Het was nooit warmer dan afgelopen zeven jaar, en er zat ook nooit méér CO2 in de lucht

Nooit eerder in de moderne geschiedenis was het zo heet. Van 2015 tot en met 2021 werden de warmste jaren ooit vastgesteld. Dat toont een nieuwe analyse van het Europese klimaatagentschap Copernicus. In 2021 lag de gemiddelde temperatuur 1,2 graden boven de referentietemperatuur uit pre-industriële tijden. De jaren 2016, 2017, 2019 en 2020 waren nog iets warmer.

De data van Copernicus tonen ook hoe 21 van de 22 warmste jaren ooit gemeten zich allemaal vanaf 2000 voordeden.

In 2021 vertaalde die opwarming zich onder andere in de warmste Europese zomer, met een temperatuurrecord van 48,8 graden op Sicilië en zware bosbranden in Italië, Griekenland en Turkije. In eigen land en Duitsland zorgden overstromingen, die negen keer meer waarschijnlijk zijn door de opwarming, voor destructie. De VS en Canada kenden ‘de moeder van alle hittegolven’.

Toeval is het niet. Ook deze analyse laat zien hoe de CO 2 -uitstoot in 2021 alweer een record brak. De concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer blijft toenemen en bereikte in april vorig jaar een piek van 416,1 ‘deeltjes per miljoen’ Sinds de moderne tijd zat er nooit méér CO 2 in de lucht.

Verontrustend noemen de onderzoekers dat ook de methaanuitstoot in 2021 piekt. Methaan is als opwarmend gas 80 keer krachtiger dan CO 2 , al stoten we er wel veel minder van uit en blijft het ook veel minder lang in de atmosfeer. Maar vooral de laatste twee jaar nam de concentratie erg toe. Hoe dat precies komt, is nog onduidelijk. Lekken in olie- en gasinstallaties en vee zijn een methaanbron, maar ook moerassen en de permanent bevroren ondergrond in noordelijk Rusland die smelt zijn dat. “Onze analyse herinnert eraan dan dat we zeer dringend moeten handelen”, besluit Mauro Facchini, hoofd van Copernicus.

Deden we dat niet al? “Ja, maar onvoldoende”, zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB). “Er is meer zon- en windenergie dan ooit en Europa heeft een Green Deal én een al minder fossiele industrie. Maar het huidige beleid volstaat niet om de tanker te keren. De laatste tien, twintig jaar zijn het altijd de worstcasescenario’s die uitkomen. En met de huidige beloftes en plannen komen we in 2100 in een wereld die 2,4 tot 2,7 graden warmer zal zijn. Daar wil je niet wonen. Mijn onderzoek gepubliceerd in Science toont dat een kind dat nu zeven jaar is dan in zijn leven onder andere 36 keer meer hittegolven en drie keer meer rivieroverstromingen zal meemaken dan iemand in een wereld zonder opwarming.”

De tegenwerping van veel politici dat voldoende klimaatactie te duur is, kunnen klimatologen en ook sommige economen moeilijk volgen. “Niets ondernemen zal veel duurder uitdraaien, ook dat is becijferd”, zegt Thiery.

In het Vlaams Parlement komt er alvast een nieuwe klimaatcommissie die zich zal buigen over de Vlaamse energie- en klimaatplannen. Dat is volgens verschillende bronnen afgesproken in het Uitgebreid Bureau van het parlement. CD&V reageert tevreden. “Want Vlaanderen moet zijn Vlaams energie- en klimaatplan herzien, met hogere ambities, maar ook becijferde maatregelen en acties”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne.