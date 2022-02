Het ‘vrijheidskonvooi’ is vertrokken. En Parijs bereidt zich voor op het ergste

Op verschillende plaatsen in Frankrijk zijn karavanen vertrokken richting Parijs. De Franse hoofdstad zet zich schrap. Ook in andere landen komen konvooien op gang. De demonstranten lijken zich weinig aan te trekken van verboden.

Nadat vrijdagochtend vanuit heel Frankrijk konvooien vertrokken, waren rond de middag naar schatting 3.000 voertuigen onderweg naar de hoofdstad. Tegen schemering naderde een schijnbaar eindeloze file luid toeterend de buitenwijken van Parijs. Demonstranten zwaaiden met gele hesjes en Franse, maar ook Canadese vlaggen.

Een juichende menigte aan de kant van de weg roept ‘liberté’ en zingt “même si Macron ne veut pas, nous on est là”, een lied dat bekend werd met de gele hesjes. De konvooien zijn al dagenlang via livestreams te volgen op sociale media, onder meer via het kanaal Vécu, enkele jaren geleden opgericht voor verslaggeving van de gilets jaunes. Het protest is hoofdzakelijk gericht tegen de coronapas.

In een kranteninterview riep president Macron op tot kalmte. Premier Castex zei dan weer dat blokkades een ferme reactie mogen verwachten. Eerder op de dag rolden gepantserde voertuigen en bulldozers van de Franse gendarmerie door de straten van Parijs. Wie dit weekend in Parijs de straten blokkeert, riskeert straffen gaande van een boete van 135 euro tot een gevangenisstraf van twee jaar. De prefectuur zet 7.200 agenten in.

“Ons dispositief staat klaar, dat kan u vaststellen, en zal ferm zijn, conform de instructies van de heer Darmanin (Frans minister van Binnenlandse Zaken, BST), en we gaan er alles aan doen opdat het vrije verkeer gegarandeerd blijft”, zei prefect Didier Lallemant vrijdag aan Porte d’Orléans in Parijs.

Zondag naar Brussel

Na Parijs is Brussel aan de beurt. Ook uit andere Europese landen zijn konvooien onderweg om rond zondagavond in Brussel aan te komen. Na Frankrijk en België heeft ook Oostenrijk vrijdag een verbod ingesteld op protesten met autokaravanen.

De Belgische politie zal dit weekend toezicht houden aan de grens en voertuigen zo veel mogelijk afleiden naar Parking C van de Heizel, in Grimbergen. In groepen op sociale media verspreiden de demonstranten een document dat oproept om daar niet op in te gaan.

Gezien het verbod dat het Brussels Gewest instelt, is er vrees voor overlast in Vlaams-Brabant. De gouverneur van die provincie, Jan Spooren, heeft vrijdag een besluit opgesteld dat wegblokkades verbiedt, met bijhorende straffen. “Het is een duidelijk signaal: jullie mogen komen, maar niet om andere mensen te hinderen”, zegt Spooren. “Ik heb een evenwicht gezocht tussen het recht op betogen, maar ook bijvoorbeeld het recht om te gaan werken.”

De konvooien zijn een idee dat komt overgewaaid uit Canada, waar nu al voor het derde weekend een konvooi de hoofdstad Ottawa en enkele andere plaatsen blokkeert. De Verenigde Staten hebben hun noorderburen hulp aangeboden. Het Witte Huis is op de hoogte van plannen om met een konvooi de Super Bowl op zondag te verstoren.