Heter, maar niet beter: grote kans dat ons land met extreme hitte te maken zal krijgen

België en bij uitbreiding de Benelux en Duitsland lopen een groot risico om in de toekomst een extreme hittegolf te moeten verwerken. Dat berekenden wetenschappers in een nieuwe studie. Aangezien wij zo’n hitte niet gewend zijn, zullen hier meer doden vallen, zo luidt de waarschuwing.

Onze statistiek is kapot. Dat was eigenlijk wat klimaatwetenschappers moesten toegeven nadat een extreme hittegolf de westkust van Canada in 2021 had getroffen: de statistische modellen waarop wetenschappers tot dan toe vertrouwden voor voorspellingen hadden het niet alleen niet zien aankomen, ze konden het niet verklaren.

Op ongeveer dezelfde noorderbreedte als ons land werd toen een temperatuur van 49 graden Celsius gemeten. “Het gaat om een nieuw temperatuurrecord dat het vorige gewoon verpulvert”, zegt klimatoloog Wim Thiery (VUB) vanop een congres in Wenen waar de resultaten ook werden gepresenteerd – en waar hij overigens de Arne Richter Awards for Outstanding Early Career Scientists ontvangt. “Vergelijk het met iemand die de 100 meter spurt plots in 6 seconden loopt in plaats van in 9,58 seconden, zoals Usain Bolt het deed.”

Freak incidents

Sindsdien beschrijven wetenschappers de Canadese hittegolf als freak incident. Een anomalie, eigenlijk. “Dat is het teken van klimaatverandering”, zegt Thiery. “Klimatologie is aan statistiek doen met historische data over weer. Alleen blijken die data uit het verleden niet langer representatief voor het heden: het verandert zo snel.”

Vrij vertaald: wetenschappers moeten op zoek naar nieuwe modellen die rekening houden met de effecten van klimaatverandering. Daar hielpen enkele Britse wetenschappers aan mee in een studie die deze week in Nature verschijnt: ze keken terug in de tijd tot 1959 om te onderzoeken of ze zulke freak incidents hadden gemist.

Wat bleek? In de 136 onderzochte gebieden waren er al 41 van zulke ­extreme hittegolven voorgekomen. De wetenschappers gingen nog een stapje verder: ze probeerden via de zogenaamde ‘extreme waardenstatistieken’ te voorspellen op welke plaatsen op aarde het risico het grootste is dat zo’n extreme hittegolf zou voorkomen in de toekomst. Om het even complex te maken: ze proberen te berekenen waar statistisch gezien de grootste kans bestaat dat een evenement zich voordoet dat buiten de statistiek zal vallen.

Zo onderscheiden ze een achttal regio’s die de grootste kans lopen om een extreme hittegolf mee te maken. Dat zijn: het uiterste oosten van Rusland, Centraal-Amerika, Papoea-Nieuw-Guinea, Afghanistan, het noordwesten van Argentinië, de streek rond Queensland in Australië, de streek rond Peking in China en Centraal-Europa (meer specifiek: de Benelux en Duitsland).

Ook wij lopen in ons land dus veel kans om in de toekomst met een extreme hittegolf te maken te krijgen. “De onderzoekers keken naar verschillende factoren”, zegt klimatoloog Samuel Helsen (KU Leuven). “Ze definiëren ­risico als een combinatie van extreem weer, de mate waarin gebieden blootgesteld zijn aan dat weer, de kwetsbaarheid van de bevolking en de mate waarin landen zich kunnen aanpassen. België is bijvoorbeeld erg verstedelijkt en heeft een hoge bevolkingsdichtheid: in geval van een extreme hittegolf zijn wij daar sterk aan bloot­gesteld. Anderzijds kunnen wij ons wel beter aanpassen mocht zo’n hittegolf voorkomen.”

Dat laatste geldt niet voor alle ­gebieden die de onderzoekers ­onderscheiden. Heel concreet in ­Afghanistan, Centraal-­Amerika en Papoea-­Nieuw-Guinea vrezen de onderzoekers dat de socio-economische omstandigheden zo slecht zijn dat het onmogelijk wordt om adequate hitteplannen op te stellen én uit te voeren.

“Dat blijkt keer op keer uit onderzoek”, zegt Helsen. “Het zijn altijd armere gebieden, waar de kwetsbaarste mensen wonen, die het meest getroffen worden door extreme weersomstandigheden.”

Thiery beaamt: “Dat blijkt ook als we kijken naar de orkanen die aan land komen in de Verenigde Staten. Door de klimaatverandering worden die heviger. Wetenschappers onderzochten al welke wijken daardoor extra in de problemen kwamen. Wat blijkt? Het zijn de armere wijken waar voornamelijk de latinogemeenschap woont.”

Hitteplannen

Daar is het de onderzoekers eigenlijk om te doen: hitteplannen. Volgens hen zijn landen die nooit eerder geconfronteerd werden met een extreme hittegolf per definitie minder goed voorbereid. Ironisch genoeg bewijst een hittegolf van 2003 dat punt. Die bracht in ons land een maximumtemperatuur van 34,4 graden Celsius met zich mee.

Over heel Europa stierven toen tussen de 20.000 en 70.000 mensen als gevolg van de hitte. Alle getroffen landen leerden uit hun fouten. Niet voor niets heeft België sinds die zomer een ozonpiek- en hitteplan. Volgens de onderzoekers van de paper met succes. Drie jaar nadien bracht een vergelijkbare hittegolf in 2006 al veel minder doden met zich mee in Europa.

Maar de mate waarin landen zich voorbereidden, verschilt. Het was vooral Frankrijk dat daar de gevolgen van ondervond. Dus paste dat land zich het meeste aan. “Het zijn resultaten die ook op het congres werden gepresenteerd: wie kijkt naar het aantal hittedoden in Europa kan perfect de landsgrenzen zien”, zegt Thiery.

“Terwijl dat eigenlijk niet zou ­mogen. Hitte kent geen grenzen. Dat komt omdat hitteplannen wél per land opgesteld worden. Sinds 2003 zien we veel minder hittedoden in Frankrijk, dat erg te lijden had onder de hittegolf, dan in Duitsland bijvoorbeeld.”