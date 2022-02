‘Het wordt een feest zoals bij de val van de Berlijnse Muur’: opluchting bij clubs, concertzalen en cafés over versoepelingen

Vanaf vrijdag mogen nachtclubs weer open, concerten mogen weer voor een staand publiek en cafés gooien het sluitingsuur overboord. Eindelijk verlossing.

Jens Grieten - Kompass Klub Gent: ‘De energie die loskomt, zal immens zijn’

“Eindelijk!” De opluchting is groot bij Jens Grieten, de uitbater van de Gentse Kompass Klub. “We kunnen weer opstarten, en dan nog wel legaal. Had de politiek het licht niet op groen gezet, had de hele sector vrijdag sowieso de deuren opengegooid. We konden echt niet meer verder zo.”

Jens Grieten, uitbater van de Kompass Klub in Gent: ‘Mijn vertrouwen in de overheid was helemaal weg.’ Beeld Wannes Nimmegeers

Het nachtleven was zonder twijfel het grootste slachtoffer van de coronamaatregelen. Zo goed als twee jaar ging de sector op slot. Afgelopen najaar konden clubs, discotheken en danscafés weer open, maar door de oprukkende deltagolf was dat snel voorbij. “Dat was zonder twijfel de hardste klap”, zegt Grieten. “Je bouwt op naar die climax en dan gooit de politiek alles weer toe. Mijn vertrouwen in de overheid was helemaal weg.” Kompass Klub was uiteindelijk welgeteld één weekend open.

Intussen heeft Grieten de knop omgedraaid. “Ik weiger negatief terug te kijken”, zegt hij. Hij gebruikte de voorbije twee jaar om nieuwe locaties te verkennen voor festivals. Als we hem bellen zit hij net daarom op het Caribische eiland Guadeloupe. Ook zette hij zijn nevenproject, Rave Rebels, een dancefestival in Brussel, verder op punt.

Volgende vrijdag is het dan zover. “De energie die loskomt, zal immens zijn”, zegt Grieten. “Voor al die jongeren is het ook twee jaar geleden dat ze los zijn kunnen gaan. Eindelijk vrijheid. Het wordt een feest zoals toen de Berlijnse muur viel, schat ik.”

Tom Bonte - AB Concerts: ‘Na de sluiting in november zat ik er helemaal onderdoor’

Amper concerten, heel weinig inkomsten, maar toch bergen werk. Bij de Ancienne Belgique, de bekende concertzaal in Brussel, hebben ze sterretjes gezien de voorbije twee jaar. De sector ging (een beetje) open en dan weer (pot)toe. Na de zomer van 2020 konden er weer heel even concerten doorgaan, tot de tweede golf toesloeg. In september 2021 konden optredens weer voor een staand publiek, maar ook dat duurde maar tot november.

Tom Bonte, directeur van de Ancienne Belgique in Brussel: 'We hebben het voorbije jaar alleen al 300 concerten moeten verzetten.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Telkens was het plannen en herplannen, boeken en omboeken. “We hebben het voorbije jaar alleen al 300 concerten moeten verzetten”, zegt Tom Bonte, algemeen directeur van AB concerts. Ook wie een ticket geboekt had, moest worden verwittigd.

Het is vooral die onzekerheid die moordend was. “Na de sluiting eind november zat ik er even helemaal onderdoor”, zegt Bonte. “Ik wist het ook even niet meer. Welk perspectief kon ik nog bieden aan mijn medewerkers?”

Een knallend feest zit er niet in volgende vrijdag. Pas vanaf begin maart zijn er weer frequent optredens gepland in de grote zaal van de AB. “Heel wat bands hebben zelf afgezegd”, vertelt Bonte. “Veel internationale tours zijn er niet dit voorjaar. Pas na de zomer zullen we weer een volle programmering hebben.”

Dat de zaalcapaciteit voorlopig beperkt blijft tot 70 procent, is een grote afknapper, geeft Bonte aan. Enkel bij een hoge luchtkwaliteit is een volle zaal toegelaten. “Dat de politiek dan maar komt kiezen wie er bij een reeds uitverkocht concert binnen mag en wie niet.”

Tijl Vermeersch - Café Fatima Gent: ‘Kijk rond in mijn café en je ziet: corona is voorbij’

In Café Fatima in Gent is het feest volgende vrijdag. Sowieso kwam de band Vito zijn nieuwe plaat voorstellen, maar nu het sluitingsuur wegvalt, krijgt de avond extra cachet. “Zelfs toen enkele weken geleden het sluitingsuur opschoof van 23 uur naar middernacht was dat voor mijn klanten een reden om te vieren”, lacht uitbater Tijl Vermeersch. “Nu dus zeker.”

Tijl Vermeersch, uitbater van Café Fatima: 'We hebben altijd het positieve proberen te zien en we zijn creatief met de maatregelen omgegaan.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Hoewel hij het niet per se moet hebben van de nachtbrakers, betekent het wegvallen van het sluitingsuur een belangrijke financiële opsteker. “Normaal sluit ik om 1 uur, 1.30 uur”, legt hij uit. “In die tijd draai ik 150 tot 200 euro extra omzet op een avond.”

De horeca ging de voorbije jaren verschillende keren dicht, de sector kreeg vroege en latere sluitingsuren opgelegd. Ooit was er registratieplicht voor klanten, nu is het CST verplicht. “We hebben altijd het positieve proberen te zien en we zijn creatief met de maatregelen omgegaan”, zegt Vermeersch. “Toen afgelopen mei horeca enkel op terras mocht serveren, heb ik al onze meubels op de stoep gezet. Toen het regende, kregen de mensen een van de vele oude paraplu’s die we hadden verzameld. We hebben goed gelachen.”

Het wegvallen van het sluitingsuur is belangrijk, maar Vermeersch hoopt vooral dat het CST snel afgeschaft wordt. “Niet opgeschort, maar definitief van de baan. Het heeft geen enkele zin meer, zeker sinds omikron. De mensen zijn niet bang meer. Kijk rond in mijn café en je ziet: corona is voorbij.”