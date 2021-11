Het zit er weer bovenarms op tussen Vlaamse en federale regering: klimaatministers trekken kibbelend naar klimaattop

Vrijdag al was federaal klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) scherp voor het klimaatplan dat de Vlaamse regering had klaargestoomd. Een dag later deed federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) er in Het Nieuwsblad een schep bovenop: zij was niet snel-snel teruggekeerd uit vakantie “om wat klimaatmaatregelen bijeen te schrapen”, verwees ze naar Vlaams klimaat- en energieminister Zuhal Demir (N-VA). Die antwoordde op Twitter dat de federale regering in plaats daarvan nog “snel miljarden subsidies voor fossiele gascentrales en meer CO 2 -uitstoot heeft goedgekeurd”. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) herhaalde die boodschap nog eens een dag later op VTM Nieuws. “Ik heb van haar geen lessen te krijgen.”

De scudraketten vliegen dus over en weer, en dat terwijl de klimaattop in Glasgow zijn tweede en laatste week in gaat. “Natuurlijk is dit niet bevorderlijk voor onze geloofwaardigheid”, zegt Peter Wittoeck, die voor ons land de hoofdonderhandelaar is. “Maar op deze top nemen we positie in met de Europese Unie, die echt de leiding op zich neemt wat betreft investeringen en het bepalen van de ambities.” Simpel gesteld: wat er intern in een kleinere lidstaat als België gebeurt, is van minder belang. “Bovendien weegt ons land dankzij onze expertise en enkele toponderhandelaars op de positiebepaling van de EU.”

Zes jaar geleden werd ons land op de top van Parijs door de ngo Climate Action Network uitgeroepen tot ‘fossiel van de dag’, een internationale blamage omdat de verschillende deelregeringen er niet in waren geslaagd een gemeenschappelijk plan uit te werken. Al jaren gaat het klimaatbeleid in ons land gepaard met ideologisch, politiek en communautair getouwtrek.

Morgen en allicht woensdag is overleg gepland tussen de verschillende Belgische klimaatministers in Glasgow. Demir, die op haar kabinet te kampen heeft met een coronabesmetting, volgt noodgedwongen via videoverbinding.

De bedoeling is dat ze een gemeenschappelijk standpunt bepalen over meer technische materies, zoals het schrappen van biomassacentrales als duurzame energievorm. Een echt intra-Belgisch klimaatplan is nog niet voor deze week. Hoewel er geen tijd te verliezen is, vraagt Europa pas na volgend jaar een update van de bestaande plannen.