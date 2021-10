Het VRT-verkeersnieuws geeft voortaan ook info voor fietsers: ‘We krijgen veel positieve reacties’

Waarom is dit nodig?

“Het verkeersbulletin is al sinds de jaren 80 vooral gericht op de auto. Maar door de lange files en de komst van de elektrische fiets rijden almaar meer mensen met de fiets naar het werk of naar een andere bestemming. De overheid legt ook in een flink tempo nieuwe fietspaden en -snelwegen aan, zodat je met de fiets soms sneller ter plaatse bent dan met de auto.

“Daarom verdient de fietser ook aandacht in het VRT-verkeersbulletin. Op die fietsroutes zijn immers, net zoals op de snelweg, af en toe wel problemen te melden. Een defecte fietslift aan de Schelde in Antwerpen, een onderbroken fietssnelweg door werkzaamheden, een omgevallen boom na een herfststorm of een spekglad fietspad waar de strooidiensten op een winterse ochtend nog niet gepasseerd zijn. Daar zullen de radionetten van de VRT vanaf nu voor waarschuwen.”

Hoe gaat het in zijn werk?

“Het zijn de fietsers zelf die problemen onderweg melden. Je kunt het vergelijken met hoe autogebruikers elkaar informatie geven via Waze, maar dan voor en door fietsers. De VRT werkt daarvoor samen met de Fietsersbond en het technologiebedrijf HYPE. De Fietsersbond had al de app Bike to Work, die heel dicht bij een toepasbaar concept stond. Vanaf vandaag kun je de app downloaden. Ben je met de fiets onderweg en zie je een hindernis of een gevaarlijke situatie, hou dan even halt en stuur je melding door.

“We geven maximaal een drietal fietsmeldingen per bulletin, want het moet wel beheersbaar blijven. Via het bulletin willen we ook de app bekend maken, waar fietsers relevante info kunnen halen. Op de radio waarschuwen we je dus alvast voor belangrijke hindernissen op je route voor je start. Kijken naar je smartphone tijdens de rit is niet veilig en naar de radio luisteren met oortjes op de fiets is dat evenmin.”

Gaat dat dan alleen over de fietssnelwegen?

“Wel, we gaan bekijken met de Fietsersbond en HYPE hoe we de app na dit eerste stadium verder kunnen ontwikkelen. Het is in de eerste plaats wel de bedoeling om de drukste assen te volgen, vanwege het verkeersvolume. Net zoals we bij de auto de drukste en relevantste assen en hindernissen meegeven.

“Maar we gaan verder dan dat. Zo hadden we ook een item over de stadsring in Gent, waar werken aan de gang zijn en fietsers op de rijweg moeten rijden: een gevaarlijke situatie die haar plaats krijgt in het bulletin. Ook een melding van fout geparkeerde vrachtwagens op het fietspad zat in het eerste bulletin.”

Hoe lokaal kun je gaan?

“In principe kun je tot in de kleinste dorpen fietsmeldingen geven. Voor het radiobulletin is dat niet nuttig, maar voor de app is dat natuurlijk geen bezwaar. Voor de eerste ochtend dat we actief zijn zie ik vijf pagina’s met meldingen: meer dan vijftig verschillende situaties die fietsers aan elkaar doorgeven. Dat gaat over grotere gewestwegen, maar onder meer ook een put langs het jaagpad aan het Albertkanaal. Dus het leeft wel. We krijgen heel veel positieve reacties.”