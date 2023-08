Het wordt nu wel erg warm: zes redenen waarom klimaatmodellen de hitte-extremen onderschatten

Van de temperatuur van het zeewater tot een reeks hittegolven: klimaatwetenschappers kijken met verbazing naar 2023, dat veel heftiger verloopt dan ze hadden verwacht. Zes redenen waarom ze de hitte hebben onderschat in de modellen.

Het kan niet missen: juli 2023 is de heetste maand ooit gemeten. De heetste in ‘honderden, zo niet duizenden’ jaren, aldus klimaatwetenschappers van de NASA. In Noord-Amerika, Zuid-Europa, het Midden-Oosten en China, overal waren hittegolven. De gemiddelde wereldtemperatuur was op 6 juli hoger dan ooit: 17,23 graden, voor het eerst sinds er gemeten wordt boven de 17-gradengrens (en dat bleef prompt een paar dagen zo).

De wereldzeeën bereikten in april een nieuw temperatuurrecord. Normaal piekt de temperatuur van de oceanen als het bij ons voorjaar is, maar dit jaar is er een tweede piek in de zomer. In mei en juni bleef het water warmer dan in eerdere jaren. En eind juli kwam het algehele record alweer in zicht.

In China en de Verenigde Staten werden onlangs temperaturen van tegen de 50 graden gemeten. Ook in Zuid-Europa is het heet, vooral langs de kust van de Middellandse Zee. Niet zo vreemd, want die geeft dit jaar weinig verkoeling: rond de 30 graden is het water op sommige plekken, 4 graden warmer dan gebruikelijk. Het gevolg is een nieuwe recordtemperatuur in Catalonië (45,4 graden) en op Sardinië (46,2 graden).

Natuurlijk, het klimaat verandert, door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Maar gaat dit niet erg snel? Sneller dan verwacht?

Ja, zegt Bart van den Hurk, klimaatonderzoeker bij kennisinstituut Deltares. “Wetenschappers zijn verrast door wat er nu gebeurt. De extremen komen sneller dan ik voor mogelijk had gehouden.”

Ja, zegt ook Sjoukje Philip, onderzoeker klimaatverandering bij het Nederlandse meteorologisch instituut KNMI. “Het was te verwachten dat we nu de gevolgen van de opwarming echt zouden gaan merken. Maar zo veel verbroken records hadden we nog niet voorzien. Vooral in bepaalde regio’s, zoals in West-Europa, onderschatten klimaatmodellen de werkelijkheid.”

Hoe kan dat? Zes redenen waarom de modellen van het wetenschappelijke klimaatpanel IPCC mogelijk te behoudend zijn.

1. Extremen zijn moeilijk te berekenen

Het lijkt logisch: als de gemiddelde temperatuur omhooggaat, dan stijgt ook de temperatuur op de heetste dag van het jaar. Toch valt het niet mee om te voorspellen hoe heet het dan precies wordt en hoe vaak een bepaalde grens wordt overschreden.

“Extreme temperaturen komen weinig voor, daarom is het moeilijk ze in de klimaatmodellen te krijgen”, legt klimaatonderzoeker Van den Hurk uit. “Je kunt niet precies inschatten wat de kans erop is.”

Hij noemt een voorbeeld. “Als je me een paar jaar geleden had gevraagd: kan het 50 graden worden aan de noordwestkust van de Verenigde Staten en in de buurt van Vancouver? Dan had ik gezegd: nee, dat kan niet, de kans daarop is te klein. Maar in 2021 gebeurde het. En als je dan beter kijkt, is het ook wel te begrijpen. Er lag een sterk opgewarmde Stille Oceaan, er kwam een luchtcirculatie op gang die warme lucht aanvoerde, het land droogde uit waardoor de opwarming nog eens werd versterkt, er kwam een föhn over de Rocky’s het gebied in. Vier, vijf, zes factoren samen vormen zo een extreem. En kennelijk is de kans op zo’n combinatie van factoren groter dan gedacht.”

Inmiddels is Van den Hurk, en velen met hem, ervan overtuigd dat klimaatmodellen het optreden van hoge temperaturen onderschatten. “Er poppen nu zo veel extremen op, overal, dat het wel verdacht wordt. Ik denk dat de modellen niet altijd raak zijn.”

Ook al komen extremen maar enkele dagen per jaar voor, toch is het belangrijk dat de klimaatmodellen er beter zicht op krijgen, benadrukken wetenschappers. In het dagelijkse leven merk je niets van een gemiddelde. Wel van een extreem. Zo kwam onlangs in het nieuws dat 62.000 Europeanen zijn overleden door de zomerhitte van 2022.

