Hij had kritiek op zijn voorganger, maar nu duiken ook bij Biden geheime documenten op: ‘Dit geeft Trump munitie’

Nadat hij scherp was voor Donald Trump over diens omgang met geheime documenten, zijn er nu ook documenten bij Amerikaans president Joe Biden thuis gevonden en is er een speciaal aanklager aangesteld. De kritiek op zijn voorganger keert zich tegen Biden. Of zijn er toch verschillen?

In de privéwoning van Joe Biden zijn geheime documenten gevonden uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama, meldde het Witte Huis donderdag. Maandag al raakte bekend dat Biden eerder al “een klein aantal” geheime documenten had teruggevonden. Dat gebeurde in november, maar de feiten werden nu pas naar buiten gebracht.

Amerikaans minister van Justitie Merrick Garland heeft daarom een speciaal aanklager aangesteld om de zaak te onderzoeken. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis maken zowel de zittende president als zijn voorganger deel uit van een onderzoek naar het bezit van geheime overheidsdocumenten.

“Biden betaalt hier de prijs voor de polarisatie van de Amerikaanse samenleving”, meent Willem Post, als Amerika-deskundige verbonden aan Instituut Clingendael. “Hier is snel gedacht: wat we bij Trump hebben gedaan, moeten we nu ook bij Biden doen, om dubbele standaarden te vermijden.”

Gelijke hoogte

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de precieze inhoud van de documenten, is in ieder geval geen van beiden bevoegd om nog geheime documenten te bewaren. Na een (vice)presidentschap dient het volledige archief overgedragen te worden aan de National Archives. Dat voor zowel Trump als Biden nu een speciaal aanklager is aangesteld is een gezond uitgangspunt, vindt professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans (KU Leuven). “Je kunt immers geen vergelijking maken als je beide zaken niet op gelijke hoogte stelt.”

Biden beweerde jarenlang dat Trump onzorgvuldig omging met overheidsdocumenten, dat keert zich nu tegen hem. In dat opzicht is het niet toevallig dat met Rober Hur voor een aanklager is gekozen die is aangesteld onder Trumps presidentschap, meent Kerremans, net om kritiek vanuit Republikeinse hoek over onpartijdigheid voor te zijn.

Dat Biden slechts vicepresident was in die tijd en geen president, is volgens Post geen verzachtende omstandigheid. “Ook een vicepresident kan toegang hebben tot even belangrijke documenten.”

Belemmering van de rechtsgang

Toch is er een belangrijk onderscheid tussen beide zaken. In de eerste plaats zullen de speciaal aanklagers onderzoeken voeren naar de intenties. Als documenten bewust zijn achtergehouden, is dat effectief tegen de wet. Zelfs na een vraag van de National Archives weigerde Trump meer dan een jaar lang om overheidsdocumenten over te dragen. Uiteindelijk was er een dagvaarding en een huiszoeking van de FBI in zijn resort in Flordia voor nodig.

“Op beelden is te zien hoe documenten in zijn resort nog verplaatst worden, wat erop zou kunnen wijzen dat Trump die bewust probeerde achter te houden”, zeg Kerremans. “Met de gegevens die voor ons beschikbaar zijn, kunnen we wellicht opmaken dat er bij Trump sprake was van obstructie van de rechtsgang. Dat is het grote verschil met Biden. Toen die documenten gevonden werden, hebben zijn advocaten zelf de National Archives gecontacteerd. Maar dat was al in november, het is wat zwakjes dat het Witte Huis er pas mee naar buiten komt nu de media ermee uitpakken. Dat was beter andersom geweest.”

Daarnaast gaat het bij Biden voorlopig om een tiental documenten, terwijl uit de duizenden aangetroffen documenten bij Trump er meer dan driehonderd als geheim werden bestempeld. “Al is die hoeveelheid uiteindelijk niet belangrijk”, vindt Kerremans. “Het gaat vooral om de inhoud ervan.”

Of het echt tot juridische gevolgen zal leiden, is twijfelachtig. Zelfs al zou bij Biden kwaad opzet blijken, dan heeft hij het voordeel dat een zittende president in de regel niet wordt aangeklaagd door Justitie.

Dan lijkt Trump in een lastiger parket te zitten, al denkt Post dat het nog een hele uitdaging is om uit te klaren of wat hij gedaan heeft echt strafbaar is. “Trump is een meester in het spelen met woorden. Zo zegt hij de geheimhouding van de bewuste documenten als president nog te hebben opgeheven, al is er niemand die dat kan bevestigen.”

Politieke boksmatch

De echte gevolgen zullen zich eerder vertalen op het politieke toneel. Zowel Biden als Trump maakt zich op voor een herverkiezing in 2024. Na een matige start van Trumps campagne, waarbij zijn getrouwen werden afgestraft in de midterms, geeft dit Trump toch weer munitie. Biden deed het net weer goed in de peilingen, deze onthullingen komen volgens Post dus op een slecht moment.

Toch denkt Kerremans niet dat veel Amerikanen echt wakker liggen van die geheime documenten. “Als Trump al ergens een nadeel van zou ondervinden, dan is het eerder van het onderzoek naar de bestorming van het Capitool.”

Wel is dit voor de Republikeinen een gedroomd scenario om Biden het vuur aan de schenen te leggen. “Hun strategie is om het beeld te schaden van Biden als president die chaos brengt na Trump”, aldus Kerremans. “Bekijk het als een boksmatch waarbij iemand door de knieën gaat door een fatale klap, maar die is het resultaat van vele kleine klappen daarvoor. Zo proberen de Republikeinen Biden ook klein te krijgen in 2024 door nu stuk voor stuk bij te dragen aan het beeld van een oude, corrupte man met dubbele standaarden.”