‘Hier ligt een niet-gevaccineerde al 80 dagen op intensieve. In die tijd konden we 40 openhartoperaties doen’

Als het van de ziekenhuizen afhangt, mag ons land weer even in lockdown. Artsen en verpleegkundigen vrezen dat het worstcasescenario van de statistici realiteit wordt, met 1.200 coronapatiënten op intensieve zorg over enkele weken. ‘Men doet alsof we het allemaal moeten aankunnen. Die vanzelfsprekendheid is zo frustrerend.’

Vijf modellen had biostatisticus Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen) vorige week tevoorschijn getoverd, en de drie gunstigste scenario’s daarvan kunnen intussen al naar de prullenbak. Want volgens de recentste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano liggen er intussen 3.327 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 656 intensieve verzorging nodig hebben.

“Ik zie geen vertraging in de cijfers. Integendeel, het is zelfs een versnelling”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. En dus stevenen we af op een piekbelasting van meer dan achthonderd bedden op intensieve zorg half december, of op het absolute worstcasescenario: 1.200 intensivecarepatiënten.

Dat vrezen ook de ziekenhuizen. “We gaan gegarandeerd boven de achthonderd ic-bedden”, stelt Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorg in het UZ Gent. “En als het reproductiegetal niet daalt, zal dat volgens mij sneller gebeuren dan half december”, meent Karin Decaestecker, adjunct-medisch directeur in het AZ Delta in Roeselare. De R-waarde - het aantal mensen dat één besmette persoon op zijn beurt besmet - lag woensdag op 1,13.

Besmettingskraan

“De besmettingskraan móét dicht. Blijven discussiëren gaat ons niet helpen”, klinkt het in het Antwerpse ZNA. Daar kunnen ze het werk niet meer aan: de voorbije dagen werden er zes ic-bedden en zo’n zestig gewone bedden tijdelijk gesloten door personeelsuitval. “We zijn een van de grootste ziekenhuizen, maar we hebben gewoonweg niet meer genoeg mensen”, zegt medisch directeur Katrien Bervoets. “Eén op de tien verpleegkundigen is niet beschikbaar door een besmetting, door quarantaine of door de tol van 21 maanden werken in zware en emotioneel belastende omstandigheden. We kunnen niet nog harder werken.”

Hetzelfde signaal in UZ Gent. Benoit: “Gisteren lagen we compleet vol. En dan zegt men: de niet-covidzorg moet afgebouwd worden. Maar dat is geen gezond zorgsysteem meer. Men doet alsof we het allemaal moeten aankunnen. Die vanzelfsprekendheid is zo frustrerend.”

Zorginfarct

Wie op de afdeling intensieve zorg belandt, is vaak niet gevaccineerd, en ook dat frustreert de zorgverleners. In het ZNA zijn elf van de zeventien patiënten niet ingeënt, in het UZ Gent gaat het om de helft van de 21 mensen op intensieve.

“ We hebben een niet-gevaccineerde patiënt van ongeveer dertig jaar die al tachtig dagen aan een hart-longmachine hangt door het coronavirus. Gemiddeld ligt iemand vier dagen op intensieve zorg. De patiënt heeft licht overgewicht, maar voorts is het een gezonde doorsnee Belg. Vermoedelijk gaan we deze patiënt erdoor krijgen, maar je moet weten dat we op dat bed alleen al twintig andere ernstig zieken hadden kunnen helpen, of veertig openhartoperaties hadden kunnen uitvoeren. De vraag is meer dan ooit: welke zorg geven we voorrang? Maar zoals dat gaat in ons land hebben we schrik voor de lawine van kritiek, schaamte en schuld.”

Een covidpatiënt op een afdeling intensieve zorg. Beeld Wannes Nimmegeers

Zorg uitstellen: het is iets wat artsen en verpleegkundigen met pijn in het hart doen. “Normaal hebben wij zes à tien geplande opnames per dag in de operatiezaal, nu is dat er maar één”, zegt Jasperina Dubois, intensivist in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. “Dat geeft een idee van hoeveel zorg we al uitstellen. Maar onder nul kan ik niet gaan, hé. Als we afwachten tot die voorspelde piek van 1.200 ic-opnames, dan komen we op een punt waarop het zorgsysteem crasht. Een zorginfarct.”

Vaccinatie opkrikken

Ook in Roeselare kunnen ze niet meer volgen. “Mijn volgende telefoon is een transfer aanvragen”, zegt Decaestecker. “De situatie is echt niet goed. En men vergeet ook dat het niet alleen een covidprobleem is. Als kinderlongarts zie ik nu ook meer andere infecties en virussen die we in andere jaren niet zagen, denk maar aan het rotavirus of een variant van RSV.”

Dat de huidige maatregelen niet volstaan, staat buiten kijf, menen ze in de ziekenhuizen. “Dit kan niet meer, met een maatschappij die volledig draait”, zegt Dubois. “We blijven maar vriendelijk een beroep doen op het gezond verstand van mensen, maar die doen alleen iets als het hen wordt opgelegd. Als we tegen zaterdag geen verschil zien in de cijfers, moeten we naar mijn gevoel terug naar een lockdown.”

Ze roepen iedereen op om de boosterprik te gaan halen, want “het virus discussieert niet”. En vaccinatie mag nu stilaan wel verplicht worden, vinden ze. “Als de mensen zich niet laten inenten, laat je de ziekenhuizen overspoelen. De vaccinatiegraad opkrikken is de enige oplossing op lange termijn”, zegt Benoit nog.

Decaestecker: “Er moet iets gebeuren, want op deze manier gaat het niet meer lukken. Mensen beseffen het niet meer. Je moet hier in het ziekenhuis rondlopen om te zien wat er gebeurt.”