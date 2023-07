‘Hier stond vroeger de brandstapel’: Gent plaatst gedenksteen als eerherstel voor slachtoffers van heksenvervolging

“Hier stond vroeger de brandstapel”, zegt Robert Declerck (77) wanneer we op het Sint-Veerleplein arriveren. “Zo’n heksenverbranding was pure sensatie, het lokte massa’s volk.” Hij is benieuwd of het leger toeristen aan de overkant van de straat, dat zich op dat moment het Gravensteen probeert binnen te wurmen, ook weet of die waterburcht centraal stond in de heksenvervolging.

Vanaf 1407 tot 1778 zetelde er namelijk niet alleen de Raad van Vlaanderen die optrad bij heksenprocessen, ergens in de kelders was ook de beul actief. Zo weet gepensioneerd scheikundige en ex-journalist Declerck. Hij schreef Op zoek naar Gentse heksen, waarbij hij 26 heksen (mannen en vrouwen) een gezicht geeft en zijn lezers meeneemt langs vluchthuizen, kruidenwinkels of folterkamers.

Het boekje kwam er enkele maanden nadat Vooruit-raadslid Anne Schiettekatte tijdens de gemeenteraadszitting van 22 mei 2022 een eerste aanzet had gegeven voor eerherstel voor de Gentse slachtoffers van de heksenvervolging. Schepen Sami Souguir (Open Vld), onder meer bevoegd voor Cultuur, had positief gereageerd. Gevolg: binnenkort wordt een gedenksteen onthuld voor al die wreedheid.

Kruidenkenners

“In die tijd was je al snel een heks”, weet Declerck. “Aan de basis ervan lagen roddels, wraak en jaloezie. Een vrouw die het kind van de buren had geduwd moest wel een heks zijn wanneer het kind twee dagen later ziek werd. Sommige heksen waren kruidenkenners die met hun brouwsels mensen genazen. Maar liep het slecht af, dan was je een heks.”

Effectief veroordeeld worden tot heks? Dat was een lange lijdensweg, zegt Declerck. “Eerst werden de beschuldigden overal geschoren, waarna men op zoek ging naar heksenvlekken. Naalden werden in pukkeltjes gestoken. Was je ongevoelig aan pijn en kwam er geen bloed uit, dan was je een heks en werd je in het Gravensteen ondervraagd tot je bekende. Nu ja, ondervraagd: gemarteld. Dagen en nachten werden ze er ondervraagd, waarbij ze dicht tegen een vuur werden gezet en veel eten en drinken kregen. Zo werden ze slaperig. Het was dan de taak om hen wakker te houden.

“Anderen werden door de beul geradbraakt, gegeseld of met gebonden handen en voeten in het water gegooid. Bleef die persoon drijven, dan was het bewijs geleverd. Heksen waren immers lichter dan water. Al vond ik daarrond geen specifieke Gentse activiteit.”

Niemand die eraan kon ontsnappen, meent Declerck, waarna hij het lot van een van de bekendste heksen aankaart: Elisabeth Vlaeminck, de rijkste heks ooit. “Ze vluchtte uit Gent, maar net voor Kerstmis 1598 kwam ze hier toch op de brandstapel terecht. Ze gaf eerder aan dat ze bij een ondervraging niets zou zeggen in haar eigen nadeel, maar uiteindelijk bezweek ze.”

Leuk voor de ambtenaren, rechters en beul die over haar lot beslisten, benadrukt Declerck. “Die gingen na de verbranding eten op kosten van de veroordeelde.”

Niet dat iedere heks tot de brandstapel werd veroordeeld. “Sommige mannelijke heksen kregen een stempel op hun gezicht zodat ze herkenbaar waren én verbannen werden. Met een goede advocaat kwam je ook ver.”

Verhalen beluisteren

Terwijl Declerck 26 heksen centraal stelt in zijn boek identificeerde de stad na recent onderzoek door twee historici intussen 56 Gentse heksen, onder wie 15 mannen. Schepen Souguir: “Alle namen, en hun sterf- of vervolgingsdata, komen op een gedenkplaat aan de Donkere Poort in het Prinsenhof. Via een QR-code kun je hun verhalen beluisteren. Komt er meer info, dan actualiseren we die verhalen.”

Of het geen commerciële zet is, een nieuwe historisch route, wil het duiveltje in mij weten. “Het is de eerste keer dat ik die vraag krijg”, reageert Souguir. “Neen, dit maakt gewoon deel uit van de stadshistoriek.” Dat dat verleden associaties heeft met het heden, kaart hij nog aan. “De triggers en mechanismen die achter de vervolging zaten vind je nu terug in nepnieuws of op sociale media, die als virtuele schandpaal gelden.”

Afhankelijk van groen licht van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed wordt deze zomer de gedenksteen geplaatst.