‘Hier kan een heilige oorlog uitbreken om iets wat nooit gebeurde’: waarom de Tempelberg het geweld alweer doet oplaaien

Opnieuw staan Israël en de Palestijnen tegenover elkaar. Na rakettenvuur vanuit Gaza en Libanon - ‘het grootste sinds 2006’ - slaat Israël terug. Centraal in het weer opgelaaide conflict staat de Tempelberg/Al-Aqsa, waar Israëlische agenten deze week charges uitvoerden. Waarom is juist die plek zó beladen?

In de hectische oude stad van Jeruzalem, met haar wirwar van steegjes, schreeuwende souvenirverkopers en religieuze potpourri, is de esplanade van de Tempelberg een oase van rust. Centraal trekt de iconische Rotskoepel alle aandacht naar zich toe. Een achthoekige reus, even imposant als elegant, muren met wit marmer en blauwe mozaïekdecoraties, en erbovenop een schitterende gouden koepel. Dit bouwwerk is het oudste intacte islamitische monument ter wereld.

Onder de cipressen, tussen fonteintjes en zuilenresten, heerst een zalige rust. Met een beetje goede wil ontwaart zelfs de rabiaat ongelovige westerling hier de glimlach van een god. Maar schijn bedriegt. Dit is het epicentrum van een intense strijd, het oog van een razende orkaan, het begin van alles - en hopelijk niet het einde.

Er zijn weinig plaatsen waar het gewicht van de geschiedenis zo zwaar is als hier. Nochtans kan je je afvragen wat deze plek zo bijzonder maakt: een doodgewone rots, een heuveltop in een redelijk dorre omgeving, met daarrond een door mensenhanden gebouwd plateau van ongeveer 15 hectare. En op dat plateau een stuk of wat gebouwen.

De joods-Israëlische Jeruzalem-kenner Daniel Seidemann, oprichter van de ngo Terrestrial Jerusalem, noemt dit de vulkanische kern van het Israëlisch-Palestijnse conflict. “Het is de belangrijkste ontsteker van geweld, maar niet het explosief zelf”, zegt Seidemann. “Het veroorzaakt geweld wanneer het wordt misbruikt, maar is niet noodzakelijk de oorsprong ervan.”

Deze week, tijdens het samenvallen van de ramadan en het joodse feest Pesach, was het weer zover. Terwijl een groep Palestijnse gelovigen er de nacht wilde doorbrengen voor speciale gebeden, trokken Israëlische troepen de Al-Aqsa-moskee binnen. Beelden daarvan wekten meteen veel woede op. “Geen Arabier of moslim kan stil zijn, terwijl Al-Aqsa wordt binnengevallen op zo’n wilde en barbaarse wijze”, reageerden de Palestijnse Volksverzetscomités. Palestijnse groepen antwoordden vanuit Gaza en Libanon met raketbeschietingen, ‘de hevigste sinds 2006’.

Israël op zijn beurt sloeg meteen terug met bombardementen. “We zullen onze vijanden treffen en zij zullen de prijs betalen voor elke agressie”, verklaarde premier Netanyahu. Hoewel geen van de partijen gebaat lijkt bij een echte escalatie, is de situatie extreem volatiel. Gistermiddag schoten Palestijnen op de Westoever twee joodse kolonisten dood, wat dan weer leidde tot vergeldingsacties.

Dit is de zoveelste uitbarsting in enkele jaren tijd. Toen radicale joden vorig jaar aankondigden een lam te willen offeren in Al-Aqsa leidde dat ook tot geweld. In 2021 brak in Gaza dan weer een oorlog uit nadat Israëlische troepen de moskee hadden bezet. En in 2017 kwam het tot massale protesten na de plaatsing van metaaldetectoren, terwijl twee jaar eerder toegangsbeperkingen een ‘intifada van mesaanvallen’ veroorzaakten. In 1996 vielen er dan weer tientallen doden nadat Israël een tunnel bij Al-Aqsa opende. Het bekendste, en donkerste, incident dateert van 28 september 2000. Toen besloot de Israëlische politicus Ariël Sharon Al-Aqsa te betreden: het begin van de Tweede Intifada.

Tempelberg / Al-Aqsa Beeld DM / Bart Hebben

Om te begrijpen waarom deze plek zo beladen is, moeten we het verleden in. Want de geschiedenis van de Tempelberg/Al-Aqsa bepaalde mee de geschiedenis van Jeruzalem, en de geschiedenis van Jeruzalem bepaalde mee de geschiedenis van Jahweh, God én Allah. Of nog: in het hart van de monotheïstische wereld ligt Jeruzalem, in het hart van Jeruzalem ligt het heiligdom, onder het heiligdom ligt de rots: de Eerste Steen, as-Sakrah, de navel van de wereld.