Een brandweerman bestrijdt de vuurzee nabij Volos, Centraal-Griekenland. Beeld REUTERS

2. Verstedelijking, ontbossing, droogte: ze jagen de temperatuur op

Wat zit er achter die hoger uitgevallen kans op extremen? Vooral de landinrichting lijkt een grote invloed te hebben. “Door regionale details”, zegt Sjoukje Philip van het KNMI, “onderschatten klimaatmodellen de hitte-extremen.”

Ze somt een rijtje op: verstedelijking, irrigatie, vegetatie. “Als er meer mensen komen, gebruiken ze meer water en is er sneller een watertekort. En wanneer de bodem uitdroogt door zoiets als een irrigatieverbod, warmt de boel sneller op. Net als wanneer er minder bossen komen.”

In een studie waaraan Philip meewerkte, luidt de conclusie dat er “een oncomfortabel lange lijst is met redenen voor extreme hitte”.

Bovendien werkt het ene fenomeen in op het andere, zegt Van den Hurk van Deltares. “Minder vocht in de bodem, is minder wolken, is meer hitte, is meer verdamping, enzovoorts. Dat is een van de verklaringen voor de hoge temperaturen die je nu ziet rond de Middellandse Zee. Of neem de ontbossing, die leidt tot minder schaduw, en dus tot hogere temperaturen, die weer leiden tot meer branden. Op die manier kunnen regionale tippingpoints ontstaan: de temperatuur wordt dan definitief hoger dan voorheen.”

Natuurlijk zijn er ook processen die de andere kant op werken. Een voorbeeld: meer droogte leidt tot meer stof in de atmosfeer, minder straling op het aardoppervlak en dus tot meer koelte. Maar de processen die een dempende werking op de temperatuurstijging hebben, zijn duidelijk niet in de meerderheid. Anders zouden klimaatmodellen de hitte-extremen niet onderschatten.

3. Regionaal gaat de opwarming sneller dan wereldwijd

Niet alleen de uitschieters, ook de grondtoon van het klimaat verandert. En het verraderlijke is: dat gebeurt niet overal in dezelfde mate. Zo bedraagt de opwarming wereldwijd op dit moment 1,2 graden, sinds de start van de industrialisatie eind 19de eeuw, maar zit Europa al op 2,2 graden in de plus.

Terwijl de IPCC-modellen de wereldwijde opwarming goed weten te voorspellen, geldt dat niet altijd voor regionale temperatuurstijgingen. De trend klopt weliswaar, maar de snelheid van de opwarming blijft in sommige gebieden behoorlijk achter bij de werkelijkheid. En dat geeft weer te denken over de voorspellingen voor de toekomst, bijvoorbeeld in het Middellandse Zeegebied.

Bart van den Hurk, tevens hoofdauteur van het laatste IPCC-klimaatrapport, zegt dat hij toen al “behoorlijk onder de indruk” was van de verwachtingen voor het gebied rond de Middellandse Zee. “Maar in de waarnemingen zie je dat nu nog veel idioter. Wat me het meest verrast, en ik denk echt dat de modellen dat niet goed doen, is dat het warme seizoen zo veel eerder in het jaar begint. Dat het in april 40 graden wordt in Madrid, dat de bosbranden al in mei in Griekenland tekeergingen. Dat is niet wat de modellen als algemeen beeld geven.”

Illustratief is een studie die Franse wetenschappers deden. Zij wilden weten: met welke opwarming moet Frankrijk rekening houden in 2100? Anders gezegd: wat is het beste klimaatmodel voor ons land?

Ze begonnen met het ensemble van klimaatmodellen dat het IPCC gebruikt. Om te weten of een model goed werkt, moet het in elk geval kloppen voor het verleden. Daar ging het in Frankrijk meteen al mis. Vroeg in de 20ste eeuw bleken de modelschattingen heel redelijk in lijn te lopen met de gemeten temperaturen. Maar hoe dichter je het heden naderde, hoe meer de waarnemingen uitstegen boven de schattingen van het model. Uiteindelijk, in 2020, scheelde het dik een halve graad: een opwarming van 1,4 volgens het model versus 2,0 graden in het echt.

Voor hun eigen land hebben de Franse wetenschappers dus een nieuw klimaatmodel bedacht. “Het standaardmodel is, hoe teleurstellend ook, voor Frankrijk niet goed genoeg”, beaamt Van den Hurk. Ook Sjoukje Philip van het KNMI vindt dat er iets voor valt te zeggen om voor Frankrijk een gecorrigeerd model te gebruiken. “Het is niet verkeerd. Maar je kunt ook zeggen: misschien is het afgelopen decennium toevallig uitzonderlijk warm geweest, en overschatten ze nu de temperatuurstijging.” Gelooft ze dat zelf? “Nee, maar je weet het nooit zeker.”

