Het verhaal achter elke verkeersdode van 2021: alle slachtoffers in kaart gebracht

Elk jaar komen 300 mensen om het leven in het Vlaamse verkeer. Dat is niet zomaar een getal, maar een optelsom van honderden individuele verhalen die we onder de aandacht brengen in het Dossier Verkeersdoden van De Morgen. Deze kaart toont waar de slachtoffers in 2021 om het leven kwamen en de verhalen daarachter.

Gebruik het zoekveld boven de kaart om op naam van uw gemeente of een ander geografisch punt te zoeken. U kunt ook inzoomen op de regio die u wenst te bekijken. Dat doet u door de plus en de min rechtsboven de kaart aan te klikken. Klik op ‘Lees meer over dit verhaal’ om meer details te bekijken.