Hij bracht een verdwaasde soldaat terug naar de Russen. Oekraïne noemt het verraad

Niemand wist wat te doen met een verdwaalde Russische piloot die plotseling opdook in de bezette stad Cherson. De zaak legt de vage grens tussen pragmatisme in een oorlogsgebied en collaboratie met de vijand bloot.

In de nacht van 15 maart kreeg Illia Karamalikov een onverwacht telefoontje. Als nachtclubeigenaar en lid van de gemeenteraad van Cherson had hij een vrijwillige buurtwacht opgezet in de Zuid-Oekraïense stad, waar duizenden Russische troepen net waren binnengevallen. De soldaten hadden Cherson met weinig weerstand ingenomen, maar trokken daarna grotendeels verder, op weg naar ander grondgebied en toonden geen interesse in het bestuur van de stad. Plunderingen en chaos volgden totdat Karamalikov en anderen buurtpatrouilles van lokale mannen organiseerden. Ze werkten niet samen met de Russen, maar hadden hun toestemming.

Aan de telefoon meldde een van Karamalikovs wachtleiders die avond dat een team van bewakers iemand was tegengekomen die naar een controlepost strompelde in een vreemd groen uniform, besmeurd met modder en in shock. Het was geen plunderaar. Hij was een verdwaalde Russische piloot, en ze hadden hem ontwapend en hielden hem vast in een schoollokaal.

Het was een hoogst ongebruikelijke krijgsgevangenissituatie - een groep burgers die een vijandelijke officier gevangen nemen in een stad die de vijand controleert. “Niemand wist wat te doen,” zei Karamalikovs advocaat, Mykhailo Velychko. “Ze konden hem niet uitleveren aan Oekraïense troepen - er waren toen geen Oekraïense troepen in de stad. En er was geen Rode Kruis. En de Russen waren overal.”

Wat in de uren daarna volgde en maanden later in de rechtszaal nog steeds speelt, laat de vage grens zien tussen medeplichtigheid en overleven, die veel Oekraïners moesten volgen nadat de Russen hun land waren binnengevallen - en die de autoriteiten nu voor lastige problemen stelt bij hun beslissing wie te straffen.

Karamalikov bracht de gevangen piloot naar zijn huis en sloot hem op in een bijkeuken. Later die nacht regelde hij dat de soldaat aan de Russen zou worden teruggegeven. Hij zag geen andere optie. De Oekraïense autoriteiten zagen dat anders. Ze arresteerden Karamalikov later als een collaborateur en klaagden hem aan voor verraad. Hij wacht op zijn proces en kan levenslang krijgen.

Oekraïense soldaten op een weg buiten Cherson. Op 11 november trokken Oekraïense troepen Cherson binnen, nadat het Russische leger zich had teruggetrokken. Beeld ANP / EPA

In de gebieden van Oekraïne die Rusland in beslag heeft genomen - meer dan een vijfde van het land - hebben miljoenen burgers moeten samenleven met een bezettingsleger dat alle macht in handen heeft. De Oekraïners hebben onlangs stukken van hun grondgebied teruggewonnen, zoals Cherson, dat half november werd bevrijd, en vrijwel onmiddellijk werd jacht gemaakt op collaborateurs. Mensen worden nu afgerekend op de keuzes die zij maakten in stressvolle bezette tijden.

In een 12 pagina’s tellende aanklacht wordt Karamalikov ervan beschuldigd een vijandelijke soldaat te hebben helpen ontsnappen en de agressie tegen Oekraïne te hebben hervat. Maar in interviews met meer dan een dozijn mensen in Cherson, waaronder degenen die hun bedenkingen hadden bij Karamalikovs reputatie als dominante zakenman, zeiden ze allemaal dat hij het juiste had gedaan.

Als hoofd van de buurtpatrouilles, zeiden zijn aanhangers, moest hij een beslissing nemen die ernstige gevolgen zou hebben voor hem en zijn gemeenschap. De soldaat teruggeven aan de Russen leek in te gaan tegen de basisprincipes van de oorlog. Als hij zijn mensen had opgedragen de soldaat in gevangenschap te houden, in een stad die door Russische troepen wordt gecontroleerd, had dat alle betrokkenen in gevaar kunnen brengen.

