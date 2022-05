‘Het ziet er echt slecht uit’: Noord-Korea op de rand van catastrofale corona-uitbraak, vrezen experts

Maandag werden nog eens 270.000 nieuwe koortsgevallen gemeld, en het aantal doden door die koorts ligt nu op 56. Hoeveel van de doden, en van de intussen 1,5 miljoen patiënten met koorts, besmet waren met het coronavirus is onduidelijk. Volgens waarnemers beschikt het land niet over de mogelijkheden om massaal te testen. Meer dan 600.000 mensen worden al behandeld, aldus nog Pyongyang.

Vijf dagen nadat het land een eerste bevestigde besmetting heeft gemeld, melden de staatsmedia dat het leger soldaten naar alle apotheken in Pyongyang heeft gestuurd die begonnen zijn met het “verdelen van medicijnen, de klok rond”. De ontplooiing van het leger is momenteel nog beperkt tot de hoofdstad, waar bijna 3 miljoen mensen wonen. Op bevel van leider Kim Jong-un geldt in alle steden en districten een lockdown.

De directeur voor de WHO in Zuidoost-Azië, Khetrapal Singh, wijst erop dat er een risico is op een snelle verspreiding van het virus, omdat het land nog niet begonnen is met de vaccinatie. Verder benadrukt de WHO dat ze nog geen informatie kreeg over de uitbraak. De voorbije twee jaar bleef Pyongyang zeggen dat er nog geen enkel geval van het virus werd geregistreerd, maar buiten het land wordt die claim ten zeerste betwijfeld.

‘Diepe ongerustheid’

Binnen het VN-Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten is ook “diepe ongerustheid” over het effect van de epidemie op de mensenrechten. “De laatste maatregelen, waaronder het strikte isolement van de mensen en nieuwe beperkingen op verplaatsingen, gaan ernstige gevolgen hebben voor zij die al moeilijk kunnen beantwoorden aan hun elementaire noden”, aldus woordvoerster Elizabeth Throssell.

“Het ziet er echt slecht uit,” zei Owen Miller, docent Koreaanse studies aan de Universiteit van Londen. “Ze worden geconfronteerd met de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant zonder bescherming door vaccinatie, zonder groepsimmuniteit, en zonder toegang tot de geneesmiddelen die elders in de wereld gebruikt zijn om Covid te behandelen.”

Hulpaanbiedingen van buitenaf zijn tot nu toe stilgezwegen. Experten vrezen dat leider Kim Jong-un bereid is een groot maar “beheersbaar” aantal gevallen en sterfgevallen te laten passeren om te voorkomen dat zijn land internationale kritiek te verduren krijgt.

Het gezondheidszorgsysteem van Noord-Korea stond vorig jaar op de 193e plaats van de 195 landen in een onderzoek van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. Volgens experts beschikt het land over geen enkele behandeling tegen COVID-19.