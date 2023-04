‘Hij is gewoon te oud’: VS-kenner Frans Verhagen over de kandidatuur van Joe Biden

Het hing al weken in de lucht, maar nu is het ook officieel: Joe Biden wil zichzelf opvolgen als president van de Verenigde Staten. Toch is hij niet de beste kandidaat voor de job, zegt Amerikakenner Frans Verhagen: ‘Een hele politieke generatie dreigt verloren te gaan.’

Op zijn 80ste stelt Biden zich opnieuw kandidaat als president. Is hij echt de beste optie voor de Democraten?

“Dat denk ik niet, om meerdere redenen. Ten eerste is Biden gewoon te oud, zijn ouderdom zal tijdens de campagne toch echt een issue blijven. Daardoor zal er tijdens de campagne ook onevenredig veel aandacht gaan naar vicepresident Kamala Harris, opnieuw zijn running mate.

“Politici in de Verenigde Staten denken te vaak dat ze onmisbaar zijn. Ze blijven zich dan maar opnieuw kandidaat stellen, maar zitten zo in de weg van jonger talent. Een hele politieke generatie dreigt daardoor verloren te gaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Democratische gouverneurs van Michigan, Gretchen Whitmer, of van Californië, Gavin Newsom. Dat zijn potentiële goede kandidaten van 45 à 55 jaar, maar zij zullen nu weer vier jaar moeten wachten om op de voorgrond te kunnen komen. En mogelijk zelfs langer, want na een presidentschap van acht jaar komt het ambt meestal bij de andere partij terecht.

“Hetzelfde zag je eigenlijk ook in 2016, toen Hillary Clinton al de kansen van jongere politici ontnam.”

Hij deed zijn aankondiging met een filmpje van meer dan drie minuten. Wat is u daaraan opgevallen?

“De datum valt natuurlijk op. Vandaag is het exact vier jaar na zijn vorige aankondiging in 2019. Daarmee lijkt Biden zelf te benadrukken dat de campagne een herhaling gaat worden van die van vier jaar geleden, en dat hij er al van uitgaat dat Trump de Republikeinse kandidaat wordt.

“Zijn campagnefilmpje opent hij ook met een boodschap tegen de Republikeinen. Door onder andere beelden van de bestorming van het Capitool te gebruiken, maakt hij van MAGA-aanhangers zijn tegenstanders. Het is een campagne tegen Trump en volgens mij is het verstandig dat hij zich daarop richt. Hij bereidt zich voor op dezelfde wedstrijd, al heeft Amerika volgens mij net iets anders nodig.”

Moeten we ons dan al opmaken voor een heruitgave van Biden versus Trump? Of verwacht u dat de Republikeinen toch met een andere kandidaat naar de kiezer trekken?

“Trump heeft nog enorm veel invloed op die partij, en toch sluit ik niet uit dat er nog iemand anders uit de bus komt. Niet gouverneur van Florida Ron DeSantis, die wel de meest bekende potentiële kandidaat is, maar niet de grootste kanshebber. Zijn populariteit gaat de laatste tijd achteruit. Ook Chris Christie, de voormalige gouverneur van New Jersey, loopt zich opnieuw warm. Die heeft een tijdje met Trump meegelopen maar keert zich daar nu echt van af. Hij wil zich wel ‘opofferen’.

“Dat zijn andere Republikeinen die zich als gematigder alternatief voorstellen. Zo’n andere kandidaat zou het voor Biden ook moeilijker maken. Net als Biden heeft ook Trump al een zekere leeftijd, maar tegen een andere Republikeinse kandidaat gaat Biden er nog meer uitzien als de oudere man. Biden heeft misschien wel goede dingen gedaan, maar zijn ideeën zijn niet de meest vernieuwende. Hij dreigt dan als oude man tegenover een jongere gouverneur met nieuwe ideeën te komen staan.”

Hoe schat u de kansen van Biden dan in?

“Voorspellen is altijd moeilijk. Maar als Biden tegen Trump uitkomt, dan ben ik er 100 procent zeker van dat hij het haalt. Tegen iedere andere Republikeinse kandidaat schat ik zijn kansen maar op fifty-fifty.”