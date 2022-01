‘Hij heeft urenlang niets gedaan terwijl het Capitool bestormd werd’: Biden haalt uit naar voorganger Trump in speech

Biden beschuldigt Donald Trump ervan de Amerikaanse democratie afgebroken te hebben omdat hij weigerde de verkiezingsuitslag te accepteren. “Voor het eerst in onze geschiedenis verloor een president niet alleen de verkiezingen, maar probeerde hij ook de vreedzame overdracht van de macht te verhinderen toen een gewelddadige menigte het Capitool binnenviel”, zei Biden in de hal van het Capitool. “Maar ze zijn er niet in geslaagd. En we moeten erover waken dat zo’n aanval niet opnieuw gebeurt.”

Biden voegde eraan toe dat Trump gewoon in zijn eetkamer in het Witte Huis zat en “urenlang niets deed terwijl de politie werd aangevallen, levens op het spel stonden en het Capitool werd belegerd”.

Web van leugens

Volgens Biden is zijn voorganger een machtsbeluste egoïst die uit eigenbelang handelde. “Hij heeft een web van leugens gecreëerd en verspreid over de verkiezingen van 2020”, zei de president, zonder Trump bij naam te noemen. “Hij heeft dat gedaan omdat hij macht belangrijker vindt dan principes, omdat hij zijn eigen belang belangrijker vindt dan het belang van zijn land”.

“Worden wij een land dat politiek geweld als norm heeft?”, vroeg Biden nog. “Worden we een land waar partijgebonden ambtenaren de wil van het volk tenietdoen? We kunnen het ons niet veroorloven om zo’n land te worden. Amerikanen moeten leugens gaan herkennen en niet leven in een schaduw van leugens.”

Precies een jaar geleden werd het Capitool door de achterban van Trump bestormd om de verkiezingszege van Biden terug te draaien. Vijf mensen kwamen daarbij om, onder wie een politieagent. Vandaag wordt die gebeurtenis voor het eerst herdacht, tot ongenoegen van de Republikeinse leider van de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell. Die beschuldigt de Democraten ervan dat zij de bestorming uitbuiten.