Ontwikkeling temperatuur Frankrijk Waargenomen temperaturen Gemiddelde schatting klimaatsimulaties IPCC Gemiddelde schatting nieuwe klimaatmodel 2,5 Temperatuurafwijking in graden Celsius 2 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 1 900 1 920 1 940 1 960 1980 2 000 2020 BRON Earth System Dynamics Ontwikkeling temperatuur Frankrijk Waargenomen temperaturen Gemiddelde schatting klimaatsimulaties IPCC Gemiddelde schatting nieuwe klimaatmodel 2,5 2 Temperatuurafwijking in graden Celsius 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 BRON Earth System Dynamics

Wat als je de lijn uit het nieuwe Franse model doortrekt naar de toekomst? Houd je vast: bij een scenario met gematigde broeikasuitstoot is het in 2100 dan gemiddeld 3,8 graad warmer in Frankrijk dan in de periode 1900-1930. ’s Zomers is het nog extremer: 5,1 graad erbij. Als het gebruik van fossiele brandstoffen onverwacht snel toeneemt, komt de zomertemperatuur zelfs uit op 8,9 graden in de plus. Let wel, dit zijn de gemiddelden. Want de allerheetste dagen, die zullen nog een tikkeltje extra opwarmen.

Toeristen zoeken verkoeling op het Piazza di Spagna in Rome. Beeld Getty Images

4. Het Noordpoolijs smelt sneller dan gedacht

Zelfs ingrijpende processen zitten niet altijd goed in de set van klimaatmodellen van het IPCC. Een daarvan is het smelten van de ijskap rond de Noordpool. “Het is natuurlijk heel moeilijk en duur om in het noordpoolgebied metingen te doen”, vertelt Morven Muilwijk, onderzoeker aan het Noors Poolinstituut. “Daardoor is de opwarming daar nog niet goed in kaart gebracht.”

Afgelopen maart publiceerde Muilwijk met internationale collega’s een studie in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Climate waaruit bleek dat watertemperatuur in de buurt van het zee-ijs veel hoger is dan waarmee tot nu toe wordt gerekend.

“Je moet het water in de zee zien als een taart met lagen, warme en koude”, legt Muilwijk uit. “De aanname in de klimaatmodellen is dat de warmere waterlagen het ijs niet raken. Maar uit metingen met ons onderzoeksschip blijkt dat dit een misvatting is. Het warme water komt wel in contact met de ijskap, waardoor het ijs sneller smelt dan gedacht.”

Dat is geen detail, benadrukt hij. “Dit is het belangrijkste proces dat niet goed in klimaatmodellen zit. Ze zijn daardoor allemaal te conservatief.”

Als het zee-ijs rond de Noordpool sneller slinkt, dan heeft dat bovendien grote gevolgen voor de opwarming elders. “Het Arctisch gebied is de airconditioning van Noord-Amerika en Europa”, stelt Muilwijk.

Onlangs verscheen een studie waaruit blijkt dat er al in 2030 een gerede kans (van 1 op 20) is dat de Noordpool nagenoeg ijsvrij wordt in de zomer, zelfs als de uitstoot van broeikasgassen radicaal zou verminderen. Eerder, in het laatste IPCC-rapport, werd nog uitgegaan van het jaar 2050. Het is niet de eerste keer dat het noordpoolijs sneller bleek te smelten dan verwacht.

5. Het IPCC is conservatief van aard

Vaak krijgt het IPCC het verwijt te alarmistisch te zijn. “Het effect daarvan is dat er veel voorzichtigheid wordt betracht door het IPCC”, vertelt Bart van den Hurk.

Alles wat onzeker is, dringt maar moeilijk door tot de klimaatvoorspellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het smelten van de ijskappen in het noordpoolgebied en op Antarctica. Wetenschappers weten nog niet precies wat er gaande is in die afgelegen gebieden. En dus kozen ze er in het verleden vaak voor om die processen niet in de klimaatmodellen te stoppen.

Steeds waren er ook geleerden die zich daarover ongemakkelijk voelden. “De IPCC-rapporten zijn te conservatief”, zei bijvoorbeeld de Britse aardwetenschapper Bill McGuire in 2021 tegen de BBC, op het moment dat de wereld vol verbazing keek naar de hevige regenval en overstromingen in Duitsland en de hittegolf in de Verenigde Staten. Volgens McGuire was er onvoldoende aandacht voor tippingpoints en feedback loops: processen die, als ze eenmaal op gang zijn, onhoudbaar worden.

Ondertussen werd met elk klimaatrapport de verwachte zeespiegelstijging naar boven bijgesteld.

