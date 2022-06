‘Hij had twee gezichten. Een goed en een kwaad.’ Wie is Donny M., de verdachte in de zaak-Gino?

Donny M. (22) plakte de vensters van zijn appartement dicht met krantenpapier. Ook voor zijn omgeving was hij een gesloten boek. ‘In al die jaren heb ik nooit gemerkt dat Donny een ongezonde interesse had in kinderen’, zegt zijn beste vriend.

VOORAF Gino verdween woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade. Hij logeerde er bij een zus omdat zijn moeder in Maastricht ziek was. Hij moest om 19.30 uur terug thuis zijn, maar kwam nooit opdagen. Na zijn verdwijning sloeg de politie groot alarm uit vrees voor een misdrijf. Zaterdagochtend werd zijn lichaam aangetroffen in het Nederlands-Limburgse Geleen.

“Donny had twee gezichten. Een goed en een kwaad”, vertelt zijn beste vriend aan Het Laatste Nieuws. De man wil anoniem blijven, omdat hij niet geassocieerd wil worden met de feiten waarvan Donny M. verdacht wordt. “Ik heb hem vaak zien veranderen”, zegt hij. “Maar in al die jaren heb ik nooit gemerkt dat Donny een ongezonde interesse had in kinderen.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd Donny M. (22) opgepakt bij hem thuis in Geleen. M. wees de speurders de plaats aan waar het lichaam van de negenjarige Gino van der Straeten even later gevonden werd, niet ver van zijn eigen woning. M. wordt verdacht van de ontvoering van Gino en van betrokkenheid bij zijn dood.

De jongen blijkt niet zijn eerste slachtoffer. In 2017 zat M. vijf maanden in de jeugdgevangenis nadat hij als 17-jarige twee jongens in Sittard mishandelde en misbruikte. Er waren ook al klachten over Donny M. in de kinderopvang van zijn pleegmoeder, toen hij elf jaar oud was.

Pleeggezin

M. groeide op in instellingen, maar werd ook lange tijd opgevangen door een pleeggezin in Sittard. “Donny had heel weinig contact met zijn biologische moeder”, zegt zijn vriend. “Hij vertelde enkel lelijke dingen over haar. Sinds wij elkaar kennen, heeft hij haar zeker nooit ontmoet, en dat is toch al een jaar of tien.”

Een vrouw uit Sittard vertelt hoe ze Donny M. in 2012 leerde kennen als ‘een nette, kleine jongen’. Haar zoontje zat 10 jaar geleden in de opvang bij de pleegmoeder van M., die ook kinderoppas was. “Mijn zoon ging daar voor het eerst toen hij 3,5 maanden was. Dat was handig want ik werkte in nachtploegen.”

Net voor zijn eerste verjaardag merkte de moeder dat er iets scheelde. “Toen ik hem ging afhalen waren zijn geslachtsdelen soms geïrriteerd. Ik heb dat gemeld en het gastouderbureau heeft een onderzoek ingesteld. M. bekende vrijwel meteen.” Volgens de vrouw biechtte Donny M. op dat hij seksueel heel erg nieuwsgierig was, maar dat zijn pleegouders hem daarbij niet hielpen. “Dus ging hij zelf maar op onderzoek”, zegt de vrouw. Zij spreekt van meerdere slachtoffers, zowel jongens als meisjes, allemaal onder de vier jaar.

Omdat M. bij het pleeggezin bleef wonen, mocht zijn pleegmoeder volgens de vrouw geen kinderopvang meer runnen. Donny M. werd niet gestraft: het jeugdstrafrecht in Nederland geldt pas voor jongeren vanaf twaalf jaar en M. zou toen ongeveer elf jaar geweest zijn.

Herval

Dat is jong, maar het is ook weer niet helemaal uitzonderlijk. Volgens Danièle Zücker, doctor in de psychologie en een van de weinige profilers in België, is 13 à 14 jaar vaak de leeftijd waarbij een verkrachter de eerste keer toeslaat. “Bij zulke jonge daders is het risico op herval heel groot.”

Zijn vriend vertelt in Het Laatste Nieuws dat Donny vanaf zijn veertiende diefstallen pleegde, en vuilnisbakken, auto’s en tuinhuisjes in brand stak.

In december 2017 veroordeelde de rechtbank in Maastricht de dan 17-jarige Donny M. tot drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting omdat hij twee jongens misbruikte en mishandelde. Dat bevestigt de advocaat van de slachtoffers Phil Boonen.

M. lokte de jongens – jonger dan tien jaar – met een smoes in het trappenhuis van het appartement van zijn toenmalige woning waar hij een van hen misbruikte.

Donny M. moest van de jeugdrechter ook een klinische behandeling starten bij een instelling in Eindhoven voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 23 jaar. Het is niet duidelijk of hij die behandeling ook heeft ondergaan.

“In het kader van de jeugdrecht leek dat opvoedkundig een gepaste straf om te vermijden dat hij opnieuw dergelijke feiten zou plegen”, zegt de advocaat. “Maar met wat we vandaag weten, is het moeilijk te begrijpen.”

Volgens de advocaat zijn de gebeurtenissen uit 2012 niet aan bod gekomen op het proces. “Dat is op zich logisch, want wat iemand uitsteekt voor zijn twaalfde wordt niet op een strafregister gedocumenteerd.”

Vlak na de feiten zat M. vijf maanden in voorhechtenis in de jeugdgevangenis. Aan zijn vrienden vertelde hij dat hij jongens had afgeperst. Ook in de buurt wist niemand wat er echt gebeurd was.

Zonderling

In lokale kranten omschrijven buurtbewoners hem als een nette jongen, die toch een beetje zonderling was. “Donny zag er keurig uit. Maar echt contact had je nooit met hem. Hij was wel vriendelijk, maar keek je nooit aan”, zei een buurtbewoner aan De Telegraaf.

M. werkte een tijdje als een internationaal vrachtwagenchauffeur, de laatste maanden in een textielfabriek. Uit zijn Facebook-profiel blijkt dat hij een hevige supporter is van PSV. Hij had ook een vriendin, een 18-jarig meisje met wie hij anderhalf jaar samen was, en met wie hij zoenend op foto’s is te zien.

Vorig jaar in oktober was M. nog naarstig op zoek naar woonruimte in Zuid-Limburg. Hij vond een gelijkvloersappartement in Geleen waar hij de vensters verduisterde met kranten. “Tegen mij zei hij dat hij geen zonlicht kon verdragen”, aldus zijn beste vriend die boven hem woonde.

Politie en justitie bevestigen noch ontkennen de informatie over het gerechtelijk verleden van Donny M. De man zal volgende week voor een rechter-commissaris (zo heet de onderzoeksrechter in Nederland) moeten verschijnen die over zijn verdere aanhouding beslist.