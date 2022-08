Een sereen beeld: meer dan honderd mama’s die borstvoeding geven in het Nachtegalenpark in Antwerpen. De actie ‘Voeden in verbinding’ werd op vijftien plaatsen in Vlaanderen en Brussel georganiseerd in het kader van de Internationale week van de Borstvoeding. Drie moeders over waarom zij (nog steeds) borstvoeding geven.

‘Het zou fijn zijn als het normaal werd om een ouder kind aan de borst te zien’

Klinisch psycholoog Kim Calomme (32) uit Mortsel, moeder van Bojan (5), Adan (3) en Yulia (1)



“Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor de gezondheidsvoordelen van borstvoeding, bestaan er nog altijd veel vooroordelen. Ik hoor van veel mama’s dat naarmate een kindje ouder wordt, voeden in het openbaar moeilijker wordt. Je ziet dat niet vaak in het straatbeeld. Ik heb Bojan borstvoeding gegeven tot hij 4,5 jaar was. Adan tot drie jaar, ze hebben een tijdje samen gedronken nog. Bij Bojan was ik heel onzeker. Dat was een ferme kleuter hé, aan de borst. Ik voedde toen niet veel in het openbaar.”

Kim: 'Vrouwen kunnen onderling kritisch over elkaar zijn. Dat is jammer.' Beeld Tine Schoemaker

“Het zou fijn zijn als het normaal werd om een ouder kind aan de borst te zien, zonder dat dat met een oordeel komt over mensen die voor flesjes kiezen. Want dat is ook oké. Het belangrijkste doel van dit evenement is om mama’s met elkaar in verbinding te brengen. Vrouwen kunnen onderling kritisch over elkaar zijn. Dat is jammer. Wie commentaar heeft op de keuze van iemand anders, zegt daarmee veel over zichzelf. Over eigen oude wonden die misschien opengehaald worden. Wees je daarvan bewust voor je over iemand anders oordeelt. Maar het kan gelukkig ook anders: tijdens een actie zoals vandaag zien we dat vrouwen elkaar ook enorm kunnen versterken.”

“Iederéén die borstvoeding een warm hart toedraagt, is trouwens welkom. Ook mannen, de keuze gaat ook hen aan. Je hoort soms dat mannen moeite hebben met de keuze van een vrouw om lang borstvoeding te geven. Dat kan voor spanning zorgen, een man die zegt: ‘Ons kindje eist die borsten zowat op, ik wil die eigenlijk graag terug.’ Ik vind het dan ook fijn als partners meekomen. Dit evenement is nodig, niet alleen tijdens Wereld Borstvoeding Week. Ik zou dit iedere week wel willen doen.”

Borstvoeding in Verbinding Beeld Tine Schoemaker

‘Ik kan er niet zo goed afscheid van nemen. Het is echt ons moment’

Kleuterleidster Kathleen van den Broek (34) uit Mortsel, moeder van Bram (★ ) en Daan (3)

“Ik heb vandaag afgesproken met een paar mama’s van onze mamagroep. Drie jaar geleden zijn we bevallen bij dezelfde vroedvrouwenpraktijk, en we zijn allemaal voorstander van borstvoeding. Ik ben mama van twee jongens. Mijn oudste zoontje Bram is overleden. Ik heb hem tot negen maanden borstvoeding kunnen geven, tot de laatste dag. Dat wilde ik minstens even goed doen met mijn jongste Daan. Hij is net drie jaar geworden en ik voed hem nog steeds. Vorig jaar zat ik hier ook en dacht ik: zou ik hier over een jaar nog zitten?”

“Ik merk dat borstvoeding voor Daan een beetje thuiskomen is. Zijn papa en ik zijn sinds een jaar uit elkaar. Als hij van zijn papa komt, is borstvoeding onze veilige basis. Daan komt bij mij als hij moe is of nood heeft aan geborgenheid. Ik kan er niet zo goed afscheid van nemen. Het is echt ons moment, ik geniet er elke seconde van. Hij mag zelf beslissen wanneer hij wil stoppen. Vriendinnen van mij zeggen dat kinderen dat zelf wel aangeven.”

'Als Daan van zijn papa komt, is borstvoeding onze veilige basis', zegt Kathleen. Beeld Tine Schoemaker

“Dit evenement geeft een gevoel van saamhorigheid. Het is goed dat er een drempel overschreden wordt voor mama’s die moeite hebben met borstvoeding geven in het openbaar. Een kleuter aan de borst komt voor veel vrouwen ook met schaamte. Maar ik ben er fier op dat Daan nog bij mij drinkt, dat we dat kunnen delen. Voor mij helpt het wel als ik mensen zie met oudere kindjes die voeden, want ik zie dat in mijn omgeving niet zoveel. Ik heb me nooit laten tegenhouden om te voeden in het openbaar. Maar ik merk dat het nu toch anders is nu Daan drie is. Er zijn zeker blikken van andere mensen. Ik heb er nooit een doek over gedaan of me afgezonderd. Het is uiteindelijk maar een borst. Als mensen dat niet willen zien, moeten ze wegkijken.”

‘Volg je intuïtie: die zegt alles wat je moet weten’

Marketing & Sales Officer Esmee van Vaerenberg (34) uit Mortsel, moeder van Emilia (1)



“Mijn dochter wordt volgende maand twee jaar. Ik heb al vaak van mijn directe omgeving de opmerking gekregen: nu is ze te groot aan het worden, het is tijd om te stoppen. Mijn moeder en grootmoeder vinden het heel raar dat Emilia nog steeds borstvoeding krijgt. Mensen denken vaak dat borstvoeding alleen voor pasgeboren kindjes is. Voor ik zelf mama werd, dacht ik dat ook. Tot zes maanden kreeg ik nooit commentaar, toen was iedereen positief. Vriendinnen rondom mij gaven borstvoeding tot rond een jaar. Door dat te zien, werd het normaal voor mij om langer borstvoeding te geven.”

“Als je weer aan het werk gaat, is het raar als je niet stopt. Hoe ga je dat doen, elke twee uur een kwartier pauze nemen om te kolven? Ik heb het voordeel gehad dat ik veel thuiswerkte door corona. Het nadeel ervan was dat ik me heel alleen voelde. Vriendinnen om mij heen waren kinderloos, of hadden een andere kijk op kinderen en borstvoeding. Online heb ik een klankbord gevonden bij ‘Mama’s in verbinding’. Degenen met wie ik hier vandaag ben, heb ik ook via dit platform ontmoet.”

Esme: 'Mijn moeder en grootmoeder vinden het heel raar dat Emilia nog steeds borstvoeding krijgt.' Beeld Tine Schoemaker

“Ik snap wel dat borstvoeding geven triggerend kan zijn voor moeders die zelf de intentie hadden borstvoeding te geven en bij wie het niet gelukt is. Ik zeg ook niet dat borstvoeding de enige manier is om de verbinding met je kindje aan te gaan. Ik denk dat alle mama’s dingen doen in het belang van hun kind en dat is het allerbelangrijkste. Voor mij voelt dit het beste aan. Mijn partner steunt mij in deze keuze. Als Emilia bij mij aan het drinken is, zorgt mijn partner ervoor dat ik ook iets te drinken en te knabbelen heb. Wat ik aan alle jonge nieuwe mama’s zou willen aanraden is om je intuïtie te volgen. Die zegt eigenlijk alles wat je moet weten.”