Veiligheidsgordels om, dus, hier komt in duikvlucht vierduizend jaar geschiedenis van een heuveltop die in het Oude Testament eerst als de berg Moria vermeld staat. Samen met de berg Zion vormt die het gebied waar Jeruzalem ooit ontstaan is en zich, na een turbulent leven vol glorie, verval, verwoesting en herstel nog steeds bevindt. Disclaimer: Bijbelgeschiedenis is geen exacte wetenschap, dé waarheid is ondergeschikt aan het geloof.

Het verhaal van de nomadische veehoeder Abraham die door God opgedragen wordt zijn zoon te offeren is de eerste gebeurtenis die zich situeert op Moria, rond 1800 voor Christus. Een tweede ijkpunt komt er pas acht eeuwen later met de opmars van David. Wanneer die mythische koning Jeruzalem verovert, toen al een oude vesting, benoemt hij het tot hoofdstad van zijn koninkrijk, Israël.

Vandaag wordt het verhaal van David gebruikt om Oost-Jeruzalem te verjoodsen. In de wijk Silwan worden archeologie en toerisme ingezet om Palestijnen te verjagen. Kolonistenorganisatie Elad baat er de City of David uit, een Bijbelpark dat de geschiedenis van David als koning van Israël moet bewijzen. Alleen: dat bewijs is erg karig. “Ook de Koran vertelt mooie verhalen over David”, zegt Mustafa Abu Sway, professor islamstudies aan Al Quds University. “Maar dat betekent niet dat we het koloniale narratief zomaar moeten aanvaarden.”

Davids zoon Salomo bouwt de eerste tempel op Moria, met in het midden de ark van het verbond, een kist met de stenen tafelen van Mozes. De kamer met de ark wordt de woonplaats van Jahweh, het heilige der heiligen. Na een eerste verwoesting wordt decennia later een tweede tempel ingewijd, al stelt die weinig voor vergeleken met Salomo’s bouwwerk.

Overheersingen komen en gaan, tot het de beurt is aan de Romeinen. Een hoofdrol is vanaf 37 v.C. weggelegd voor vazalkoning Herodes, die bekendstaat als groot bouwmeester. Zijn pi­è­ce de ré­sis­tan­ce is de verfraaiing en uitbreiding van de tweede tempel. De vorm van de huidige Tempelberg, een afgevlakte heuveltop, afgebakend door massieve muren, dateert uit die periode. Wanneer de Romeinen in 70 de tempel verwoesten en de stad platbranden, eindigt het joodse verhaal in Jeruzalem met een diep trauma.

De verwoesting van de tempels, die samenging met vervolging en verbanning, drukte een diepe stempel op de joodse cultuur. ‘Volgend jaar in Jeruzalem’, is een eeuwenoude wensgroet die het verlangen naar het verloren heiligdom benadrukt. In de 21ste eeuw krijgt dat religieuze verlangen steeds meer een wereldse, vaak radicaal politieke, invulling.

Tijdens de Byzantijnse periode verkommert de berg, tot een nieuw hoofdstuk zich aandient. In het jaar 637 verovert kalief Omar Ibn al-Chattab, de leider van het Arabische rijk, Jeruzalem. Het is een van zijn opvolgers die opdracht geeft tot de bouw van een schrijn op de rots die ook in de islam een belangrijke rol speelt. Want behalve de gebeurtenissen rond Abraham, David en Jezus geloven moslims dat dit de plek is van Mohammeds nachtreis. Daarin vliegt de profeet op een mythisch dier naar Al-Masjid Al-Aqsa, ‘de verste gebedsplaats’, waar hij ten hemel stijgt om met God te praten.

In de jonge islam is de plek zo belangrijk dat Jeruzalem, eerder dan Mekka, de eerste kibla wordt, de gebedsrichting. Die herinnering leeft voort in de naam van de Qibli-moskee, het gebouw dat samen met de Rotskoepel en andere bouwwerken het Al-Aqsa-complex vormt. Vaak wordt Al-Aqsa ook gebruikt als naam voor het Qibli-gebouw, de hele site wordt dan Haram as-Sharif genoemd, het Nobele Heiligdom. Maar Abu Sway is duidelijk: “Meer dan 500 jaar geleden werd de omvang van de moskee al beschreven: het hele domein heet Al-Aqsa.” De Arabische term Al-Aqsa verwijst in die zin dus naar exact dezelfde site als het joodse begrip Tempelberg.

Gelovige joden bij de Westmuur in de oude stad van Jeruzalem. Beeld AFP

De nieuwe religie bouwt voort op de oude religies, het nieuwe heiligdom komt op de plaats van het oude. En lange tijd is dat vooral een verrijking. “De eerste islamitische heerser had niet alleen goede banden met de christenen maar laat ook de joden, na enkele eeuwen van afwezigheid, terugkeren naar Jeruzalem”, zegt Abu Sway.