Het keerpunt kwam bij het recentste IPCC-rapport, dat in 2021 verscheen. Dat hield meer dan voorheen rekening met tippingpoints. Zo werd er een nieuw piekscenario toegevoegd voor de zeespiegelstijging. “Een zeespiegelstijging van 2 meter in 2100 kan niet worden uitgesloten”, valt er te lezen, “vanwege diepe onzekerheid over processen in de ijskappen.” Het is wetenschappelijk jargon voor: we hebben eigenlijk nog geen idee.

Het conservatisme van het IPCC is daarmee niet weg, benadrukt Van den Hurk. Dat zit ’m ook in de aanpak: bij het opstellen van de samenvatting voor beleidsmakers moeten de afgezanten van alle 195 deelnemende VN-landen zin voor zin hun goedkeuring geven. Het gevolg is dat formuleringen al snel worden afgezwakt, vertelt Van den Hurk. “Dan staat er niet dat er een kans is dat iets hoger wordt, maar dat het vrij waarschijnlijk is dat het lager blijft. Je vertelt hetzelfde, maar de toon is toch anders.”

6. De emissies blijven maar stijgen

De verslaving van de mens aan fossiele brandstoffen is hardnekkig. Ook nu al jaren bekend is dat de uitstoot van broeikasgassen leidt tot klimaatverandering, blijven de emissies stijgen, al gaat dat de laatste jaren langzamer dan voorheen. Het laat onverlet dat in 2022 een nieuwe recordhoeveelheid CO 2 werd uitgestoten.

De hoogste emissiescenario’s werden in het laatste IPCC-rapport bijgesteld naar de pessimistische kant. Tot halverwege deze eeuw neemt de uitstoot in die scenario’s sneller toe dan tien jaar geleden gedacht. En nog steeds zijn die scenario’s tamelijk onzeker, zegt Bart van den Hurk. “In de fysische klimaatmodellen zitten al veel aannames, en wij baseren ons dan nog op de natuurwetten. Sociologen en economen moeten aannames maken over het menselijk gedrag. Dat is veel moeilijker.”

Bovendien is er nog een dark horse in klimaatverandering: methaan. Dat is ook een broeikasgas, veel sterker dan koolstofdioxide, en volgens het laatste IPCC-rapport in zijn eentje al verantwoordelijk voor 0,5 graad temperatuurstijging (op een totaal van 1,1 graad).

Vanuit de ruimte worden regelmatig nieuwe bronnen van methaan ontdekt, onder andere met het Nederlandse meetinstrument Tropomi: vuilnisbelten, kolenmijnen, gaswinningsinstallaties. Maar dat is niet het enige. Vanaf 2006 schoot de methaanconcentratie opeens de lucht in, en het extra methaan lijkt voor het grootste deel afkomstig uit de natuur.

Misschien gaan rottingsprocessen in tropische moerassen sneller doordat het daar nu warmer en vochtiger is door klimaatverandering, oppert de Britse klimaatonderzoeker Euan Nisbet. Hij maakt zich daar grote zorgen over: ook bij klimaatomslagen in het verleden, van ijstijd naar niet-ijstijd bijvoorbeeld, steeg eerst de methaanconcentratie, schrijft hij met collega’s in een wetenschappelijk artikel dat binnenkort verschijnt. Wellicht zit er nu ook zo’n razendsnelle klimaatomwenteling aan te komen.

Niet iedereen deelt de bezorgdheid van Nisbet. De Nederlandse klimatoloog Michiel van Weele zei tegen Trouw dat de hoge methaanconcentratie ook tijdelijk kan zijn, of een onbekende menselijke oorsprong kan hebben.

Al met al is een uitstootscenario “aan de hoge kant” waarschijnlijker, denkt Bart van den Hurk. “Zolang de daadwerkelijke emissiereducties achterblijven bij de toezeggingen die landen doen, en de toezeggingen achterblijven bij de afspraken in het Parijs-akkoord (om de opwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden, MB), sta ik nergens van te kijken.”

Dat betekent niet dat de mens ontmoedigd moet raken, benadrukt Van den Hurk, die onlangs werd benoemd om als covoorzitter van een van de drie IPCC-werkgroepen te gaan werken aan een nieuw klimaatrapport. “Maar ik denk wel dat het IPCC een andere toon moet aanslaan. De wereld is niet verdoemd als de 2 graden opwarming wordt overschreden. We moeten ons alleen snel aanpassen. Dat is niets nieuws: we zijn de hut voortdurend aan het verbouwen. Nu moeten we daarbij meer dan ooit de ongrijpbare grilligheid van de omgeving in het achterhoofd houden.”