‘Hij houdt van mij en ik van hem’: bezoekster Antwerpse Zoo krijgt ‘contactverbod’

Er vloeien tranen bij Adie Timmermans uit Deurne. Samen met haar echtgenoot trekt ze wekelijks naar de Antwerpse Zoo. Vaste prik: een bezoek aan Chita, een chimpansee van 38 die opgroeide als huisdier. Toen hij onhandelbaar werd, doneerden de eigenaars hem aan de Zoo. Evident is dat niet. Hij heeft het altijd moeilijk gehad om zich aan de groep mensapen aan te passen. In 2008 raakte hij gewond aan de rug na een stevige ruzie met de andere chimpansees.

Adie en Chita in betere tijden. Beeld RV

De brief van de Zoo is hard aangekomen bij Adie. Manager Dierenzorg Sander Hofman windt er geen doekjes om: als Adie nog een keer te nauw contact zoekt met Chita, mag ze de Zoo niet meer binnen. “Ik ben nu vier jaar abonnee. Chita komt me altijd opzoeken als hij me ziet. Hij zwaait met de armen, geeft kusjes aan het raam. Wat misdoe ik? Tientallen andere abonnees doen net hetzelfde. Daar wordt minder op gereageerd. Alles samen heb ik viermaal de aanmaning gehad om te stoppen met contact te zoeken.”

Gestraft

Wat Adie helemaal niet aanvaardt, is dat de verzorgers Chita straffen als er interactie is met een bezoeker. Hij kreeg geen fruit. “Dan zal ik zelf wel een tros bananen meenemen, heb ik een verzorger eens toegebeten. Chita is 38 en is van jongsaf mensen gewend. Gemiddeld worden chimpansees zo’n 40 jaar. Zijn gedrag gaat nu toch niet meer veranderen? Hij gaat altijd apart in een kooi zitten om met mensen contact te zoeken. Misschien moeten ze dan gewoon eens beletten dat bezoekers tot tegen het raam kunnen komen?”

Chita. Beeld RV

In de brief aan Adie Timmermans legt de Zoo uit dat het belangrijk is voor de chimpansees dat ze in hun sociale groep zoveel mogelijk aandacht voor mekaar hebben. “Een dier dat te veel op mensen is gericht, wordt door zijn soortgenoten minder of niet gerespecteerd. We willen dat Chita maximaal chimpansee kan zijn. Buiten de bezoekuren in de Zoo moet hij zich 15 uur in zijn groep redden. We willen hem de kans geven om zo gelukkig mogelijk te zijn.”

De Zoo vraagt Adie om afstand te houden en oogcontact te mijden. Van verderop kijken naar de apen mag nog wel. Maar bij een nieuw ‘incident’ wordt Adie de toegang tot de dierentuin ontzegd.

Eerder legde ook dierenpark Planckendael al een toegangsverbod op aan een bezoeker. Toen ging het om een man die herhaaldelijk enkele dierenverzorgers had beledigd.