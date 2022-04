Hevige gevechten tussen Palestijnen en Israëlische oproerpolitie op Tempelberg in Jeruzalem

Aan de gevechten van vrijdag ging een week van groeiende spanning vooraf, met aanslagen in Israël en Israëlische vergeldingsacties in de Palestijnse gebieden. Duizenden Palestijnen hadden vrijdag gevolg gegeven aan een oproep van de militante Palestijnse organisatie Hamas om hun moskee te verdedigen tegen Joodse religieuze provocaties.

Gevreesd wordt dat het geweld verder zal escaleren. Bijna een jaar geleden leidden ongeregeldheden op deze heilige plaats in Jeruzalem tot een openlijke oorlog tussen Israël en de militante Palestijnse organisatie Hamas, die regeert in de Gazastrook. Die oorlog zou toen elf dagen duren. In de Gazastrook werden zware vernielingen aangericht en bij gevechten vielen zeker tweehonderd doden. In 2000 was de Al-Aqsamoskee het beginpunt van de gewelddadige tweede Palestijnse opstand die vijf jaar zou duren.

Explosieve situatie

De omstandigheden vrijdag waren explosief. Na een reeks aanslagen in Israëlische steden waarbij afgelopen week veertien mensen omkwamen, deed het Israëlische leger invallen in Palestijnse gebieden en doodde daar volgens de BBC op zijn beurt 20 Palestijnen. Bovendien vielen vrijdag de ramadan, het Joodse Pesach en het christelijke Pasen samen. In die constellatie was het wachten op een provocatie.

Een gerucht bleek uiteindelijk voldoende om deze spanning tot een ontlading te laten komen. Ultra-orthodoxe joodse groepen hadden gelovigen opgeroepen naar de Tempelberg te komen om daar ritueel lammeren te slachten. In een reactie daarop riep de militante Palestijnse organisatie Hamas Palestijnen op om ‘met honderdduizenden’ naar de Al-Aqsamoskee te komen om dergelijke joodse religieuze activiteiten te verhinderen.

De Tempelberg is een van de heiligste plekken voor zowel moslims als Joden. Om de vrede met de moslims te bewaren, hanteert de Israëlische regering de politiek dat Joden geen religieuze diensten op de berg mogen houden. Orthodoxe groepen trekken desondanks met enige regelmaat – geëscorteerd door de politie – naar de berg om daar te bidden.

Beeld AFP

Ondanks de oproep lieten de orthodoxe joden zich deze vrijdag niet zien. De Palestijnen waren echter voorbereid. Ook de politie stond op scherp toen om 4 uur ’s ochtends honderden Palestijnen met vuurwerk begonnen te gooien. De politie zegt nog gewacht te hebben tot het ochtendgebed voorbij was voordat zij de relschoppers in het complex van de Al-Aqsuamoskee te lijf ging. De agenten werden ontvangen met stenen en vuurwerk. Ze schoten terug met rubberkogels en flitsgranaten, en gebruikten hun knuppels.

De veldslag die volgde, duurde drie uur. Volgens medewerkers van de Palestijnse Halve Rode Maan zouden daarbij 152 Palestijnen gewond zijn geraakt. De politie pakte ‘honderden’ mensen op, naar eigen zeggen ‘om de rust terug te brengen’. In de loop van de ochtend werd ook één Joodse man gearresteerd die met een geit op weg was naar de Tempelberg. De geit werd in beslaggenomen.

Het middaggebed in de moskee werd bijgewoond door zestigduizend gelovigen. Na afloop gingen opnieuw Palestijnen met Hamasvlaggen rond en scandeerden ze ‘met onze ziel, ons hart offeren we ons op, Al-Aqsa’, een variant op leuzen van Hamas. Desondanks bleef het rustig.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, noemde de rellen op de Tempelberg ‘onacceptabel’: ‘ze gaan in tegen de geest van de religies waarin we geloven’. The New York Times citeerde het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat dreigde dat de gebeurtenissen ‘het vuur van een religieuze oorlog zullen ontsteken, waarvoor niet alleen de Palestijnen de prijs zullen betalen’.