Een derde optie zou Karamalikov niet overwegen, zei zijn rabbijn. “Met een leven in zijn handen kan ik me niet voorstellen dat Illia ooit iemand zou doden,” zei rabbijn Yossef Itzhak Wolff. “Wat hij deed was de meest humane beslissing die hij kon nemen.”

Wolff belde vanuit Berlijn en klonk gepijnigd. Hij zei dat hij niet zeker weet wanneer en zelfs of hij zal terugkeren naar Oekraïne. Net als Karamalikov zei hij dat sommige mensen in de stad hem verdenken van collaboratie met de vijand, voor wat hij ziet als een goedaardige daad: een paar Joodse Russische officieren van de bezettingsmacht toestaan om mee te bidden in zijn tempel.

De rabbijn zei dat de Russische officieren, die hij omschreef als “de mannen die de stad besturen”, bij de synagoge verschenen met gewapende bewakers en dat er geen mogelijkheid was om hen te weigeren. Hij zei dat hij en zijn familie Cherson aan het begin van de oorlog hadden kunnen verlaten en dit alles hadden kunnen vermijden, zoals zoveel politieagenten en politici deden, maar dat zij bleven en dat de muren van hun huis trilden van de beschietingen. “Al deze mensen die zijn weggelopen oordelen over ons,” zei hij. “Dit zijn wrede tijden.”

‘Het was krankzinnig’

De Russen bestormden Cherson op 24 februari, de eerste dag van de oorlog, en trokken op vanaf het Krimschiereiland met een gemak dat vermoedens van lokale medeplichtigheid deed rijzen. De Oekraïense regering onderzoekt nu verschillende inlichtingenofficieren die ervan worden verdacht cruciale informatie over de verdediging van Cherson naar de Russen te hebben gelekt.

De veiligheidsdiensten zijn gevlucht. Het leger verdween. Politieagenten verdwenen uit de straten. “Het was een stad zonder hoofd,” zei Wolff.

Veel inwoners zeiden dat ze in een staat van shock verkeerden. Ze voelden zich in de steek gelaten door de Oekraïense troepen en vroegen zich af waarom ze zich niet meer verzetten. “Op dit moment steunen we Zelensky, maar na de oorlog zullen we bij hem terugkomen en hem hierover vragen stellen,” zei Valentyn Yermolenko, een gepensioneerde visser die de bezetting heeft meegemaakt en snacks en warme koffie leverde aan de buurtwachten, verwijzend naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het leven in Cherson werd steeds moeilijker. Voorraden konden niet over de frontlinies komen, en de stad, met een vooroorlogse bevolking van ongeveer 300.000, begon een tekort aan voedsel te krijgen. De plunderingen werden zo erg, zeiden de inwoners, dat dieven diepvriezers met de laatste diepgevroren kippen in de stad uit de supermarkten en langs de hoofdwegen rolden.

“Het was krankzinnig,” zei Oleksandr Samoylenko, een politicus en hoofd van de regionale raad van Cherson, die vertrok toen de Russen binnenvielen. “Cherson stond onder Russische bezetting, maar de Russen waren niet geïnteresseerd in het overnemen van de administratie - het water, de verkoopzaken, de markten. Ze wilden de hoofdpijn niet.”

Een inwoner van Cherson staat in zijn verwoeste huis, nadat de Russen zich terugtrokken uit de regio. ath/Getty Images) Beeld Getty Images

Karamalikov, 51, greep in. Samen met enkele andere stadsleiders organiseerde hij de Burgerpatrouille: 1.200 mannen, meestal ongewapend, sommigen met stokken, die ‘s avonds de straten van Cherson afstruinden. Ze arresteerden overtreders van de avondklok en kleine criminelen en dwongen hen soms om vuilnis op te ruimen of een andere taakstraf uit te voeren. Het was een kortstondig volksstrafrechtsysteem.

Karamalikov had iets van een peetvader reputatie in zijn stad. Hij was bijna 1,80 m lang, gedrongen en had goede connecties in het bedrijfsleven en de politiek. Hij bezat twee populaire nachtclubs, Amigo en Shade, en verschillende kruidenierswinkels. Hij stond bekend als een man die iedereen in dienst nam om zaken te doen, en dat stuitte sommige mensen tegen de borst. “Ik denk niet dat hij eerlijk of altruïstisch is en ik zou dat ook in zijn gezicht zeggen,” zei Samoylenko.