Bidden doen zij volgens een rabbijnse wet: omdat het niet zeker is waar het heilige der heiligen zich bevond, wordt het joden verboden de Tempelberg te betreden. De kans bestaat immers dat ze de woonplaats van Jahweh zouden bezoedelen. De westmuur van het oude tempelplein wordt zo later de belangrijkste gebedsplaats binnen het jodendom. “Als gevolg was er eeuwenlang geen substantiële joodse claim om de berg te bezoeken”, aldus Daniel Seidemann.

De enige breuk in de islamitische heerschappij komt er door de kruisvaarders, die Jeruzalem negentig jaar controleren (en in Al-Aqsa de Tempeliersorde oprichten). Na de herovering van de heilige stad door Saladin duurt het tot 1917, wanneer het Ottomaanse rijk uiteenvalt, voor Al-Aqsa een nieuw turbulent hoofdstuk ingaat.

Wanneer Israël in 1967 Oost-Jeruzalem verovert, belandt de berg weer in joodse handen. Maar Abu Sway ziet niet in waarom dat iets verandert. “Of hier ooit een joodse tempel stond, is irrelevant. Het is een historische zekerheid, geen claim, dat deze plek doorheen vijftien eeuwen een moskee was. Geen enkele Israëlische archeoloog kan overigens met zekerheid zeggen waar de tempel zich exact bevond, er zijn wel vijf theorieën maar geen bewijs.”

Steeds meer radicale joden vinden dat geen bezwaar. Een aantal rabbijnen kan zich vanaf de jaren 90 niet meer vinden in de regel die bidden op de berg verbiedt en gaat ertegen in. Vanaf dan gaan joodse groepen Al-Aqsa betreden - of ‘bestormen’, zoals de Palestijnen zeggen. Abu Sway: “Ze dringen Al-Aqsa binnen zonder goedkeuring van de Waqf (de Jordaanse organisatie die Al-Aqsa sinds 1948 beheert, ML). Ze dragen Israëlische vlaggen en zingen hun volkslied. Hun acties hebben een politieke dimensie.” Ook de voorbije dagen waren er weer groepen gelovige joden die, in religieuze kledij en met politiebescherming, het moskeeplein opgingen.

Stap voor stap wordt zo de zogenaamde status quo ondergraven. Wat die precies inhoudt, is moeilijk te definiëren, het gaat om een geheel van afspraken en wederzijds begrip. “Voor mij is de status quo iets als: moslims bidden, niet-moslims bezoeken”, zegt Seidemann. “En dat bezoek moet in overeenstemming zijn met het decorum van de site én in samenwerking met de Waqf.” Ook joodse bezoekers zijn welkom in Al-Aqsa, op die voorwaarden.

Wanneer tempelactivisten Al-Aqsa betreden doen ze dat uiteraard niet volgens de code van de status quo, zij hebben een agenda. Sommigen zien liefst helemaal geen islamitische heiligdommen meer, en willen de tempel in zijn oude glorie herstellen - zij beroepen zich op Bijbelse voorspellingen rond de komst van de joodse messias en de eindtijd.

Seidemann benadrukt dat Israël geen derde tempel wil. “Die groepen houden onze inlichtingendiensten ’s nachts wakker.” Toch straalt de huidige regering niet bepaald vertrouwen uit. In januari nog maar betrad minister Itamar Ben-Gvir Al-Aqsa. “Die man is een veroordeelde crimineel”, zegt Abu Sway. “Het feit dat hij in de regering zit, zegt veel over de aard van die bewindsploeg.” Seidemann noemt het een uiting van triomfalisme. “Dat bezoek was een verklaring aan de Palestijnen: wij zijn niet jullie gast, wij zijn jullie verhuurders. En we komen de huur innen.”

Hoe meer Al-Aqsa onder druk komt, hoe forser de Palestijnen eraan vasthouden. Overal zijn beeltenissen van de Rotskoepel te zien. Voor de Palestijnen is het meer dan een heiligdom, het is een nationaal icoon en een symbool van verzet. Maar ook de joodse extremisten zijn niet van plan hun Tempelberg op te geven. Daniel Seidemann wijst er dan wel op dat een bevraging van het Tempel Instituut zélf (dat de derde tempel propageert) aantoonde dat de meeste Israëli’s “niet de Tempelberg maar de westmuur als heiligste plek beschouwen”, toch heeft de tempelbeweging de wind in de zeilen.

In de aanloop naar Pesach lieten extremisten weten dat ze ook dit jaar een lam zouden proberen te offeren. Seidemann adviseert om dit ernstig te nemen. “Zoiets wordt gezien als een tastbare bedreiging, al zal het niet gebeuren. Maar in het Midden-Oosten kan een heilige oorlog uitbreken om een gebeurtenis die niet heeft plaatsgevonden. Bovendien, ik denk niet dat Netanyahu de dingen volledig onder controle heeft.”