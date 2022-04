Het zikavirus is nog niet uitgeteld. Na onderzoek duiken nieuwe zorgen op: ‘Nieuwe mutaties kunnen grote gevolgen hebben’

Na nieuw onderzoek maken Amerikaanse wetenschappers zich zorgen over het zikavirus. ‘Een paar mutaties kunnen grote gevolgen hebben’, erkent ook infectioloog en zika-expert Ralph Huits (UAntwerpen en GeoSentinel Surveillance Network).

Wat hebben de onderzoekers precies gedaan?

Huits: “Ze hebben proberen na te bootsen wat er gebeurt wanneer het zikavirus onder mensen circuleert. Muggen verspreiden het virus van de ene naar de ander gastheer. De wetenschappers hebben wat er tijdens een zika-uitbraak gebeurt gesimuleerd door eerst muizen met verschillende stammen van het virus te infecteren. Vervolgens hebben ze het virus uit de muizen gehaald en het aan cellen uit de darm van muggen toegevoegd. Daar haalden ze het virus uit om het opnieuw in muizen te injecteren, enzovoort. Die cyclus herhaalden ze tien keer.”

Wat bleek daaruit?

“Het zikavirus is net als het coronavirus een enkelstrengig RNA-virus, maar stapelt veel makkelijker mutaties op. De wetenschappers zagen dat na verloop van tijd mutaties op twee plaatsen in het genoom bovengemiddeld vaak voorkwamen, wat impliceert dat mutaties op die locaties het virus een voordeel opleveren. Uit een analyse van alle bekende zikastammen in databanken blijkt bovendien dat de gevonden mutaties zich ook al in de natuur hebben voorgedaan.

“Vervolgens hebben ze virusvarianten met die mutaties in het lab nagemaakt en muizen ermee geïnfecteerd. De varianten bleken in staat zich beter te vermenigvuldigen en maakten de muizen ook zieker.”

Ralph Huits. Beeld RV

De mutaties zouden de varianten ook in staat stellen de immuniteit tegen het virus te omzeilen.

“De wetenschappers zagen de ziekmakende effecten van de beschreven mutaties ook wanneer ze met de varianten muizen infecteerden die eerder een dengue-infectie hadden doorgemaakt. Het denguevirus is net als zika een flavivirus en ze lijken sterk op elkaar. De immuniteit tegen beide virussen is complex. Antistoffen tegen dengue kunnen een zekere mate van bescherming bieden tegen een zika-infectie, maar kunnen die ook verergeren doordat ze net helpen om de cel binnen te dringen. Dat maakt de rol van eerdere infectie en de invloed van deze mutaties niet geheel duidelijk.

“De grote zika-uitbraken die in 2016 en 2017 Latijns-Amerika troffen, deden zich voor in gebieden waar ook dengue voorkomt. Het zou interessant zijn om terug te kijken of deze mutaties daarbij een rol hebben gespeeld.”

Wat kunnen we nog met deze kennis?

“Ook bij nieuwe zika-uitbraken is het zinvol om te monitoren of we deze mutaties vaker zien bij mensen die ernstig ziek worden. Doorgaans verloopt een infectie mild, maar in sommige gevallen kan ze tot ernstige klachten en afwijkingen bij ongeboren kinderen leiden zoals de bekende microcefalie, een hersen- en schedelafwijking.

“Een behandeling tegen zika is er momenteel niet. Er zijn wel verschillende vaccins tegen het virus in ontwikkeling. Het is belangrijk om te controleren of die bescherming bieden tegen varianten met deze mutaties. We moeten voorkomen dat we met niet-werkzame vaccins opgescheept zitten wanneer straks deze varianten de kop op steken.”

Betekent dit dat we slechts een paar mutaties van nieuwe zika-uitbraken verwijderd zijn, zoals de BBC besluit?

“Dat zou ik zelf wat voorzichtiger formuleren. In theorie klopt het. Dit is weliswaar een zeer elegante studie, maar het blijft een model, met muizen die kunstmatig vatbaar zijn gemaakt voor het zika-virus. Tijdens de zikaviruspandemie in 2016 en 2017 waren er zo’n 2 miljoen infecties. Toch zijn varianten met de hier beschreven mutaties toen niet dominant geworden.

“Een van de grote vragen over het zikavirus is waarom het vrij plots weer verdwenen is, al zijn er recent nog uitbraken in India gerapporteerd. Dit onderzoek toont wel aan dat het virus nog niet uitgeteld is, en dat een paar mutaties grote gevolgen kunnen hebben.”