Maar in de kleine Joodse gemeenschap van Cherson, het overblijfsel van wat ooit een belangrijk onderdeel was van het stadsweefsel, werd Karamalikov alom gerespecteerd. Voor de Holocaust, zei Wolff, had Cherson 26 tempels. Nu is er nog maar één over, de Chabad Synagoge van Cherson, en Karamalikov stond deze regelmatig toe om zijn nachtclubruimte gratis te gebruiken. “Hij zei nooit nee,” zei Wolff.

Een ontmoeting met ‘Alfa’

Karamalikov had het druk in die eerste chaotische weken van de oorlog, aldus zijn advocaat - hij reed rond in Cherson in zijn witte Audi, controleerde buurtpatrouilles, stopte bij de synagoge en veranderde zijn zaken in de facto hulpdepots waar hij dozen met voorraden uitdeelde.

Dit bracht hem oog in oog met Russische officieren, in het bijzonder met een kolonel die volledig in het zwart gekleed was en de codenaam Alpha droeg. Karamalikov had weinig keus, zei zijn advocaat. Strenge Russische troepen waren verspreid over de stad, en Karamalikov moest praten met Russische commandanten zoals Alpha “om ervoor te zorgen dat ze geen van de vrijwilligers neerschoten.”

Rond 22.00 uur op 15 maart stonden een loodgieter, een timmerman en de zoon van de timmerman bij een controlepost toen ze het silhouet van iemand in en uit de schaduw zagen flitsen. Een stem schreeuwde toen: “Ik ben een van jullie!” en daar stapte de Russische soldaat uit, die de buurtwachten had aangezien voor mede-Russen. Andriy Skvortsov, de zoon van de timmerman, zei dat de soldaat verbijsterd was en nauwelijks in staat om een zin aaneen te rijgen. Toen hij besefte dat de mannen voor hem Oekraïners waren, keek hij uiterst angstig, zei Skvortsov. “Hij was kinderlijk en hulpeloos,” zei Skvortsov. En hij was zwaar bewapend.

Toen ze hem fouilleerden, vonden ze een AK-47 met korte loop, een Makarov officierspistool en vijf munitiemagazijnen. Ze vonden ook zijn militaire identificatiekaart waarop stond dat hij luitenant Dmitrii Pavlovich Savchenko was, 32 jaar, een gevechtshelikopterpiloot. Uit zijn onduidelijke toespraak maakten ze op dat hij bijna 16 kilometer had gelopen vanaf het vliegveld van Cherson, dat de Oekraïners net hadden beschoten, waarbij veel Russen waren gedood.

De gebombardeerde terminal van de luchthaven van Cherson. De Russische soldaat liep bijna 16 kilometer vanaf het vliegveld nadat de Oekraïners het hadden beschoten, waarbij vele andere Russen waren gedood. Beeld AP

De bewakers brachten de soldaat naar een school en belden Karamalikov. Er was geen gemakkelijke oplossing. Het Rode Kruis, dat gevangenenzaken behandelt, was op dat moment niet actief in Cherson, en er was geen manier om de gevangen piloot naar de Oekraïense troepen te brengen, die kilometers ver weg waren.

Ondanks alle anti-Russische gevoelens die door Cherson gierden, mishandelden de burgerwachten de soldaat niet. Een kleine menigte, nieuwsgierig, verzamelde zich rond hem en sommigen namen selfies. De advocaat van Karamalikov zei dat zijn cliënt vastbesloten was de soldaat menselijk te behandelen en dat wat hij uiteindelijk deed in overeenstemming was met de Conventies van Genève.

Karamalikov belde Alpha, en ze spraken af elkaar in de ochtend te ontmoeten. Tot die tijd zou de soldaat bij hem thuis blijven. Bij het aanbreken van de dag ontmoette Karamalikov Alpha en droeg de Russische soldaat over. Wat Karamalikov niet wist, zei zijn advocaat, was dat Oekraïense agenten Alpha’s telefoon hadden afgeluisterd en het hele gesprek hadden gehoord.

