Hij is er écht, Messi, de kampioen: op Parijse luchthaven Le Courbet kunnen PSG-fans hun ogen niet geloven

Een paar dagen nadat Lionel Messi zijn vertrek aankondigde bij FC Barcelona, wist de Franse topclub Paris Saint-Germain hem in te lijven. Honderden fans wachtten hem op het vliegveld Le Courbet op. Ze hebben hem echt, dé kampioen. ‘En dat voor nul euro.’

Plotseling stroomt de menigte de weg op, met zeker honderd man tegelijk dwingen ze het verkeer tot stilstand. Zou hij er werkelijk tussen zitten? Opnieuw barst de mensenmassa uit in luid gejoel, al is het dit keer geen ontlading maar verwachting. Want niemand weet of Lionel Messi daadwerkelijk in een van de wagens zit die hier zojuist het terrein af reed.

Het is een dag onder hoogspanning, deze dinsdag op het vliegveld Le Bourget, ten noordoosten van Parijs. Al ­dagen gonst het van de geruchten over de komst van ’s werelds beste voetballer naar de Franse hoofdstad. Na ruim twintig jaar bij FC Barcelona kan de voetbalclub zijn sterspeler niet langer betalen en gaan ze uit elkaar. Sinds zijn vertrek afgelopen zondag kon het grote speculeren beginnen. Want ja, erkende Lionel Messi bij zijn afscheidsconferentie, topclub ­Paris Saint-Germain (PSG) had interesse in hem getoond.

Al drie dagen lang staat Ludovic ­Ancelly hier in zijn gele PSG-uitshirt op het vliegveld te wachten in de hoop deze primeur mee te beleven. Zondagavond stond hij hier voor het eerst, en maandag zelfs van 9 uur ’s ochtends tot het eind van de dag, samen met honderden andere hoopvolle fans.

Deze man is geen gewone profvoetballer, legt Ancelly zijn toewijding uit. Je hebt de harde werkers, die alles geven voor de sport, en soms heb je een Messi. ‘Hij is een geschenk. Een man ­geboren voor het voetbal.’

Ontlading

De ontlading over de komst van dat geschenk komt dinsdag in golven. Eerst is er de witte rook van Franse sportkrant l’Équipe, die meldt dat de Argentijnse topvoetballer tot een akkoord is gekomen met PSG over zijn transfer naar ­Parijs. Kort daarop bevestigt de club de komst met een filmpje van Messi op ­sociale media. Het aantal politieagenten dat de veiligheid bewaakt op het vliegveld even buiten de hoofdstad is dan al duidelijk groter dan in de afgelopen ­dagen, merkt een journalist ter plaatse hoopvol op bij radiozender France Info.

Als ’s middags de foto’s van een vertrekkende Messi op weg naar het vliegveld van Barcelona over sociale media vliegen, klinkt het definitieve startschot. Honderden euforische fans haasten zich opnieuw naar Le Bourget.

En daar staan ze, springend van opwinding. Er is vuurwerk, er is gejuich, er is feest. Er zijn dranghekken die het nét houden, al schuiven ze een goed stuk naar voren onder druk van het plezier. Lionel Messi wacht in Parijs een warm onthaal.

Om één minuut over half 4, zo’n anderhalf uur nadat Messi met zijn vrouw Antonela Roccuzzo en hun drie kinderen nabij de hoofdstad is geland, laat hij zich zien voor het raam op de eerste verdieping van de aankomst- en vertrekhal. ‘Ici c’est Paris’ staat in zwarte letters op zijn witte T-shirt. 36 seconden lang blijft hij staan, genoeg voor Ancelly om Messi, voorzichtig lachend en zwaaiend naar zijn uitzinnige fans, op de foto te zetten.

Eigenlijk is het bizar, zegt Ancelly. ­Zoals ze hier nu staan, een van de beste momenten van hun leven te beleven. ‘Terwijl Lionel Messi nu waarschijnlijk een van zijn slechtste momenten doormaakt nu. Het moet pijn doen, weggaan bij de club van zijn leven. Hij is in de rouw, terwijl wij hier gelukkig staan te zijn om zijn komst.’

Sterrenteam

Met de komst van Messi is het sterrenteam compleet. Hij vult de aanvalslinie aan die nu wordt gevormd door Neymar en Mbappé, die eveneens tot de beste spelers van de wereld worden gerekend. De club heeft geen enkel excuus meer: dit keer zullen ze de Champions League winnen, zegt Dylan, die als kind ‘zijn hart verloor aan PSG’. ‘Dat we nu zo’n kampioen mogen ontvangen vervult me met eerbied en trots. En dat voor nul euro.’

Nul euro transfergeld, althans, want het contract van Messi bij Barcelona is intussen afgelopen. Naar verwachting gaat hij bij PSG 35 miljoen euro per jaar verdienen, in eerste instantie tekent hij voor twee jaar.

Dik een half uur na de zwaaiscène ­komen de auto’s voor het vliegveld dan eindelijk in beweging. Terwijl fans van alle kanten richting het asfalt sprinten, slaat Olivier, gehuld in volledig PSG-tenu, de stormloop met een grote grijns gade. ‘Mbappé heb ik hier verwelkomd, Neymar heb ik hier verwelkomd. Of hij nou in die auto zat? Geen idee. Maar ik heb zojuist naar hem ­gezwaaid daar voor het raam. PSG is compleet. Niets hoeft nu meer in de weg te staan tot winnen.’