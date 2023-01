‘Het vergt moed en zelfkennis om dit soort macht los te laten’: experts over onverwacht afscheid van Jacinda Ardern

Dat Nieuw-Zeelands premier Jacinda Ardern (42) haar afscheid aankondigde wegens ‘niet meer genoeg in de tank’ wekt niet alleen verbazing. Met haar beslissing oogst ze ook en vooral bewondering: ‘Politici die tonen dat ze ook maar mensen zijn, bewijzen democratie een dienst.’

“Jacinda Ardern stond voor een ander soort leiderschap: empathisch, vriendelijk en innemend ”, zegt politicoloog Hilde Coffe (Bath University), die tijdens de eerste verkiezing van Ardern werkzaam was in Nieuw-Zeeland. “Dat zie je ook terug in haar afscheidsspeech.”

In die speech, op haar eerste persconferentie van het nieuwe jaar, kondigde een geëmotioneerde Ardern aan dat ze op 7 februari haar functie zal neerleggen. “Je kan deze job enkel doen met een volle tank, plus een beetje reserve voor de onvermijdelijke onverwachte uitdagingen”, aldus de Nieuw-Zeelandse premier. “Ik heb niet langer genoeg in de tank om deze job goed te doen. Zo simpel is het.”

Het premierschap komt met veel verantwoordelijkheid, stelt Ardern, “ook de verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden, en wanneer niet.” Door toch door te gaan gaan zou ze de job naar eigen zeggen oneer aandoen, en de Nieuw-Zeelanders geen dienst bewijzen.

‘Moed en zelfkennis’

“Weten wanneer te stoppen is een ondergewaardeerde eigenschap”, zegt psychiater Thomas Pattyn (UPC KU Leuven). “Het vergt moed en zelfkennis om dit soort macht los te laten.” Pattyn hoopt dat Ardern niet alleen een nieuwe generatie politici inspireert, maar ook u en mij. Volgens het gangbare beeld van een geslaagde carrière hoor je er onder het mom van persoonlijke groei en ontwikkeling steeds nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen bij te nemen, stelt de psychiater vast. “Veel mensen gaan daardoor over hun grenzen”, zegt Pattyn. “Het is geen zwakte om te erkennen dat je even niet de geknipte persoon voor een bepaalde functie bent.”

Nochtans kende Ardern een vliegende start in de politiek van haar land. Ze is eerste minister sinds oktober 2017 en was toen met haar 37 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Twee jaar geleden werd ze met een absolute meerderheid herkozen. Tijdens haar premierschap oogstte ze internationaal lof voor haar reactie op een terreuraanslag in Christchurch, waarbij een rechts-extremist 51 mensen neerschoot, en haar aanpak van de coronapandemie.

Haar mededeling nu komt er met verkiezingen voor de deur, en op een moment dat Arderns Labour-partij het niet goed doet in de peilingen. Ook haar persoonlijke populariteit staat op een laag pitje. De politica ontkent evenwel dat ze de plaat poetst om een electorale afstraffing voor te zijn of dat er een nog onbekend schandaal achter haar ontslag schuilgaat. “We geven zoveel als we kunnen voor zolang als we kunnen, en dan is het tijd. En voor mij is het nu tijd.”

Verfrissend leiderschap

“Een nieuwe en verfrissende invulling van leiderschap”, blikt politicoloog Carl Devos (UGent) terug op Arderns carrière. “In schril contrast met, vaak mannelijke, politici die zich decennia vastklampen aan de macht.” Dat is een goede zaak voor de democratie, vindt de politicoloog, die ook verwijst naar de recente aankondiging van Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) in De Zondag dat hij geen derde ambtstermijn ambieert. “De politiek is gebaat bij wat meer circulatie en nieuwe mensen met frisse ideeën”, aldus Devos.

Als iemand van 42 jaar uitgeput een stap terug zet, zegt dat dan niet ook iets over de hardheid van de politieke stiel? “Het enige verrassende aan deze aankondiging is dat ze niet al veel vroeger is gekomen, toen Ardern haat over zich heen kreeg omdat ze massale sterfte tijdens de pandemie probeerde af te wenden”, schrijft de Nieuw-Zeelandse journalist Vera Alves in The New Zealand Herald. “Ik weet niet of een andere premier op zo’n regelmatige basis zoveel vitriool te verwerken kreeg.”

De druk op een premier is onvermijdelijk hoog, zeker wanneer die zoals Ardern de ene crisis na de andere voor de kiezen krijgt. Maar de manier waarop vandaag aan politiek wordt gedaan, met profilering op de kap van de tegenstander, geruggensteund door een online trollenleger, maakt de job er volgens Devos niet aantrekkelijker op. “Politiek is altijd een hondenstiel geweest”, zegt Devos. “Maar soms vrees ik dat de verruwing en verharding jonge mensen doet afhaken, en dat we op de duur geen hond meer vinden die het nog wil doen.”

Geen supermensen

In 2018 was Ardern de tweede regeringsleider die tijdens haar ambtstermijn een kind op de wereld zette, na Benazir Bhutto in Pakistan. Ze nam haar drie maanden oude dochter mee naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties en richtte op de persconferentie van woensdag ook het woord tot haar dochtertje Neve. “Mama kijkt ernaar uit om er te zijn als je start met school dit jaar”, zei Ardern. “De jongere generatie politici beseft dat er meer in het leven in is dan politiek”, stelt Coffe vast. “Dat maakt het makkelijker om te zeggen: het vat is af.”

Dichter bij huis getuigden politici als Hilde Crevits (CD&V), Sven Gatz (Open Vld) en Imade Annouri (Groen) over mentale problemen en de tol van de job. Volgens politicoloog Karen Celis (VUB) bewijzen ze de democratie daarmee een dienst. “Mensen herkennen zichzelf meer in dit soort politici en voelen zich beter door hen vertegenwoordigd dan door de schijnbare supermensen die de nachtelijke vergaderingen aan elkaar rijgen”, zegt Celis. “Ze tonen dat politici ook maar mensen zijn. Dat is geen teken van zwakte maar een sterk signaal dat alleen maar navolging en respect verdient.”