‘Hadden we de soldaat moeten doden?’

Half april hadden de Russen honderden agenten en andere veiligheidsagenten naar Cherson gestuurd, die veel burgers arresteerden en sommigen van hen martelden. Tegelijkertijd hadden de Oekraïense veiligheidsdiensten hun eigen netwerk van informanten in de stad en hielden ze iedereen in de gaten die verdacht werd van collaboratie met de Russen. Karamalikov besloot dat het tijd was om te gaan. Op 14 april pakte hij zijn vrouw, zijn schoonmoeder en drie van zijn vijf kinderen in twee auto’s en reed 240 kilometer naar Odesa, een door Oekraïne gecontroleerde stad.

Zodra ze het Oekraïense grondgebied overstaken, werden ze aangehouden. Agenten van de Oekraïense geheime dienst trokken Karamalikov uit zijn auto en namen hem mee. Volgens zijn familie en advocaat werd hij naar een ondervragingscentrum in Kryvyi Rih gebracht, over zijn hele lichaam geslagen, met scherpe voorwerpen in zijn benen gesneden en met drugs ingespoten en gedwongen te praten.

Ambtenaren in Cherson weigerden commentaar te geven op de beschuldigingen van marteling, maar erkenden dat ten minste twee van de agenten die betrokken waren bij de behandeling van Karamalikov in onderzoek zijn genomen. “Het is moeilijk te geloven dat ons eigen land, dat zich inzet voor democratie en zijn eigen wetten heeft, dit zou doen,” zei zijn zoon Artem, 19, in een telefonisch interview.

In de aanklacht zeggen de aanklagers dat Karamalikov door de vrijlating van de soldaat “de verdere deelname van een Russische militair aan de agressie tegen Oekraïne heeft georganiseerd”. Ze beschuldigden hem ook van het lekken van personeelsgegevens van militaire veteranen en pro-Oekraïense politieke figuren. Zijn advocaat zei dat hij dat niet heeft gedaan en dat de informatie al openbaar was.

De aanklagers beschuldigden hem ook van het “produceren van een positief beeld” van Rusland door het verspreiden van Russische humanitaire hulp en het helpen maken van Russische propagandavideo’s, wat zijn advocaat ontkende. Maar de kern van de zaak, zei zijn advocaat, was de gevangengenomen soldaat, en “tot op de dag van vandaag hebben we een vraag gesteld die niemand kan beantwoorden: Wat had hij anders, in die omstandigheden, in die stad, op dat moment, moeten doen?”

Het parket van Cherson weigerde hierop te reageren.

Inwoners knuffelen de Oekraïense soldaten nadat de Russische troepen zich terugtrokken uit Cherson. Beeld REUTERS

Shane Darcy, professor internationaal recht aan het Irish Center for Human Rights van de Universiteit van Galway, heeft de berichten in de media over onderzoeken naar collaborateurs in Oekraïne gevolgd, waaronder de zaak Karamalikov. “Het klinkt alsof dit een bijzonder onschuldig voorbeeld van collaboratie was, het overhandigen van een versufte en verwarde soldaat,” zei Darcy. Maar, voegde hij eraan toe, “het is niet aan mij om voor de Oekraïners te bepalen wat zij als collaboratie beschouwen.”

Samoylenko, de lokale politicus, zei dat ondanks zijn twijfels over de integriteit van Karamalikov, de beslissing om de piloot uit te leveren “absoluut juist” was. “Je kon niets anders doen,” zei hij, eraan toevoegend dat het voor alle betrokkenen gevaarlijk zou zijn geweest om hem gevangen te houden.

Zelfs na alles wat er de afgelopen negen maanden in Cherson is gebeurd, lijkt Skvortsov, de wachter, diep geraakt door wat er die nacht is gebeurd. “We vroegen ons later af: hadden we de soldaat moeten doden en het geheim moeten houden?” zei hij. “Maar ik heb besloten nee, dat zou niet goed zijn geweest.”

“Ik herinner me dat ik aan het begin van de oorlog de lichamen en lichaamsdelen zag, van ons en van hen,” zei hij. “We hebben het juiste gedaan.”

© New York Times