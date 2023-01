‘Hier ziet u het hoofd van Khalid El Bakraoui’: speurders technisch labo getuigen op terreurproces

Emoties uitzetten. Daar kwam het voor laboranten Nathalie B. en Dieter C. van de technische en wetenschappelijke politie op aan, die dinsdag 22 maart 2019. Nadat alle gewonden waren weggebracht daalden zij met een arts als eersten af tussen de doden in metrostation Maalbeek.

“De netwerken waren overbelast”, zei Nathalie B. maandag tijdens een PowerPoint-presentatie. “Op zeker ogenblik was er weer bereik. Tussen het puin begonnen al die telefoons te biepen. Er waren er die koppig bleven bellen en we op stil moesten zetten. We zagen berichtjes oplichten: ‘ça va?’ of ‘waar ben je?’ Daar kregen wij het even moeilijk.”

Ongeveer iedereen in de rechtszaal kreeg het maandag moeilijk. “Wat u hier ziet is een stuk van een schedel”, luidde de uitleg van Dieter C. bij een brok gebeente, aangetroffen op het perron, tientallen meters verwijderd van de explosie in de tweede wagon. “Hier, onder een metrostoel, ziet u een afgerukt hoofd”, wees C.. “En hier, op het perron, nog één.”

Losgerukte benen, armen en rompen kwamen in close-up en kregen de namen van hen die die ochtend het dichtst bij Khalid El Bakraoui stonden. Op een van de slides was een hoofd met opengesperde ogen te zien, gevonden op het perron waar het precies midden in het frame van een vuilniszakhouder was aanbeland. “Dit is het hoofd van Khalid El Bakraoui”, wees C. met een lichtstift. “We zijn het meteen gaan vergelijken met bewakingsbeelden van die ochtend.”

In een close-up van dat beeld, tussen de metropoortjes, is te zien hoe de man met de rugzak een plukje blauw touw tussen duim en wijsvinger houdt. De ontsteker van de bom. “Die hand, met ook dat plukje touw tussen duim en wijsvinger, ziet u op dit beeld”, wees Nathalie B. “Dieter heeft de digitale afdrukken van de dode hand diezelfde dag naar het labo gestuurd. Zo konden we vrij snel met zekerheid Khalid El Bakraoui identificeren.”

Naaktfouilles

Slachtofferorganisatie Life4Brussels zegt er meer en meer van uit te gaan dat het monsterproces, dat tot in juli zou duren, nadien moet worden overgedaan. De FOD justitie kondigde vrijdag aan dat ze in beroep gaat tegen het door een kortgedingrechter uitgesproken verbod op systematische naaktfouilles bij zeven verdachten.

Advocate Virginie Taelman kondigde nu namens Bilal El Makhoukhi dat ze een deurwaarder naar de gevangenis van Haren zal sturen om een inbreuk op de uitspraak over de naaktfouilles vast te stellen, wat door velen wordt gezien als stap 1 naar een procedure bij het Hof van Cassatie.

“Een nieuw proces zal er een zijn zonder burgerlijke partijen”, zegt Gaëtan Meulemans van Life4Brussels. “Justitie trekt zich niks aan van de kortgedingrechter. Zal ze dat ook doen als die uitspraak in beroep wordt bevestigd? Wij krijgen nu al tal van telefoontjes van slachtoffers die zeggen dat ze zich terugtrekken uit dit proces.”