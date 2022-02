Het Vlaamse ‘duivenprobleem’: ‘Wil je het echt aanpakken, dan moet je ook naar de duivensport kijken’

Is het doden van stadsduiven niet meer van deze tijd?

Rodts: “Het vangen van duiven gebeurt op plaatsen waar ze gevoederd worden en dus in het zicht van de burger. Er zijn nog altijd mensen die met de kleinkinderen de duiven gaan voederen en zij kunnen moeilijk accepteren dat die duiven worden gevangen en vergast. Bovendien zijn er steeds meer alternatieven.”

Welke andere mogelijkheden bestaan er?

“Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen zetten in op de duivenpil, die de vogels tijdelijk steriel maakt. Dat gebeurt door hen maïskorrels te voederen met een anticonceptiemiddel in. Aanvankelijk waren we bezorgd dat ook de houtduif en de Turkse tortel zo steriel zou worden, maar blijkbaar moeten ze echt elke dag op dezelfde plaats van die korrels eten en dat doen die wilde duiven minder gemakkelijk.

“Minstens zo efficiënt is een koppel slechtvalken op een kerktoren. Steeds meer steden doen dat, met succes. In Sint-Niklaas hebben we een slechtvalkenkast op de Onze-Lieve-Vrouwkerk gezet. Een koppel brengt daar elk jaar drie of vier jongen groot die moeten gevoederd worden: in een jaar of acht is de overpopulatie van duiven opgelost. Zo’n slechtvalk vangt ook weleens een merel of een houtsnip, maar aan een duifje zit toch meer vlees.

“Toch is het tijd dat het probleem aan de basis wordt aangepakt. De overpopulatie van duiven is al langer een doorn in het oog van de vogelliefhebber.”

Jan Rodts. Beeld RV

Zonder in een kip-of-eidiscussie te belanden, wat ligt er dan aan de basis?

“In vogelopvangcentra komen we vaak jonge duiven tegen die verzwakt zijn. Aan hun ring zien we dat ze maar een maand of twee oud zijn. Duivenmelkers zetten hen dan al in op internationale wedstrijden, maar ze vliegen verloren. Velen komen in steden terecht waar ze gemakkelijk eten vinden.

“Zo’n duif begint meteen met de voortplanting. De duiven die voor overlast zorgen in steden door monumenten te beschadigen of voor onhygiënische toestanden zorgen, zijn dus misschien niet de wedstrijdduiven zelf, maar hun nakomelingen.

“De duivensport is een traditie in Vlaanderen en vanuit Azië worden er soms grote bedragen geboden voor een prijsduif, soms tot een miljoen euro. Dat is een sport, of beter gezegd een bezigheid, waar de politiek liever niet aan raakt.”

Tegenwoordig nemen in Vlaanderen vooral de groene parkieten een hoge vlucht. Moeten we deze ook bestrijden?

“De halsbandparkiet deed zijn intrede in Brussel nadat de eigenaar van het Melipark op de Heizel er enkele liet ontsnappen in de jaren 70. Ze moesten kleur brengen in de grauwe stad, maar intussen zijn er al zo'n 15.000 halsbandparkieten. Het zijn mooie vogels, maar ze maken veel kabaal en hebben een negatieve invloed op inheemse soorten.

“In elk groot park in Vlaanderen palmen ze de natuurlijke holten in bomen in die anders toekomen aan spechten, boomklevers en mezen. Het is een invasieve exoot, die zich hier heeft gesetteld. Hij broedt heel vroeg in het voorjaar. Op het moment dat de inheemse broedvogels een nestplaats zoeken, blijkt het hotel volzet.”

Kunnen we de slechtvalk niet op die parkieten sturen?

“Wellicht. We gaan elk jaar vlak voor het broedseizoen controleren wat er in de nestkasten van de slechtvalk ligt en we hebben effectief al de fluorescerende veertjes van halsbandparkieten teruggevonden.”