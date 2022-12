Het wordt nagenoeg onbetaalbaar, maar toch blijven zij met een pick-uptruck rijden: ‘Ze zijn onverslijtbaar’

Pick-ups voor particulieren, die vanaf 1 januari worden ingeschreven, vallen niet meer onder de fiscaal gunstige regeling voor de lichte vrachtvoertuigen. Daardoor wordt het in de toekomst nagenoeg onbetaalbaar om ermee te rijden. Groene jongens zijn tevreden, maar de bestuurders zien de nieuwe maatregel als pestgedrag.

Georges Van Haeren (65) uit Brecht heeft een Jeep Wrangler en een Toyota Tundra in zijn garage.

“Ik ben twee meter groot. Dan pas je niet een Fiat Panda”, zegt Georges Van Haeren (65) uit Brecht die al sinds zijn achttiende met een pick-up rijdt. “Vroeger was ik de enige in de buurt met zo’n truck. Vandaag zie je ze veel meer op de baan. Soms zeg ik tegen mijn vrouw: het is net alsof je ze ergens bij krijgt. De laatste jaren zijn er ook meer cowboys gekomen met een pick-up. Zulke grote auto’s trekken fout volk aan. Dat is jammer. Zelf ben ik een uiterst voorzichtige chauffeur: ik heb nog nooit een ongeluk gehad.”

Georges Van Haeren. Beeld Thomas Sweertvaegher

Als eerste auto kocht hij een Dodge Ram. Vandaag heeft Georges Van Haeren een Jeep Wrangler en een Toyota Tundra, allebei ingeschreven als personenwagen. “Soms trek ik er een aanhangwagen mee, als ik een motor of machines wil vervoeren. Maar we doen er evengoed onze boodschappen mee. Het is heerlijk rijden: doordat je wat hoger zit, heb je een beter zicht. Het zijn ook erg solide wagens. Ze zijn onverslijtbaar.”

De Tundra staat momenteel te koop. “Maar door die nieuwe regelgeving zal het moeilijk worden om een koper te vinden. Wie wil er tienduizend euro betalen om deze wagen in te schrijven? Dit zijn pure pesterijen. Zelfstandigen worden vrijgesteld, maar de kleine man moet alles betalen.”

Georges Van Haeren droomt in de toekomst, als zijn Toyota Tundra verkocht geraakt, van een Wrangler 4x4 Plug-In Hybride, waarvoor de nieuwe regelgeving niet geldt. “We moeten mee met onze tijd”, zegt de gepensioneerde treinbestuurder. “Bovendien is het ook praktischer: met zo’n Wrangler durft mijn vrouw ook zelf te rijden. Dan hoef ik niet altijd mee te gaan winkelen.”

Sandra Larisch(53) en Dimitri Geentjens (48) uit Turnhout hebben een Toyota Hilux voor hun offroad-vakantie.

“Wij hebben onze pick-up anderhalf jaar geleden gekocht, hoofdzakelijk om mee te reizen”, vertelt Sandra Larisch (53) uit Turnhout. Ze is moeder van acht kinderen en de persoonlijke assistent van hun jongste dochter Netje (11), die het syndroom van Down heeft. “Ze praat niet, hoort bijna niet en is verstandelijk erg beperkt. Maar als ouders merken we hoe die roadtrips haar echt ontspannen.”

Sandra Larisch en Dimitri Geentjens. Beeld Wouter Maeckelberghe

Vroeger reed Sandra Larisch met een oldtimerbus van Volkswagen. “Daarna hebben we een heel lang geen auto gehad en alles met de fiets gedaan. We hebben flink moeten sparen voor deze wagen en ik ben er heel fier op.”

Sandra en Dimitri kunnen blijven rijden met hun Toyota Hilux aan dezelfde voorwaarden. De nieuwe regeling geldt enkel voor de pick-ups die vanaf 1/1/2023 worden ingeschreven. “Dat is uiteraard een opluchting”, zegt Dimitri Geentjens (48) die als technieker werkt. “Maar toch vinden we het erg dat pick-ups zo geviseerd worden. Een Mercedes Vito met vijf zitplaatsen, daar doen ze niet moeilijk over. Wie de achterbank van een Porsche weghaalt, kan die inschrijven als lichte vracht. Waarom richt de regering alle pijlen ineens op pick-ups?”

“Wij doen toch niets verkeerd met die wagen?”, zegt Sandra Larisch. “Ik doe er mijn boodschappen mee, maar rijd er niet mee naar de stad. Wij houden van overlanding, zelfvoorzienend reizen waarbij de reis zelf het doel is. Dan is zo’n pick-up ideaal. We zijn vorig jaar ook al door Polen en Tsjechië gereden. Dan slapen we in de daktent die we speciaal voor onze truck gekocht hebben.”

“Er is nog een groot voordeel”, zegt haar man. “Het is een oerdegelijke wagen, dus we zullen er hopelijk nog lang mee kunnen rijden.”

Bert Emmelen (55) uit Maasmechelen droomde altijd al van een Ford Ranger

“Ik rijd met een Ford Ranger 2.0 Bi-Turbo”, vertelt Bert Emmelen (55) uit Maasmechelen. “Ik heb die wagen al sinds 2019, voor mij is dat simpelweg een droom die in vervulling is gegaan. Waarom ik precies deze auto moest hebben? Omdat ik het model altijd graag heb gezien, en drie jaar geleden heb ik er dus eindelijk zo een kunnen kopen. Je hebt mensen die hun hele leven van een Ford Mustang of andere lage sportwagen dromen. Wel, bij mij was het een gelijkaardige droom, maar ik hou dan weer van robuuste, grote auto’s. Een Ford F-150 was te duur, maar een Ranger, dat zat erin.”

Bert Emmelen. Beeld Wouter Maeckelberghe

“De motor van het model dat ik heb, heeft een vermogen van 213pk. Dat is eigenlijk niks speciaals. Je kan genoeg andere auto’s vinden waar precies dezelfde motor in zit, of zelfs een zwaardere. Maar dat zijn dan geen pick-ups, dus voor die voertuigen verandert er binnenkort niks. Men kijkt blijkbaar alleen maar naar het model: een pick-up is een pick-up, en daarmee is de kous af. Er zou toch een onderscheid gemaakt moeten kunnen worden? Nu pikken ze er een bepaalde klasse wagens uit, en daar trekken ze dan een lijn voor. Zonder naar de details te kijken.”

Bert heeft er best begrip voor dat men bepaalde voertuigen zwaarder wil belasten. Bijvoorbeeld pick-ups met erg zware motoren van rond de 500pk en meer. De regeling die volgend jaar in werking treedt, vindt hij echter niet correct: “Mijn vriendin heeft bijvoorbeeld paarden. Om een paardentrailer te trekken is een pick-up bijzonder handig. Maar mensen zoals mijn vriendin komen door de nieuwe regels dus in de problemen. Voor mij verandert er niet zoveel, de nieuwe regeling geldt voor voertuigen die vanaf 1 januari 2023 worden ingeschreven. Maar voor veel mensen wordt het dan financieel bijna onhaalbaar om een pick-up aan te schaffen. En wie bijvoorbeeld de zijne zou willen doorverkopen, zal niet makkelijk potentiële kopers vinden.”