‘Het wordt de grootste kakofonie ooit’: Aalst maakt zich op voor een poging tot ‘gedisciplineerd’ carnaval

Aan het raam in café De Kleine Beurs, langs de Dender, hangt de affiche met een karikatuur van een streng met het vingertje zwaaiende Frank Vandenbroucke, een Voil Jeanet in een kinderwagen en het motto van editie 2022: ‘Weir Giëne stoet.’

De dubbele tapkraan achter het raam staat al klaar voor zondag, want ‘raamverkoop’ van bier is toegelaten zonder verplicht Covid Safe Ticket (CST). “Wij zijn op Facebook uitgeroepen tot het officieuze vertrekpunt van de losse groepen op zondag”, zegt uitbater Alain Van Langenhove. “Wij wisten van niets. Opeens kregen wij berichtjes: ‘Tot zondag!’ Er mogen officieel 45 mensen binnen in mijn café, en ik moet vooraf bij elk van hen het CST scannen. Ik volg de regels, heel stipt, al van in het begin, maar nu weet ik niet hoe ik dit georganiseerd kan krijgen.”

Alain en zijn partner Muriel Wertbrouck zijn zelf fervente carnavalisten. Ze namen het café over in januari 2019. “Pompiers (verbouwde oude brandweerwagens met tapkraan en muziek, DDC), een vaste Aalsterse traditie, zijn niet toegelaten”, zegt Muriel. “Partybussen mogen niet, grote wagens mogen niet, elektronische muziek mag niet… Wij vragen ons af: wat gaan ze doen met fanfares? Over fanfares zeggen de nieuwe regels niets, dus al wie een muziekinstrument heeft, gaat daar zondag mee de straat op. Het gaat wat worden.”

Omikron

Volgens een Aalsterse carnavaliste was er de voorbije weken een kleine stormloop op muziek- en speelgoedwinkels voor trommels, trompetten en kazoos: “Het wordt de grootste kakofonie ooit, drie dagen aan een stuk.”

Het besluit staat sinds 22 december vermeld op de website van de stad Aalst: “De moeilijkste beslissing die de Veiligheidscel heeft moeten nemen is een feit: Aalst Carnaval 2022 is na uitvoerig overleg met alle disciplines en betrokkenen geannuleerd.” In die dagen werd over niks anders gesproken dan omikron.

Alain Van Langenhove zegt te kunnen begrijpen dat de knoop toen al moest worden doorgehakt: “De meeste groepen beginnen in de week na het carnavalsweekend al te bouwen aan hun wagens van het jaar daarop. Zelfs in december was het al veel te laat om nog aan een carnavalsstoet te denken. Het is wel raar: overal in Vlaanderen, van Ninove en Dendermonde en heel Limburg, zijn er stoeten. Alleen in Aalst niet.”

Naar jaarlijkse traditie vergaderden de Aalsterse horeca-uitbaters twee weken voor C-day met het stadsbestuur over wat wel en wat niet kan. “Daar werd duidelijk dat bepaalde mensen de touwtjes in handen hebben genomen om spontaan toch iets te organiseren”, zegt Muriel. “Daar bleek ook dat heel veel cafés als gevolg van de CST-regels de komende dagen gewoon gaan sluiten. Dat betekent een invasie in de cafés die wel open zullen zijn, zoals het onze.”

Alain: “We hebben een klikteller gekocht, die hangt aan de toog. Een klik voor elke klant. Van zodra we aan veertig klanten zitten, allemaal met CST-scan, moet ik volk weigeren. Mensen mogen wel op het terras iets drinken, enkel met hernieuwbare bekertjes. Vanaf het terras mogen er maximaal twintig mensen naar het toilet. Zonder CST. Hoe zien wij het verschil tussen iemand die moet plassen en iemand die hier gewoon een pintje staat te drinken?”

Voil Jeanetten

Aalst Carnaval begint traditioneel op zaterdagavond, met de overhandiging van de stadssleutels door de burgemeester aan Prins Carnaval en de aanstelling van de nieuwe cantinière die een biertonnetje overneemt van haar voorgangster. Het hoogtepunt is op zondag, met de officiële stoet, gevolgd door die van de zogenaamde losse groepen. Daarna volgen de ajuinenworp en de optocht van de Voil Jeanetten op dinsdag. “De losse groepen gaan door, net als de optocht van de Voil Jeanetten”, weet Muriel. “En ook de ajuinenworp. Alleen zullen er geen straten afgesloten worden voor het verkeer.”

Alain: “De Voil Jeanetten mogen enkel op het voetpad lopen. Voor alle cafés in het centrum zijn door de stadsdiensten met verf lijnen getrokken van waar het ‘terras’ eindigt. Wat wordt dat dan? Eén voet buiten de lijn is een boete?”

Burgemeester Christoph D’haese (N-VA) probeert de carnavalisten al dagen gerust te stellen. “We hebben discipline gevraagd, ook al besef ik dat het een contradictio in terminis is om van een carnavalist discipline te vragen”, zegt hij. “Ik kan de politie niet vragen om niet te controleren, en gaf hen mee: begrijpend optreden waar het kan, verbaliserend waar het moet. Als we elektronische muziek hadden toegelaten, dan waren er ook pompiers geweest, en honderden mensen heel dicht op elkaar. Ja, dan is het CST-verplicht. Je moet ergens een lijn trekken. Ik voeg er meteen aan toe dat dit alles nogmaals de absurditeit van het CST aantoont.”

“De losse groepen en de Voil Jeanetten hebben geen aanvraag ingediend en hebben dus ook geen afgezet parcours. Hen is gevraagd om verkeersvrije straten te gebruiken. Dat lukt wel, en misschien wordt het zo de meest authentieke Aalst Carnaval ooit. Ik droom zelf stiekem van 5.000 Aalstenaren die dinsdag samen op een plein a capella ‘Oilsjt, goi stad van men droimen’ staan te zingen.”