Destadsbader heeft doorgebracht na het succes van hun gezamenlijke hit dit jaar. “Hij zal áltijd tijd maken om zijn fans te begroeten en om handtekeningen uit te delen. Ik ken er weinigen die daar zo fanatiek in zijn als hij. Dat is natuurlijk ook strategisch: al die mensen met wie je op de foto bent geweest, sturen later wel een sms als er voor die Zomerhit gestemd moet worden.”

Toch is Niels Destadsbader allesbehalve een onverdeeld succes. In de programmatie van Radio 1 en Studio Brussel is zijn repertoire bijvoorbeeld niet terug te vinden, en op de sociale media wordt zijn muziek weleens met een moderne marteltechniek vergeleken. Ook Regi voelde dat zijn samenwerking met Destadsbader wat tegenwind te verduren kreeg. “Het is een beetje bon ton om te zeggen dat je geen fan van Niels Destadsbader bent, heb ik gemerkt. Maar er is bij Niels wel een groot onderscheid tussen wat je online leest, en wat je tijdens optredens ziet gebeuren. Daar krijgt hij het publiek zonder enig probleem mee.”

Volks imago

Dat hele volkse imago dat hem voor liefhebbers van, nu ja, wat verfijndere cultuur zo moeilijk te omarmen maakt, heeft hij natuurlijk zelf geconstrueerd. Hij leende zijn stem eerder aan de begingeneriek van Familie én Thuis, speelde jarenlang de jonge voetbalfan Ronald Decocq in F.C. De Kampioenen en zingt zijn nummers steevast in het Vlaams, ondanks aandringen van zijn team om dat ook in het Engels te proberen. In het weekend vind je hem nog steeds gewoon in zijn stamcafé in het West-Vlaamse Deerlijk. Blij maak je hem niet met een zevengangendiner, wél met een simpele spaghetti en een pintje.

Dat toegankelijke imago staat in schril contrast met zijn privéleven, dat hij doorgaans hermetisch afsluit voor de buitenwereld en de weinige interviews die hij aan kranten en tijdschriften geeft. Zijn enthousiasme en eeuwige goedgeluimdheid – hoewel ongetwijfeld oprecht – zijn een charmetruc én een beschermingsmechanisme tegelijk. Dat er achter die grapjas ook een man zit die wel wat bagage met zich meesleept, kwam even naar boven tijdens zijn passage in Het huis van Eric Goens in 2019, waar Destadsbader vertelde over hoe zijn beste vriend Robbie om het leven kwam in de nacht van Robbies vierentwintigste verjaardag.

Destadsbader had Robbie na dat feestje ter gelegenheid van zijn verjaardag thuis moeten afzetten. Maar Robbie wilde nog wat langer blijven, en strikte een andere lift huiswaarts. Die avond gaat het mis, en komt Robbie om het leven tijdens een auto-ongeluk. “Daar voel ik me nog steeds schuldig over”, vertelde Destadsbader in Het huis. En later aan Knack: “Sinds zijn dood vind ik het moeilijker om me helemaal te geven aan iemand die ik graag zie, omdat ik telkens begin na te denken over hoeveel pijn het zou doen als ik die persoon zou kwijtraken.”

Achter de schermen lijkt Destadsbader vooral op zichzelf en zijn kleine inner circle terug te plooien. Ook zijn entourage bestaat vooral uit intimi – hij wordt bijvoorbeeld al jaren gemanaged door zijn broer Kevin. Maar op het scherm en het podium lijkt het allemaal niet groot genoeg te kunnen. Naast zijn terugkeer naar de VRT staan er, als alles goed gaat, dit najaar ook weer concerten in Het Sportpaleis op de agenda. Daar houdt hij dit jaar zelfs niet één, maar drie keer halt.

“Ik kan het niet anders zeggen”, aldus presentator Peter Van de Veire: “Niels is een West-Vlaamse wereldster.”